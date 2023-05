งาน "พลาสติกแอนด์รับเบอร์ ไทยแลนด์ 2023” โชว์ก้าวข้ามกับดักภาษีคาร์บอน

งานแสดงเทคโนโลยี เครื่องจักรและวัตถุดิบ สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตพลาสติกและยาง แบบครบวงจร ในประเทศไทย ร่วมกับงานอินเตอร์แมค และซับคอน ไทยแลนด์ 2023 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 13 พฤษภาคมที่ผ่านมา ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯนับว่า “อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย” สามารถโชว์ศักยภาพในฐานะผู้จัดงานได้อย่างแข็งแกร่ง และปิดฉากได้อย่างงดงามสุดประทับใจ สะท้อนถึงผลสำเร็จของการจัดงานครั้งนี้ที่สามารถนำพานักอุตสาหกรรมพลาสติกและยาง นักธุรกิจจากทั่วโลกได้มาพบปะเจรจาธุรกิจภายในงานฯ สร้างมูลค่าเม็ดเงินสะพัดตลอด 4 วันของการจัดงาน จากยอดผู้เข้าชมงานรวมกว่า 42,011คนทั้งนี้ “พลาสติกแอนด์รับเบอร์ ไทยแลนด์ 2023” มีจุดแข็งในการระดมผู้เชี่ยวชาญ นักธุรกิจ และกลุ่มพันธมิตร ในอุตสาหกรรมพลาสติกและยาง รวมทั้งอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องจากทั่วโลกไว้ในงานกว่า 40,000 คน พร้อมดึงความร่วมมือจากทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมผลักดันและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมพลาสติกและยางไทย พัฒนาสู่ความยั่งยืน สร้างการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง พร้อมยกระดับขีดความสามารถของประเทศไทยในอนาคตให้เป็นไปตามมาตรการเรื่อง Net Zero ที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้นบริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด และกลุ่มพันธมิตร ตัดสินใจเข้าร่วมงาน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน และเพิ่มศักยภาพสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในระดับสากล อีกทั้งยังร่วมขานรับโมเดลเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยนำเอานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล มาสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพระบบการผลิต เร่งผลักดันการลดคาร์บอนที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต โดยเฉพาะอุตสาหกรรมพลาสติกและยางที่จะได้รับผลกระทบจากมาตรการทางภาษีคาร์บอน ฯลฯด้วยเป้าหมายที่ต้องการผลักดันและร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมไทย ภายใต้แนวคิด e-F@ctory “มิตซูบิชิ อิเล็คทริคฯ” และกลุ่มพันธมิตร ร่วมทำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในโครงการลดการปล่อยคาร์บอนในอุตสาหกรรมพลาสติกไทย (Decarbonization of Plastic products in Thailand) ว่าด้วยอีกทั้งยังผนึกกำลังหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ถ่ายทอดองค์ความรู้บนเวทีสัมมนา Driving Sustainability by DIGITALIZING for Plastics Industry นำโดย นายวีระ ขวัญเลิศจิตต์ ผู้อำนวยการ สถาบันพลาสติก พร้อมด้วย นายวิเชียร งามสุขเกษมศรี กรรมการบริหาร มิตซูบิชิ อีเล็คทริคฯ นายไกรศรี ภัณฑ์กิจนิรันดร ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส แผนกลยุทธ์และความยั่งยืน สังกัด กลยุทธ์ แผน และพัฒนาธุรกิจองค์กร บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ตัวแทน PLASTKET.COM และดร.ปวีณา พาณิชยพิเชฐ ผู้จัดการ สำนักรับรองคาร์บอนเครดิต องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) อบก. หรือ TGO รวมทั้งกลุ่มพันธมิตรรายอื่น ๆ อีกมากมายผู้จัดการทั่วไป อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย ในฐานะผู้จัดงาน “พลาสติกแอนด์รับเบอร์ ไทยแลนด์ 2023 : Plastic & Rubber Thailand 2023” กล่าวว่า นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่ง และถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของการจัดงานครั้งนี้ที่ได้เป็นอีกหนึ่งเวทีที่มีส่วนร่วมขับเคลื่อนนโยบาย บีซีจี โมเดล และผลักดันการลงทุนเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อวางฐานไทยก้าวสู่สังคมปลอดคาร์บอน ซึ่งจะช่วยยกระดับขีดความสามารถและเพิ่มศักยภาพทางการผลิตพลาสติกไทยสู่ความยั่งยืนได้อย่างสำเร็จ ต้องขอบคุณพันธมิตรภาครัฐและเอกชนที่มีส่วนร่วมและผลักดัน ทำให้งาน “พลาสติกแอนด์รับเบอร์ ไทยแลนด์ 2023” ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีแรก ประสบความสำเร็จความสำเร็จเป็นอย่างดีผู้สนใจสามารถเข้าดูข้อมูลภาพรวมความสำเร็จของงาน “พลาสติกแอนด์รับเบอร์ ไทยแลนด์ 2023 : Plastic & Rubber Thailand 2023” หรือ ติดตามความคืบหน้าการจัดงานในปี 2024 หรืออื่น ๆ ได้ที่ www.plasticrubberthailand.com