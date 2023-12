มูลนิธิรามาธิบดีฯ สรุปผลโครงการ Rama x Gamers “Fun For Fund” พร้อมเผยทิศทางดำเนินงานปี 2567

กล่าวถึงซึ่งเป็นการสร้างสรรค์มิติใหม่แห่ง “การให้” จากความร่วมมือของเหล่าเกมเมอร์ ว่า ตลอดระยะเวลากว่า 54 ปี ที่มูลนิธิรามาธิบดีฯ ได้สื่อสารเนื้อหาอย่างสร้างสรรค์ที่สร้างการรับรู้ถึงความจำเป็นในการเปิดรับบริจาคทุนทรัพย์ไปสู่ประชาชนหลากหลายช่วงวัย เพื่อสร้างความตระหนักถึงผลลัพธ์แห่งการบริจาคที่สามารถเปลี่ยนแปลงในสังคมได้ในวงกว้าง สำหรับปี พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา มูลนิธิรามาธิบดีฯ ยังคงสืบสานบทบาทของการเป็นสะพานบุญแห่ง “การให้” โดยจับเทรนด์การเติบโตของตลาดเกมและจำนวนผู้เล่นเกมในประเทศไทยที่มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำมาสานต่อ “การให้” ในมิติใหม่ ผ่านการจับมือกับเหล่าเกมเมอร์และดาราจิตอาสาชื่อดังของประเทศไทย ร่วมเปิดตัวโครงการพิเศษ Rama X Gamers “Fun For Fund” ครั้งแรกของการสตรีมเกมเพื่อการกุศลมีเป้าหมายเพื่อการประชาสัมพันธ์การระดมทุนโครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี ซึ่งเป็นหนึ่งใน 7 โครงการหลักที่มูลนิธิฯ เร่งระดมทุนอยู่ในขณะนี้ เพื่อเพิ่มพื้นที่และเพิ่มศักยภาพในการให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนไทย พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมในการผนึกเครือข่ายทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อผลักดันการสร้างสรรค์และต่อยอดนวัตกรรมทางการแพทย์ รวมถึงแนวทางในการรักษารูปแบบใหม่ให้พร้อมรองรับสภาวการณ์ที่ไม่แน่นอนของโรคต่างๆ ทั้งที่มีอยู่ รวมถึงโรคอุบัติใหม่ในอนาคต ซึ่งโครงการ Rama X Gamers “Fun For Fund” จะเน้นการสื่อสารไปยังกลุ่มคนที่รักการเล่นเกมผ่านการสตรีมเกมที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องในทางการแพทย์และการสร้างโรงพยาบาลเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของระบบสาธารณสุขที่มีความพร้อมสำหรับการรองรับการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่มีความทันสมัย อีกทั้งเหมาะสมสำหรับการรักษาโดยเฉพาะสำหรับผู้ป่วยในกลุ่มโรคซับซ้อนดังนั้น โครงการ Rama x Gamers “Fun For Fund” จึงถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของความสำเร็จที่สะท้อนให้เห็นว่ามูลนิธิรามาธิบดีฯ เดินหน้าปรับตัวให้เท่าทันกับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงของสังคมอยู่ตลอดเวลา และพร้อมที่จะเปิดกว้างในการสร้างสรรค์โครงการรูปแบบใหม่อย่างต่อเนื่อง1.ภายใต้โครงการ Rama x Gamers “Fun For Fund” มีการสตรีมเกมโดย 3 เกมเมอร์ และ 1 ดาราจิตอาสา ได้แก่ Gssspotted (คุณไนท์) Soomny Vivii (คุณมะปราง) และ กิต งายย (คุณกิต) รวมถึงดาราจิตอาสาอย่างคุณโฟกัส-จีระกุล โดยมีการสตรีมเกมทั้งหมด 4 ครั้ง ผ่านสื่อทั้งหมด 5 ช่องทาง คือ Facebook และ YouTube รวมถึง Twitch ซึ่งเป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มแห่งคอมมูนิตี้ที่รวบรวมกลุ่มคนที่ชื่นชอบการเล่นเกมเข้าไว้ด้วยกัน โดยการสตรีมเกมทั้งหมดมียอดการรับชมกว่า 200,000 ครั้ง ถือเป็นก้าวสำคัญของมูลนิธิรามาธิบดีฯ ในการเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ชื่นชอบการเล่นเกม2.เหล่าเกมเมอร์และบุคลากรทางการแพทย์เป็นตัวแทนในการสื่อสารและเผยแพร่เนื้อหาในระหว่างการสตรีมเกม โดยได้สอดแทรกเนื้อหาที่ครอบคลุมใจความสำคัญของโครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี ซึ่งบุคลากรทางการแพทย์ไม่เพียงแต่เข้ามาร่วมเล่นเกมกับเกมเมอร์เท่านั้น แต่ยังสอดแทรกเนื้อหาความรู้และความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์ ทำให้ผู้รับชมได้รับทั้งความรู้และความสนุกสนานควบคู่กันไป จนเรียกได้ว่าเป็นคอนเทนต์ในรูปแบบ “Edutainment” (ที่มากจากคำว่า Education ผสมกับคำว่า Entertainment) หรือสาระบันเทิง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงมุมมองของความเป็นจริงในทั้งในด้านการแพทย์หรือการรักษา ซึ่งสร้างรอยยิ้มและความสนุกสนานควบคู่ไปกับเกร็ดความรู้ซึ่งได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี ถือเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการสร้างเนื้อหาที่สร้างสรรค์และแปลกใหม่ที่น่าจะเห็นในการสื่อสารของมูลนิธิฯ ปีต่อๆ ไป3.ด้านภาพรวมของคอมเมนต์ในระหว่างการสตรีมเกมเป็นไปในทิศทางที่ดี โดยมีคอมเมนต์ที่แสดงให้เห็นถึงการร่วมบริจาคกับมูลนิธิรามาธิบดีฯ เช่น “ขอร่วมทำบุญด้วยนะครับ” ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการของคนรุ่นใหม่ในการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมต่อไป4.ตลอดช่วงเวลาของการดำเนินโครงการ Rama x Gamers “Fun For Fund” พบว่ามีกลุ่มผู้เข้าถึงโซเชียลมีเดียของมูลนิธิฯ/กลุ่มผู้เข้าชมเว็บไซต์ของมูลนิธิฯ/กลุ่มผู้บริจาคครั้งแรกพรรณสิรี กล่าวเพิ่มเติมถึงแนวทางการสานต่อโครงการรูปแบบใหม่เพื่อขยายกลุ่มเป้าหมายการบริจาคในอนาคตว่าสืบเนื่องจากผลลัพธ์ของโครงการ Rama x Gamers “Fun For Fund” ที่ผ่านมา มูลนิธิรามาธิบดีฯ เล็งเห็นถึงโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่มากขึ้นผ่านแคมเปญรูปแบบใหม่ที่สร้างสรรค์ เข้าถึงได้ง่าย และสร้างการมีส่วนร่วมกับกลุ่มคนรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของสังคมและมีโอกาสก้าวเข้ามาเป็นกลุ่มผู้บริจาคในอนาคต มูลนิธิรามาธิบดีฯ จึงเห็นถึงความสำคัญในการสานต่อแคมเปญแห่ง “การให้” ในรูปแบบใหม่อยู่เสมอ เพราะมูลนิธิฯ ยังคงเชื่อเสมอว่าพลังเล็ก ๆ สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้ และคาดการณ์ว่าในปี พ.ศ. 2567 ที่กำลังจะถึงนี้ จะมีโครงการรูปแบบใหม่ที่สามารถขยายการเข้าถึงคนรุ่นใหม่และกลุ่มเป้าหมายใหม่ได้มากขึ้นสำหรับทิศทางการดำเนินงานของมูลนิธิรามาธิบดีฯ ในปี 2567 ในแง่ของพันธกิจของมูลนิธิรามาธิบดีฯ จะยังคงสานต่อบทบาทของ “สะพานแห่งการให้” ในเรื่องการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ในทุกด้าน ทั้งด้านการเพิ่มศักยภาพการรักษาพยาบาล การผลิตบุคลากรการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ การวิจัยเพื่อพัฒนาและคิดค้นการรักษาและป้องกันโรค โดยท้ายสุดคือการสร้างองค์ความรู้เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีแก่ประชาชนให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและยั่งยืนโดยในปี พ.ศ. 2567 นอกจากโครงการเพื่อผู้ป่วยยากไร้ที่ต้องระดมทุนอย่างต่อเนื่องแล้ว โครงการเร่งด่วนที่มูลนิธิฯ มุ่งเน้นการสื่อสารกับประชาชนคนไทย ยังคงเป็นโครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี ซึ่งยังคงขาดงบประมาณสำหรับการก่อสร้างประมาณ 6,000 ล้านบาท และงบประมาณสำหรับการจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยอีกกว่า 3,000 ล้านบาท โดยคาดว่าโครงการนี้จะแล้วเสร็จและเปิดให้บริการภายในปี พ.ศ 2571พรรณสิรี กล่าวย้ำและทิ้งท้ายว่า ในปี พ.ศ. 2566 มูลนิธิรามาธิบดีฯ ได้เข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ชื่นชอบการเล่นเกมหรือการดูคอนเทนต์เกี่ยวกับเกม ผ่านโครงการ Rama x Gamers “Fun For Fund” สำหรับปี พ.ศ. 2567 ที่กำลังจะถึงนี้ มูลนิธิรามาธิบดีฯ จะยังคงสานต่อในการสร้างสรรค์โครงการรูปแบบใหม่ให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายกลุ่มใหม่ เพื่อขยายฐานกลุ่มผู้บริจาคให้กว้างยิ่งขึ้น ผ่านการขยายการรับรู้ในด้านความสำคัญของ “การให้” ที่สามารถสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริง ซึ่งเห็นได้จากผลลัพธ์แห่งการให้ ซึ่งถูกแสดงให้เห็นผ่านการให้บริการทางการแพทย์ และการผลิตบุคลากรการแพทย์ในฐานะโรงเรียนแพทย์ และความคืบหน้าของโครงการมากมายที่มูลนิธิรามาธิบดีฯ ได้ระดมทุนเพื่อสนับสนุน เพราะมูลนิธิรามาธิบดีฯ พร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คนไทยภายใต้สภาวการณ์ที่ไม่แน่นอนเช่นในปัจจุบัน และเตรียมความพร้อมสำหรับการรองรับสังคมสูงอายุในอนาคต