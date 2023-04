อเวดา จัดกิจกรรม “Aveda Walks For Water” ชวนคนไทยดูแลทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน

ด้วยเจตนารมณ์อันแน่วแน่และมุ่งมั่นต่อการรับผิดชอบต่อเรื่องสิ่งแวดล้อม พร้อมเฉลิมฉลองวาระเดือนแห่งการคุ้มครองโลก อเวดา ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมที่ทรงประสิทธิภาพซึ่งมีภารกิจหลักเพื่อการดูแลเส้นผมพร้อมกับเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลรักษ์โลกด้วยผลิตภัณฑ์วีแกนที่คัดสรรส่วนผสมจากธรรมชาติ จึงสานต่อพันธกิจใน การกระตุ้นให้คนไทยได้เข้ามาร่วมมือกันเพื่อการดูแลทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ภายใต้ความร่วมมือกับมูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ โดยมีสิงห์ คอร์เปอเรชั่นร่วมเป็นผู้สนับสนุนน้ำดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยได้จัดกิจกรรม “Aveda Walks For Water” ขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน ที่ผ่านมา ณ สวนวชิรเบญจทัศ พร้อมชวนผู้คนที่สนใจทั้งในและนอกองค์กร ให้เข้ามาร่วมกิจกรรมเดิน ระดมทุนและรณรงค์ให้ผู้บริโภคตระหนักถึงความสำคัญ ในการดูแลสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการจัดการน้ำสะอาดให้มีพอเพียงและทั่วถึง โดยกิจกรรมนี้ยังนับว่าเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์แคมเปญประจำปี Aveda Earth Month ที่ได้มีการระดมทุนตั้งแต่ปี 2542 และได้ระดมทุนกว่า 69 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อจัดหาน้ำสะอาดให้แก่ผู้คนกว่า 1.5 ล้านคน และการดูแลรักษาแหล่งน้ำกว่า 2,000 แห่งทั่วโลกเพราะน้ำสะอาดนั้นช่วยให้ทุกคนมีสุขภาวะที่ดีและสร้างความแข็งแรงให้กับชุมชน ผลักดันให้ทุกคน ทั้งเด็กและผู้ใหญ่มีกำลังและก้าวไปทำสิ่งดีๆ ให้กับโลกได้อีกมาก อเวดาขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนพันธกิจบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและแหล่งต้นกำเนิดของน้ำผ่านการร่วมมือกับมูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ จัดทำน้ำสะอาดให้กับชุมชน เริ่มต้นด้วยกิจกรรม “Aveda Walks For Water” ที่ผู้คนทั่วไปที่ได้ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม ได้มาพบกันที่สวนวชิรเบญจทัศหรือสวนรถไฟ เพื่อร่วมระดมทุนและร่วมกันผลักดัน และรณรงค์ให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำและการดูแลสิ่งแวดล้อม โดยมีสิงห์ คอร์เปอเรชั่น ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนด้วยโดยทุกๆ 6 กิโลเมตรของกิจกรรม อเวดายังร่วมบริจาคเพิ่มเติม 200 บาทต่อคน และทำให้ได้ยอดเงินบริจาคจากกิจกรรม “Aveda Walks For Water” รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 27,222 บาทและตลอดเดือนแห่งการคุ้มครองโลกประจำปี 2566 อเวดายังขอมอบโอกาสให้ทุกคนได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในภารกิจการจัดหาน้ำสะอาดให้แก่ผู้คนทั่วที่ขาดแคลน ด้วยการซื้อผลิตภัณฑ์ Botanical Repair™ strengthening leave-in treatment ซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งของการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นี้ อเวดาจากทั่วโลกจะนำไปสมทบเพื่อร่วมบริจาคให้กับมูลนิธิ Charity Water