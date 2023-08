รฟม.ครบ31 ปี ปักธงเปิดรถไฟฟ้า 3 สาย”ชมพู-ม่วงใต้-ส้ม”ปี67 ,71และ 72 หนุนโครงข่ายระบบรางในเมืองสมบูรณ์

รฟม.ฉลองครบ 31 ปี ชูแนวคิด“Widen Your World”ขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ปักธงเปิดบริการ สายสีชมพู(แคราย–มีนบุรี) มิ.ย.67ส่วนต่อขยายเมืองทองฯ ปี 68 สีม่วงใต้ (เตาปูน-ราษฎร์บูรณะ) ปี 71ส่วนสีส้ม เปิดปี 72 และเดินหน้าแผนรถไฟฟ้าในภูมิภาค 4 เมืองใหญ่วันนี้ (21 สิงหาคม 2566) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้ง รฟม. ครบรอบ 31 ปี ซึ่งตรงกับวันที่ 21 สิงหาคมของทุกปี โดยมี นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการ รฟม. และคณะผู้บริหาร รฟม. ให้การต้อนรับผู้บริหาร/ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มาร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก ณ อาคาร 1 รฟม. ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพมหานครรฟม.ฉลองครบรอบ 31 ปี ภายใต้แนวคิด “Widen Your World” เพื่อถ่ายทอดวิสัยทัศน์ของ รฟม. “ร่วมยกระดับเมือง ด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนและนวัตกรรม เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน” อันแสดงให้เห็นว่า รฟม. ให้ความสำคัญกับการขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าและเชื่อมต่อการเดินทางอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นการสร้างสรรค์นวัตกรรมและนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้าของ รฟม. อันเป็นภารกิจหลัก ควบคู่กับการใส่ใจสิ่งแวดล้อม ชุมชน สังคม โดยคำนึงถึงผลกระทบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ทั้งนี้ เพื่อยกระดับการเดินทางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนไปสู่ความยั่งยืนในอนาคตนายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการ รฟม. เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลา 31 ปี รฟม. ยังคงมุ่งมั่นดำเนินงานตามแผนงานภายใต้นโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม เพื่อให้สามารถส่งมอบการเดินทางที่ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ด้วยระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพให้แก่ประชาชน และสานต่อการดำเนินงานในอีกหลากหลายมิติที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อต่อยอดไปสู่การเจริญเติบโตขององค์กรโดยในปี 2566 รฟม. สามารถเปิดให้บริการเดินรถไฟฟ้าเพิ่มเติมได้อีก 1 เส้นทาง ได้แก่ รถไฟฟ้ามหานครสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำโรง (MRT สายสีเหลือง) มีระยะทางรวมประมาณ 30.4 กิโลเมตร จำนวน 23 สถานี ช่วยเติมเต็มโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าในเขตเมือง ทำให้ประชาชนสามารถเดินทางเชื่อมต่อเข้าสู่ใจกลางกรุงเทพมหานครโดยสะดวกพร้อมกันนี้ รฟม. ยังเร่งรัดการดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้าสายอื่นๆ ให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี มีระยะทางรวมประมาณ 34.5 กิโลเมตร จำนวน 30 สถานี ตามแผนงานคาดว่าจะเปิดให้บริการภายในเดือนมิถุนายน 2567 โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ส่วนต่อขยาย ช่วงสถานีศรีรัช - เมืองทองธานี มีระยะทางรวมประมาณ 3 กิโลเมตร จำนวน 2 สถานี ตามแผนงานคาดว่าจะเปิดให้บริการภายในปี 2568โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) มีระยะทางรวมประมาณ 23.6 กิโลเมตร จำนวน 17 สถานี ตามแผนงานคาดว่าจะเปิดให้บริการภายในปี 2571โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ - มีนบุรี (สุวินทวงศ์) มีระยะทางรวมทั้งสิ้น 35.9 กิโลเมตร จำนวน 28 สถานี โดยแบ่งโครงการออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ส่วนตะวันตก (ช่วงสถานีบางขุนนนท์ - สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ส่วนตะวันออก (ช่วงสถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - สถานีสุวินทวงศ์) ตามแผนงานคาดว่าจะเปิดให้บริการทั้งเส้นทางภายในปี 2572รวมถึงโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล ช่วงแคราย - ลำสาลี (บึงกุ่ม) ซึ่งเป็นโครงการรถไฟฟ้าที่ รฟม. เตรียมจะดำเนินการต่อไปในอนาคต โดยมีระยะทางรวมประมาณ 22.1 กิโลเมตร จำนวน 20 สถานี ซึ่งเมื่อโครงการฯ แล้วเสร็จและเปิดให้บริการในอนาคต จะช่วยเติมเต็มโครงข่ายรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น@เดินหน้าแผนรถไฟฟ้าในภูมิภาค 4 เมืองใหญ่นอกจากนี้ รฟม. ยังพร้อมที่จะขับเคลื่อนโครงการรถไฟฟ้าในภูมิภาคอีกจำนวน 4 โครงการ ได้แก่ โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 1 ช่วงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต - ห้าแยกฉลอง โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ (สายสีแดง) ช่วงโรงพยาบาลนครพิงค์ - แยกแม่เหียะสมานสามัคคี โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดนครราชสีมา (สายสีเขียว) ช่วงตลาดเซฟวัน - สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์ และ โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดพิษณุโลก (สายสีแดง) ช่วงมหาวิทยาลัยพิษณุโลก - ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพิษณุโลก เพื่อเป็นการรองรับแผนพัฒนาระบบขนส่งและระบบโลจิสติกส์อื่นๆ ของกระทรวงคมนาคม ตลอดจนขับเคลื่อนเศรษฐกิจองค์รวมของประเทศไทยไปจนถึงระดับภูมิภาคอาเซียนทั้งนี้ รฟม. ยังมีเจตนารมณ์ที่จะพัฒนาองค์กรในทุกมิติอย่างรอบด้าน โดยมีการดำเนินงานกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) ควบคู่กับภารกิจหลักอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบและสร้างความพึงพอใจให้แก่กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม มีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ มีระบบบริหารจัดการที่ดี เป็นที่น่าเชื่อถือของประชาชน รวมถึงส่งเสริมให้บุคลากร รฟม. เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี สามารถสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานซึ่งผลจากความทุ่มเท ตั้งใจของ รฟม. ทำให้ในปี 2566 รฟม. ได้รับรางวัลจากการดำเนินงานด้านต่างๆ อาทิ รางวัลยกย่องเป็น “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ” โดยได้รับการประเมินว่า รฟม. เป็นองค์กรที่มีการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมผ่านเกณฑ์ครบทั้ง 9 ข้อ บรรลุเป้าหมายระดับสูงสุดของการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบที่มีองค์ความรู้และสามารถให้หน่วยงานอื่นๆ เข้ามาศึกษาดูงานหรือไปเผยแพร่ผลงานให้หน่วยงานอื่นต่อไปได้ รางวัลประกาศนียบัตร “Certificate of ESG Verified Enterprise” ระดับ Silver อันเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงผลการดำเนินงานของ รฟม. ในการกำกับดูแลกิจการที่ดี สามารถพัฒนาโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาลและนวัตกรรม พร้อมทั้งคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณ ระดับแพลทินั่ม 3 ปีซ้อนจากกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า รฟม. เป็นองค์กรที่ใส่ใจและคำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานและผู้ปฏิบัติงานภายใน รฟม. ทุกคน เป็นต้น