เอสซีจี ชวนสัมผัส "นวัตกรรมเพื่อชีวิตยุคใหม่" สู่ "สังคมคาร์บอนต่ำ" ในงาน Sustainability Expo 2023

เอสซีจี ยกทัพนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่ช่วยให้การใช้ชีวิตยุคใหม่สะดวกสบาย ท่ามกลางการรักษาสมดุลให้กับโลกให้ได้ลองสัมผัสในงาน “SUSTAINABILITY EXPO 2023: GOOD BALANCE, BETTER WORLD” มหกรรมด้านความยั่งยืนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน โดยเทคโนโลยีดิจิทัลถูกถ่ายทอด ภายใต้แนวคิด “ร่วม เร่ง เปลี่ยนสู่สังคมคาร์บอนต่ำ” ที่ทุกภาคส่วนและคนรุ่นใหม่ร่วมกันสร้างสรรค์ เพื่อการใช้ชีวิตสะดวกสบาย ปลอดภัย และสร้างสมดุลสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ตามแนวทาง ESG 4 Plus ของเอสซีจี (มุ่ง Net Zero 2050 – Go Green – Lean เหลื่อมล้ำ – ย้ำร่วมมือ ภายใต้ความเชื่อมั่น โปร่งใส)พบกับ ระบบบ้านอัจฉริยะ Smart Home Solution แบรนด์ MIND ควบคุม เปิด-ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านผ่าน IoT ช่วยประหยัดพลังงาน บรรจุภัณฑ์อาหารรักษ์โลก ถาดอาหารแช่เย็นพร้อมทาน Redi Pak by Fest by SCGP ที่กระดาษย่อยสลายตัวเองได้ภายใน 60 วัน ช่วยลดขยะ นวัตกรรมพลาสติกที่คิดมาเพื่อสิ่งแวดล้อม แบรนด์ SCGC GREEN POLYMER™ โซลูชันที่ตอบโจทย์การลดการใช้ทรัพยากร การออกแบบเพื่อให้รีไซเคิลได้ การนำกลับมาใช้ใหม่ และการทำให้ย่อยสลายได้ทางชีวภาพและการใช้ทรัพยากรหมุนเวียน ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และลดภาวะโลกร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบแพทย์ดิจิทัลทางไกล ช่วยคนไข้ที่อยู่ห่างไกลเข้าถึงการรักษาได้โดยไม่ต้องเดินทาง ปรึกษาแพทย์ออนไลน์ และติดตามสุขภาพ เก็บข้อมูลผู้ป่วยอย่างแม่นยำ และนวัตกรรมอื่นๆ อีกมากมายที่บูทเอสซีจีร่วมสัมผัสเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อความยั่งยืนจากเอสซีจี ได้ที่บูทเอสซีจี ฮอลล์ 4 ชั้น G และ เลือกซื้อสินค้ารักษ์โลกราคาสุดพิเศษ “คิด-จาก-ถุง” ที่โซน Marketplace และ สินค้าจากโครงการพลังชุมชน ที่โซน Food Festival ชั้น LG ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ตั้งแต่วันนี้ - 8 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00-21.00 น. เข้าร่วมงานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://sustainabilityexpo.com