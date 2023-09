แพคริม เปิดตัวโซลูชัน “Integrated Collective Behavior Change” แนวทางใหม่ช่วยองค์กรไทย เปลี่ยนพฤติกรรมขับเคลื่อนยั่งยืน

แพคริม ประกาศพร้อมช่วยองค์กรไทยฝ่าคลื่นมรสุมการเปลี่ยนแปลงด้วยแนวทางใหม่ เปิดตัวโซลูชัน “Integrated Collective Behavior Change” เน้นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในองค์กร เพื่อขับเคลื่อนผลลัพธ์อย่างยั่งยืน



พรทิพย์ อัยยิมาพันธ์ ผู้ก่อตั้งและซีอีโอกลุ่ม “แพคริม” เปิดเผยว่า ด้วยเจตจำนงที่ต้องการเป็นพันธมิตรที่ไว้วางใจได้ขององค์กรในประเทศไทย บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะช่วยสร้างอิมแพคให้กับสมรรถนะขององค์กรที่สามารถวัดผลได้



“แพคริมเราไม่ใช่แค่ให้คนมาเรียนหลักสูตร แต่คือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมนุษย์เพื่อไปช่วยสร้างผลลัพธ์ใหม่ให้กับองค์กร”



วิกรม คงสกุลยานนท์ Chief Solution Officer แพคริมกล่าวว่า “Move the Middle” คือการทำให้คนส่วนใหญ่ในองค์กรที่มีผลงานในระดับปานกลาง (Average Performers) สามารถเพิ่มผลการปฏิบัติงานให้สูงขึ้น ซึ่งถูกค้นพบว่าเป็นเบื้องหลังความสำเร็จขององค์กรที่มีผลการดำเนินงานเป็นเลิศ แต่การจะขยับคนส่วนใหญ่ให้มี KPI ที่สูงขึ้นสำเร็จได้อย่างยั่งยืนนั้น จำเป็นต้องอาศัยการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนหมู่มากในองค์กร (Collective Behavior Change)



“แม้การเปลี่ยนพฤติกรรมจะเป็นเรื่องที่ไม่ง่าย แต่นอกจากประสบการณ์กว่าสามทศวรรษที่แพคริมมีโอกาสได้ร่วมเรียนรู้และพัฒนาร่วมกับผู้นำในองค์กรชั้นนำกว่า 1,000 แห่ง บริษัทยังมี Framework กระบวนการ และหลักสูตรที่ผ่านการวิจัยระดับโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง The Influencer Model ที่ค้นคว้าและพัฒนาโดย Crucial Learning จากสหรัฐฯ (และเป็น Bestseller Book ชื่อ Crucial Influencer) ที่จะช่วยให้ผู้นำองค์กรเข้าใจและสามารถนำเอา “The New Science of Leading Change” ไปโน้มน้าวและสร้างแรงจูงใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของพนักงานจำนวนมากในองค์กรได้”



พรทิพย์ชี้ว่า เนื่องจากโจทย์ขององค์กรในวันนี้ไม่ง่าย การเทรนนิ่งแบบเดิมๆ ที่เน้นการเข้าไปเรียนเวิร์กช็อปเป็นครั้งๆ เพียงอย่างเดียว อาจไม่เพียงพออีกต่อไป “Integrated Collective Behavior Change Solution” หรือ ICBC จึงเข้ามาตอบโจทย์ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Ongoing Development) โดยอาศัยการบูรณาการ Content, People & Process และ Technology ในระดับเวิลด์คลาสเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนหมู่มากในองค์กร ที่จะนำไปสู่เป้าหมายและผลลัพธ์ที่องค์กรต้องการ



“ประโยชน์ของ Collective Behavior Change Solutions คือการไม่ได้แค่เข้ามาเรียนหลักสูตร แต่มันต้องช่วยแก้ปัญหาหรือตอบโจทย์สำคัญขององค์กรได้ การเทรนนิ่งไม่ใช่แค่เป็นเพียงหนึ่งอีเวนต์ แต่เป็นกระบวนการที่มีการบูรณาการโจทย์ ความต้องการขององค์กร การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญ และมันไม่ใช่แค่การ Learning & Knowing แต่คือการ Doing & Being ที่สามารถนำไปสู่การทรานส์ฟอร์มจริงๆ”



ทั้งนี้ องค์กรที่สนใจสามารถติดต่อแพคริมเพื่อให้เข้าไปรับฟังและวิเคราะห์โจทย์และความท้าทายขององค์กร เพื่อหาหรือกำหนด “Vital Behaviors” ที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนเป้าหมายที่สำคัญ และออกแบบเส้นทางการพัฒนาเพื่อให้เกิด Breakthrough Results อย่างต่อเนื่อง เครื่องมือสำคัญที่แพคริมมีคือ Impact Platform ที่ไม่ได้เป็นแค่แพลตฟอร์มออนไลน์ แต่เป็นเครื่องมือในการบูรณาการ Content, People & Process และ Technology ในการสร้าง Behavior Change ที่มี pre & post assessment, coaching รวมถึง tools ที่จะช่วยให้ผู้เรียนนำเอาสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้และลงมือทำได้จริง และช่วยวิเคราะห์วางแผน Individual Development Plan (IDP) ได้อย่างง่ายดาย



“แต่การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นได้ ต้องเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงกรอบความคิดของคนในองค์กรก่อน การจะ Move the Middle ได้ต้องเปลี่ยนมากกว่าแค่การให้รางวัล (Carrot & Sticks) ผู้นำต้องมีสกิลใหม่ เช่น การ engage “the whole person” (Body, Mind, Heart, Spirit) หรือการทำเรื่อง soft side เช่น การสร้างวัฒนธรรมของความไว้วางใจ และการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นในองค์กร” (High Trust & Inclusive Culture) พรทิพย์กล่าวในที่สุด