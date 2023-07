กฟผ. จับมือ เอ็ม บี เค เปิดให้บริการสถานี EleX by EGAT ที่เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9

นายวฤต รัตนชื่น ผู้ช่วยผู้ว่าการวิจัยนวัตกรรม และพัฒนาธุรกิจ ในฐานะ Project Management Office การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) พร้อมด้วย นางพิทยา อินภิรมย์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ จำกัด ร่วมเปิดให้บริการสถานีชาร์จ EleX by EGAT ที่ศูนย์การค้า เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9 กรุงเทพ ฯ เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าธุรกิจในเครือ เอ็ม บี เค และกลุ่มผู้ใช้ EV แบบไลฟ์สไตล์ “Charge and Shop” ให้ลูกค้าสามารถชาร์จรถระหว่างช้อปปิ้งภายในศูนย์การค้าได้ โดยสถานีแห่งนี้ประกอบด้วยเครื่องชาร์จด้วยความเร็วปกติ (AC Normal Charge) ขนาด 22 kW 2 หัวชาร์จ ติดตั้งที่บริเวณด้านข้างถนนพระราม 9 ซอย 41ที่ผ่านมา กฟผ. ร่วมกับศูนย์การค้าในเครือ เอ็ม บี เค เปิดให้บริการสถานีชาร์จ EleX by EGAT แล้วที่ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค และศูนย์การค้า เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ ติวานนท์ผู้สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.elexaev.com เฟซบุ๊กแฟนเพจ EleXA EV Society หรือ LINE OA: @EleXAEV โทร. 0 2114 3350 และ เอ็ม บี เค คอนแทคเซ็นเตอร์ 1285