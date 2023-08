ผู้บริหารบางจากฯ เปิดมุมมองการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนด้วยการสร้างสมดุล

การเปิดกิจกรรมโครงการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ ด้านการบริหารจัดการธุรกิจประจำปี 2566 Chicken Run Camp: Young Business Leaders for Sustainability and ESG 2023 จัดโดยมูลนิธิยุทธสาร ณ นคร และสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) เมื่อเร็วๆ นี้นางกลอยตา ณ ถลางผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อความยั่งยืน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็น Keynote Speaker (Executive Sharing) ในหัวข้อ Innovative Strategies for Sustainable Business Development in Harmony with the Environment and Society ในฐานะที่บางจากฯ มีความโดดเด่นในการดำเนินงานบริหารธุรกิจอย่างยั่งยืน ได้รับรางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards 2022 ในสาขาความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Excellence) จากสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)นางกลอยตา ได้กล่าวถึงการสร้างสมดุลในด้านต่างๆ ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญในการดำเนินธุรกิจของบางจากฯ ตั้งแต่การสร้างสมดุลระหว่างมูลค่า (ในการดำเนินธุรกิจ) และคุณค่า (รับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม) การคำนึงถึงสมดุลในการดำเนินงานตามแนวทาง ESG คือมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม และมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ไปจนถึงการสร้างสมดุลระหว่างความท้าทายด้านพลังงาน 3 ประการ (Balancing the Energy Trilemma) ได้แก่ ความมั่นคงด้านพลังงาน (Energy Security) การเข้าถึงพลังงาน (Energy Affordability) และความยั่งยืนของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม (Environmental Sustainability)นอกจากนี้ยังกล่าวถึงบางจากฯ กับการปรับเปลี่ยนธุรกิจและการริเริ่มต่างๆ เพื่อร่วมขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดเพื่อความยั่งยืนสำหรับโครงการ Chicken Run Camp : Young Business Leaders for Sustainability and ESG 2023 จัดขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ ปลูกฝังแนวคิด สร้างการตระหนักในความสำคัญสำหรับผู้ประกอบการและผู้บริหารในอนาคตที่ต้องดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม รวมถึงการมีจริยธรรม คุณธรรมและธรรมาภิบาล ของนิสิต นักศึกษาจำนวน 30 คน จาก 16 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ