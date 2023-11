เตรียมเปิด “เซ็นทรัล เวสต์วิลล์” Low Carbon Mall แห่งแรก “CPN” หวังสร้างแรงบันดาลใจ ร่วมลงมือ “ลดโลกเดือด”

กล่าวว่า “เซ็นทรัลพัฒนา มุ่งมั่นวิสัยทัศน์ที่จะสร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้กับทุกคน เราเป็น Place Maker ผู้พัฒนาพื้นที่แห่งอนาคต ยกระดับคุณภาพชีวิต ไปพร้อมกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม เราจึงสร้างสรรค์เซ็นทรัล เวสต์วิลล์ ด้วยแนวคิดหลักที่นำธรรมชาติมาผสานกับ Urbanization เป็น ‘The First-ever Nature Harmonized Retail’ ให้เซ็นทรัล เวสต์วิลล์เป็นต้นแบบของศูนย์การค้าแห่งอนาคตแห่งแรกที่ตอบโจทย์ทั้ง People-Pet-Planet ด้วย Around-the-Clock Lifestyle ครอบคลุมการใช้ชีวิตตั้งแต่เช้าจรดเที่ยงคืน ตอบรับเทรนด์ของโลกที่ใส่ใจด้าน Mindfulness, Health Consciousness และ Sustainability มากยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ คาดว่าจะสามารถรองรับ ทราฟฟิกกว่า 50,000 คน”เซ็นทรัล เวสต์วิลล์ ตอบโจทย์ 4 เทรนด์การใช้ชีวิต ได้แก่เป็น Destination ที่ตอบทุกการใช้ชีวิตของทุก Gen ในครอบครัวทั้ง Dining/ Kids/ Pet/ Sport/ Fashion โดยผนึกกำลังธุรกิจกลุ่มเซ็นทรัล เตรียมพบห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล New Concept Stores งบลงทุนกว่า 750 ล้านบาท เนรมิตพื้นที่กว่า 19,000 ตร.ม. ในคอนเซ็ปต์ ‘Central Factory’ เน้นงานลอฟท์ในการออกแบบ และใช้วัสดุ Reuse ทั้งโครงเหล็กและงานไม้ รวมถึงการออกแบบให้มีแสงธรรมชาติเข้าถึงมากที่สุด พร้อมร้านค้าปลีกอื่นๆ ในกลุ่มเซ็นทรัล เช่น Tops Food Hall, B2S, Supersportsสำหรับคนแอคทีฟและใส่ใจสุขภาพ ยกระดับความฟิตกับ JETTS Black Premium Fitness แห่งเดียวในย่าน ที่เปิดตั้งแต่หกโมงเช้าถึงเที่ยงคืน, Rooftop Running มีลู่วิ่ง 400 ม. ในบรรยากาศสวนดาดฟ้าของเวสต์วิลล์ และพบแบรนด์ Sports Fashion ครบครันชวนสมาชิก 4 ขา มาใช้ชีวิตร่วมกัน โดยมีจุด Pet-Friendly Landmark พื้นที่รวมกว่า 1,000 ตร.ม. รวบรวม Pet Facilities ต่างๆ ทั้งร้านอาหาร ในโซน Semi-Outdoor และโซน Buddy Yard ที่เปิดให้พาสัตว์เลี้ยงมาเดินเล่น ออกกำลัง พร้อมด้วยสินค้าและบริการส่งเสริมประเทศไทยเดินหน้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบศูนย์ฯ ให้เชื่อมโยงกับกระบวนการความยั่งยืน เช่น การใช้พลังงานสะอาด ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกตั้งแต่ก่อสร้าง, การสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม, Tenant collaboration จับมือกับร้านค้าจัดกิจกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมร่วมกัน เช่น การจัดกิจกรรมการตลาดส่งเสริมพฤติกรรมรักษ์โลก การลดการแจกถุงพลาสติก งดใช้หลอดและ Encourage ให้หันมาใช้แก้วส่วนตัว เป็นต้น และสำหรับลูกค้าที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้า เซ็นทรัล เวสต์วิลล์ มี EV Chargers ให้บริการถึง 23 portsกล่าวว่า “เซ็นทรัล เวสต์วิลล์ การออกแบบภายใต้แนวคิดสอดแทรกธรรมชาติกับพื้นที่อาคาร เพื่อสร้างบรรยากาศที่รื่นรมย์มากยิ่งขึ้น โดยการ Integrate พื้นที่สวน Pocket Park, ปลูกต้นไม้ใหญ่ภายในอาคาร มีน้ำตกใจกลางพื้นที่ Waterfall Amphitheatre ม่านนํ้าตกสูงกว่า 20 เมตร ให้ไอเย็น และช่วยลดอุณภูมิอากาศของโซน Outdoor และยังสร้าง Community and Relaxation space ให้กับลูกค้า, การออกแบบ Exterior Design อย่าง Façade อาคารและ Skylight ที่ได้แรงบันดาลใจ จากร่มเงาของต้นไม้ Tree Canopy Shading จะเห็นได้ว่าบางส่วนของอาคารมีความเปิดโล่งมากบางส่วน Translucent แต่ see through ซึ่งเราตั้งใจให้ทุกคนได้สัมผัสธรรมชาติ ทั้งแสงแดด สายลม เสียงน้ำ ต้นไม้”“มี Playground ถึง 3 จุด เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้และการเล่นท่ามกลางสภาพแวดล้อมธรรมชาติที่แตกต่างกันออกไป มี Sky Garden & Running Track ตอบโจทย์คนรักสุขภาพด้วยลู่วิ่งยาวกว่า 400 เมตร ในบรรยากาศท่ามกลางสวนบนดาดฟ้า ออกแบบให้เหมาะสมตามมาตรฐานลู่วิ่งที่ใช้ในการแข่งขัน และยังมี Outdoor Activity ที่ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าครอบครัวอย่าง SkyRise Adventure ซึ่งเป็น Outdoor Rope Course แห่งแรกในประเทศไทย ซึ่งทั้งหมดจะมอบ Sensational Experience ในการใช้ชีวิต ให้กับทุกคน และบริเวณพื้นที่ Main Indoor Area ได้ผสมผสานกับแนวคิดการเลือกใช้วัสดุที่มาจากธรรมชาติมาใช้ในการออกแบบศูนย์การค้า โดยคํานึงถึงการนำเอาวัสดุ Re-use มาผสมผสานในงานดีไซน์อีกด้วย”กล่าวว่า เซ็นทรัล เวสต์วิลล์ การเป็น Low Carbon Mall ทำตั้งแต่การออกแบบโครงสร้าง เช่น การหมุนเวียนถ่ายเทอากาศที่ดีทั้งภายนอกและภายใน ช่วยลดอุณหภูมิและการใช้พลังงานได้ รวมทั้งการนำวัสดุก่อสร้างที่เหลือใช้จากโครงการเดิมมาใช้กับโครงการใหม่ จากเดิมที่นำไปทิ้ง เท่ากับเป็นการลดของเสียได้ส่วนหนึ่ง นอกจากนี้ ยังมีการใช้พลังงานแสงอาทิตย์โดยมีการออกแบบติดตั้งโซลาร์รูฟตั้งแต่แรก ส่วนการโอเปอเรชั่นเมื่อศูนย์ฯ เปิดให้บริการจะผลักดันการมีส่วนร่วมของร้านค้าและผู้บริโภค ให้ปรับพฤติกรรมในเรื่องรักษ์โลกให้มากขึ้น เช่น จะจัดพื้นที่และสนับสนุนให้เกิดการแยกขยะมากขึ้น อย่างในศูนย์อาหาร มีการแยกเศษอาหาร และขยะที่นำไปรีไซเคิลได้ เป็นต้น“เดิมในศูนย์ฯ อื่นเราก็มีการทำกิจกรรมแยกขยะอยู่แล้ว แต่ที่นี่เราวางแนวทางไว้ให้เริ่มตั้งแต่แรกและเพื่อให้ทำต่อไปเป็นความเคยชิน ซึ่งหวังว่าจะนำไปใช้ที่บ้านและที่อื่นๆ ด้วย เพราะวันนี้ถ้าพวกเราไม่ช่วยกัน ไม่เปลี่ยนพฤติกรรมก็จะกู้โลกให้กลับมาสะอาดได้ยากแล้ว ในภาพรวมคือเราทำให้เข้มข้นขึ้น สำหรับ food waste เป็นปัญหาใหญ่ในตอนนี้ เพราะเป็น 50%ของขยะที่นำไปฝังกลบ ถ้าลดหรือเลี่ยงได้เราจะช่วยโลกได้”“ที่นี่ในศูนย์อาหาร เราจะมีการสื่อสารให้ความรู้ความเข้าใจด้วย เมื่อนำภาชนะไปเก็บ ต้องแยกเศษอาหารออกซึ่งจะมีป้ายให้ข้อมูลว่าเศษอาหารจะมีการนำไปทำปุ๋ย เพื่อผู้บริโภคจะได้เห็นประโยชน์ ส่วนร้านค้าต่างๆ มีส่วนร่วมเช่นกัน เช่น ลดการใช้ภาชนะที่ส่งผลเสียต่อโลก เช่น ลดการใช้หลอดพลาสติก ลดการใช้ถุงพลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง และนำภาชนะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้มากขึ้น รวมทั้ง การลดราคาให้กับผู้บริโภคที่นำภาชนะส่วนตัวมาใช้ เช่น แก้วนำ เพื่อให้ร้านค้ามีส่วนร่วมช่วยเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ไปพร้อมๆ กับการมีรายได้ของร้านค้า”“นอกจากมีจุดแยกขยะและการให้ข้อมูลแล้ว เนื่องจากผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆ ให้ความสนใจปัญหาขยะอย่างมาก เราจึงช่วยเข้าไปให้ความรู้กับพนักงานของร้านค้าต่างๆ ซึ่งมีจำนวนมาก และเป็นอีกส่วนสำคัญ แต่ยอมรับว่าเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลา เพราะร้านค้ามีการหมุนเวียนพนักงานใหม่ด้วย อย่างไรก็ตาม มีหลายร้านที่ทำได้ดีอยู่แล้ว เช่น MK สามารถเป็นต้นแบบให้ร้านอื่นได้ หรือร้านที่มีแนวคิดดีๆ ก็นำมาแชร์กัน และตั้งแต่เริ่มทำก็เห็นแนวโน้มที่ดีขึ้นเรื่อยๆ เราทำทุกสาขา แต่บริบทต่างกัน ผลลัพธ์ไม่เท่ากัน แต่ในภาพรวมทั้งหมดตอนนี้เราสามารถแยกขยะ 35% เพื่อนำไปรีไซเคิลได้ และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีก”“Low Carbon Mall สำหรับวันนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้น เพราะยังมีเรื่องการใช้เทคโนโลยีในการจัดการคาร์บอน แต่วันนี้เราอยากกระตุ้นหรือสร้างแรงบันดาลใจทุกคนที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นศูนย์การค้าอื่นๆ หรือร้านค้าที่นำไปต่อยอด รวมทั้งผู้บริโภคให้มีส่วนร่วมรักษ์โลก เพราะเราเชื่อว่าโลกดีขึ้นได้ถ้าเราช่วยกัน”ทั้งนี้ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวสต์วิลล์ จะเปิดให้บริการในวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งเป็นงาน Grand Opening ครั้งแรกที่วัสดุในงานสามารถนำมา reuse ได้ทั้งหมด จุดถ่ายรูปแลนด์มาร์ก รถมาการองยักษ์ พร้อมขบวนร้านขนม-อาหารมิชลินไกด์ครบครัน บูททำจากวัสดุรักษ์โลก Reusable ได้ และ Clean Energy Butterfly Swing เพลิดเพลินไปกับการแกว่งชิงช้าพลังงานสะอาด พลังงานที่เหลือสามารถเก็บไว้ชาร์จแบตฯ ได้ และฉลองไปกับ “ต้นคริสต์มาสหิรัณย์ราชพฤกษ์” สูง 15 ม. นำทรัพยากรหมุนเวียนมาใช้ในการสร้างสรรค์งานประติมากรรมต้นคริสต์มาสขนาดใหญ่ใจกลางศูนย์ ที่ออกแบบและผลิตโดยดอยตุง พร้อม Christmas Craft Market รวมของขวัญคริสต์มาสรักษ์โลก ฝีมือดีไซน์เนอร์ดังที่นำวัสดุรีไซเคิล มาดีไซน์เป็นของขวัญช่วงเทศกาลสุดประทับใจ “เซ็นทรัลพัฒนา” ยกระดับคุณภาพชีวิต ไปพร้อมกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม