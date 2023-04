ESG แผนภูมิธุรกิจใฝ่ดี 3 ด้าน หนุนแบรนด์องค์กรให้ยั่งยืน / ดร.สุวัฒน์ ทองธนากุล

suwatmgr@gmail.com

ยิ่งสภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างประเทศ มีความผันผวนส่งผลกระทบลุกลาม โดยเฉพาะวิกฤตด้าน ดิน ฟ้าอากาศ โลกรวน ได้สร้างผลเสียหายรุนแรงในหลายภูมิภาคโลกเมืองไทยเราก็ยังโดนซ้ำเติมด้วย ฝุ่นละอองจิ๋ว PM2.5 หมอกควัน และมลพิษ ทำร้ายสุขภาพผู้คนในหลายจังหวัดขณะนี้ภาวะการณ์เหล่านี้ของโลกจึงเรียกว่ามีทั้งความและได้ส่งผลต่อเนื่องสู่ภาวะการณ์ที่เรียกว่าที่สังคมเกิดสภาพยิ่งตอกย้ำว่า การขับเคลื่อนองค์กรธุรกิจยุคนี้ต้องให้ความสำคัญกับแนวปฏิบัติคือดำเนินกิจการด้วยจุดมุ่งหมายดี มีเป้าหมายสร้างให้เกิดผลดีทั้ง 3 ด้าน คือการจัดเสวนาโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสื่อในเครือผู้จัดการ ที่ห้องสมุดมารวย เมื่อวันที่ 22 มีนาคมศกนี้ จึงได้รับความสนใจเป็นอย่างดี ทั้งผู้ไปฟังสดในงานและผู้ติดตามหลังรายการทางช่องทางFacebook Link SET Thailand และ Page Fagebook : Green&SD managerรายการนี้ผมได้ไปดำเนินรายการเสวนา โดยขอให้ ศาสตราจารย์เกียรติ คุณ ดร.กุณฑลี รื่นรมย์ จากภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯเล่าถึงความสืบเนื่องกับงานมอบรางวัลสุดยอดแบรนด์องค์กรไทย ซึ่งปัจจุบันได้ยกระดับการประเมินแบรนด์องค์กรบริษัทจดทะเบียนไปถึงระดับอาเซียนมีการมอบรางวัล ASEANํ ํs Top Corporate Brand ประจำปี 2565 ซึ่งเป็นตัวแทนประเทศไทยรับรางวัลนี้เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน พร้อมกับสุดยอดแบรด์องค์กรไทยปีล่าสุด ได้แก่นั่นย่อมเป็นผลลัพธ์จากการสั่งสมชื่อเสียงการยอมรับของสังคม ที่สะท้อนจากผลประกอบการที่ดีและองค์กรมีแนวปฏิบัติที่ดีของESGอาจารย์กุณฑลีกล่าวถึงแนวคิดการมุ่งสู่ความยั่งยืนของธุรกิจ ซึ่งพัฒนาการมาตั้งแต่ปี 1994 โดยได้ตีพิมพ์บทความใน Harvard Business Review ชี้นำว่าสภาพเศรษฐกิจสังคมทุกวันนี้ ธุรกิจจะมุ่งทำกำไรด้านเดียวไม่พอ และไม่ยั่งยืน จึงเสนอแนวคิดที่วัดผลลัพธ์ความสำเร็จของธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืน เพราะคำนึงถึงความสมดุลของคือซึ่งก็สอดคล้องกับแนวทาง ESGตัวอย่างที่ดีก็คือซึ่งผู้บริหารสูงสุด (CEO) มีแนวคิดว่า "This Planet is Our Home" “โลกนี้คือบ้านของเรา” ถ้าไม่ดูแลบ้านเราให้ดี บ้านก็จะสกปรกและเป็นที่เพาะเชื้อโรค จึงควรมีวิถี Green Lifestyleจุดมุ่งหมายธุรกิจIKEAจึงออกแบบและผลิตสินค้าด้วยวัสดุที่ไม่ทำร้ายสิ่งแวดล้อมหรือ Green resource และคิดค้นพัฒนาต่อเนื่อง โดยเฉพาะ การเป็น Green packaging ที่มีหีบห่อบรรจุภัณฑ์แบนๆ เพื่อลดต้นทุนการขนส่งและสร้างทางเลือกให้ลูกค้าหรือผู้บริโภคไปประกอบเองได้ โดยมีคู่มือการใช้งานที่เข้าใจง่าย หรือจะให้ทีมงานของบริษัทประกอบให้ก็โดยจ่ายค่าบริการรองผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่าในการส่งเสริมสนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนดำเนินธุรกิจในแนวทาง ESGซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการช่วยยกระดับการพัฒนาที่สมดุลทั้ง 3 ด้านดังกล่าว ซึ่งจะมีผลลัพธ์คือความยั่งยืน และเป็นสิ่งที่นักลงทุนมืออาชีพและนักลงทุนสถาบันในระดับโลกให้ความสำคัญ ในการตัดสินใจเลือกลงทุนเพราะโลกปัจจุบัน ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ซึ่งดร.ศรพล ชี้ปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงมี 4 ประการ ได้แก่1 การเปลี่ยนแปลงกลไกโลกและสภาพแวดล้อม2 ความสนใจและความคาดหวังของผู้ลงทุนเปลี่ยนไป3 กฎระเบียบเริ่มเป็นมาตรฐานบังคับมากขึ้น จากเดิมที่เป็นแบบสมัครใจ4 ข้อมูลที่เกี่ยวกับการลงทุนมีมากขึ้นและมีความก้าวหน้าในการวิเคราะห์ดร.ศรพล กล่าวว่า เมื่อกติกาโลกเปลี่ยนและความคาดหวังของสังคมโลกหันมาให้ความสำคัญกับผลการดำเนินธุรกิจที่มีความสมดุลทั้ง 3 ด้านของESGและทรัพยากรธรรมชาติ มีตั้งแต่ฝุ่น ป่า น้ำหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่นการจัดการด้านแรงงาน ประเด็นความเท่าเทียมทางเพศ ในสถานที่ทำงานและการดูแลพนักงานมีความถูกต้องเป็นธรรมและโปร่งใส ในการบริหารจัดการดร.ศรพล แนะว่าในแนวทาง ESG แต่ละองค์กรโดยเฉพาะ E กับ S ควรเลือกประเด็นที่สอดคล้องกับความเป็นตัวตนของประเภทธุรกิจ เช่นบริษัทด้านพลังงาน ก็ควรมุ่งไปทางพลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียน หรือการมุ่งผลดีต่อสังคมพนักงานด้วยการสร้างสภาพแวดล้อมและระบบบริหารบุคลากรเพื่อให้เป็น Happy Work Place และให้โอกาสผู้ด้อยโอกาสหรือคนสูงอายุมาทำงาน จนทำให้เขารู้สึกว่ามีคุณค่า มีงานทำที่เป็นประโยชน์ ไม่ใช่เพราะความสงสารแต่ ESG ที่สำคัญที่สุดคือ ตัวG (Governance) ที่ทำผิดไม่ได้ เพราะการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล คือ ซื่อสัตย์ สุจริต ถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ ดังนั้นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล(G) ก็จะทำสิ่งที่ส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม (E)และสังคม (S)ส่วนหัวหน้าภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กิจการที่มีแนวปฏิบัติ ESG จะสะสมผลดีต่อแบรนด์องค์กร หรือ Corporate Brandเป็นพื้นฐานของการสร้างความมั่นคงและเติบโตต่อไปของธุรกิจซึ่งเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้นจึงไม่ควรทำเฉพาะการสร้างแบรนด์สินค้าและบริการ แต่ต้องสร้างแบรนด์องค์กรด้วย“แบรนด์องค์กรเป็นสิ่งสำคัญมาก เปรียบเสมือน”นามสกุล” ของกิจการ ถ้ามีชื่อและนามสกุลที่ดี ก็สร้างความน่าเชื่อถือและจดจำที่ดี ส่งผลให้แบรนด์องค์กรดีมีผลดีไปสู่ลูกสู่หลาน เมื่อจะขยายธุรกิจไปในอนาคต สินค้าและบริการก็จะได้ รับความเชื่อถือนิยมและผู้คนพร้อมสนับสนุนดังนั้นเครื่องมือที่จะทำให้นามสกุลดี ก็คือESG เป็นพื้นฐานของแนวทางในการบริหารกิจการ ซึ่งควรทำให้ดีทั้ง 3 ด้าน ให้สอดคล้องกัน และไม่ใช่แค่ดีแบบมาตรฐานทั่วไป แต่ต้องดีอย่างโดดเด่นและโดนใจ จึงต้องเป็น ESG Plus ที่ลงลึก และมีความแตกต่างดร.เอกก์ได้ยกตัวอย่างบทบาทเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งและร่วมกันทำโครงการ”re BOX”ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ช่วงสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งตามบ้านจะมีกล่องที่ใช้ขนส่งสินค้าที่สั่งซื้อทางออนไลน์ขณะที่ช่วงนั้นเตียงคนไข้ที่โรงพยาบาลไม่เพียงพอที่จะรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด จึงเกิดแนวคิดที่จะรับบริจาคกล่องกระดาษที่ใช้แล้ว ผ่านไปรษณีย์ไทย เพื่อส่งต่อให้ SCGP นำไปหลอมและแปรรูปเป็นเตียงคนไข้ ส่งให้โรงพยาบาลสนามทั่วประเทศ เมื่อใช้งานเสร็จทีมงานไปรษณีย์ไทยก็ไปรับเตียงกระดาษ นำกลับมาส่งให้SCGPทำลายอย่างถูกสุขลักษณะ เพื่อไม่ให้เกิดขยะในชุมชนอีกตัวอย่างที่ดีก็คือ การจัดการสิ่งแวดล้อมของซึ่งปกติจะมีขยะประมาณ 2แสน กิโลกรัมต่อปี แต่โรงแรมนี้ได้ตั้งเป้าหมายว่าต้องการลดขยะในโรงแรมให้เหลือ 1หมื่นกิโลกรัมต่อปี และผลความร่วมมือของพนักงานก็ปรากฏว่าปีที่แล้วทำได้ 8 พันกิโลกรัมโรงแรมศิวาเทลจึงเป็นที่ยอมรับว่าเป็น Green ส่งผลให้ลูกค้านิยม โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ถึงขนาดยอมจ่ายแพงกว่าทั่วไปถึง 20% ก็เพื่อให้โลกของรุ่นเขาดีขึ้น