JobsDB ดันผู้ประกอบการภาคบริการเสนอสวัสดิการโดนใจ เพื่อเร่งดึงแรงงานกลับเข้าตลาด

ภายหลังจากวิกฤตโรคระบาดที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและตลาดงานทั่วโลกมาอย่างยาวนานกว่า 3 ปี ในปี 2566 นี้ถือเป็นปีแห่งการฟื้นตัวและเริ่มปรับเข้าสู่ภาวะปกติ หลายประเทศเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติอย่างเต็มรูปแบบ ส่งผลให้การคาดการณ์แนวโน้มอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยวในหลายประเทศเป็นไปในทิศทางบวกสำหรับประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) เปิดเผยดัชนีผลสำรวจว่า “ปี 2566 ภาคการท่องเที่ยวไทยจะฟื้นตัวอย่างก้าวกระโดด โดยคาดว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยจะมีจำนวน 30 ล้านคนหรือราว 75% ของปี 2562 ก่อนการระบาดโควิด-19 และคาดว่าภาคการท่องเที่ยวจะสร้างรายได้ให้กับประเทศในปีนี้ราว 3 ล้านล้านบาท (เท่ากับปีก่อนโควิด) หรือมากกว่า” นอกจากนี้การคาดการณ์โดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมยังเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ระบุว่า “การท่องเที่ยวจะยังคงเป็นแรงหนุนให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวและจะเป็นฟันเฟืองหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง” โดยการคาดการณ์ดังกล่าวสอดคล้องกับรายงานผลสำรวจใหม่ล่าสุดที่จัดทำโดย SEEK (ซีค) ร่วมกับ Boston Consulting Group (BCG) (บริษัท เดอะ บอสตัน คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำกัด) และ The Network (เดอะ เน็ตเวิร์ค) ในหัวข้อ “สิ่งที่ผู้สมัครอยากให้ผู้ประกอบการรู้: อนาคตแห่งการจ้างงาน และการสรรหาที่เปลี่ยนไป (What Job Seekers Wish Employers Knew: Unlocking the Future of Recruitment)” ที่พบว่าตลาดแรงงานไทยนับเป็นประเทศเดียวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคที่ตำแหน่งงานที่ได้รับการเสนองานบ่อยเป็นอันดับ 1 ไม่ใช่สายงานด้านไอที แต่เป็นสายงานผู้ใช้แรงงาน (58%) และภาคธุรกิจบริการ (57%) ตามลำดับ ซึ่งเผยให้เห็นว่าผู้ประกอบการบางส่วนเริ่มพิจารณาขยายกิจการและมีความต้องการจ้างบุคลากรเพิ่มเพื่อตอบรับกับความต้องการของตลาดท่ามกลางการคาดการณ์และการกลับมาเติบโตของอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยวอย่างก้าวกระโดด ผู้ประกอบการจำนวนมากตั้งเป้าขยายธุรกิจ ส่งผลให้การแข่งขันช่วงชิงบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในสายงานภาคธุรกิจการบริการและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจึงมากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีของทั้งผู้หางานที่ต้องการกลับเข้าสู่ตลาดงานอีกครั้งและผู้หางานที่ต้องการย้ายจากสายงานอื่นมาสายงานภาคธุรกิจบริการ ในการเริ่มมองหางานใหม่ รวมถึงผู้ประกอบการในการมองหาบุคลากรเพิ่มผ่านการเสนอตำแหน่งงานที่ดีตอบโจทย์ผู้หางานทั้งในแง่ของเนื้องานและแรงจูงใจระยะยาวที่มองหา ซึ่งหากอ้างอิงจากผลสำรวจในหัวข้อ “สิ่งที่ผู้สมัครอยากให้ผู้ประกอบการรู้: อนาคตแห่งการจ้างงาน และการสรรหาที่เปลี่ยนไป (What Job Seekers Wish Employers Knew: Unlocking the Future of Recruitment)” จะพบว่า ผู้หางานชาวไทยในปัจจุบันส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับความมั่นคงและความสมดุลในชีวิตและการทำงาน (work-life balance) มากเป็นอันดับ 1, การเติบโตในหน้าที่การงาน มากเป็นอันดับ 2 และการปูรากฐานสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจในอนาคตมากเป็นอันดับ 3 เมื่อมองหางานใหม่กล่าวว่า “ภายหลังจากไตรมาสนี้ จะนับเป็นช่วงเวลาแห่งการเริ่มต้นใหม่อย่างมั่นคงของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย ทั้งกับผู้ประกอบการที่ธุรกิจเริ่มกลับมาทรงตัวได้อีกครั้งและผู้หางานในการพิจารณาเปลี่ยนอุตสาหกรรมหรือสายงานใหม่เพื่อความก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพ ซึ่งเมื่อพูดถึงการค้นหางานหรือประกาศรับสมัครงานแน่นอนว่า จ๊อบส์ดีบี ยังคงเป็นแพลตฟอร์มที่มุ่งสนับสนุนและผลักดันทุกความสำเร็จของพาร์ทเนอร์และคนทำงาน ปัจจุบันแพลตฟอร์มเรามีการประกาศรับสมัครตำแหน่งงานในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอยู่เป็นประจำอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งจะเห็นได้ว่า ตลาดงานในอุตสาหกรรมนี้ยังมีช่องว่างและโอกาสที่เปิดกว้างอยู่อีกมากมาย ผู้หางานที่กำลังมองหางานในภาคธุรกิจนี้สามารถพัฒนาทักษะที่จำเป็นเพื่อคัดสรรองค์กรที่ใช่และไขว่คว้าโอกาสที่มีอยู่ในตลาดงานปัจจุบัน และผู้ประกอบการสามารถใช้โอกาสนี้พิจารณาผู้สมัครที่หลากหลาย รวมถึงเสนอแรงจูงใจที่น่าสนใจเพื่อรักษาบุคลากรคุณภาพในระยะยาว”