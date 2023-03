JobsDB ย้ำแนวทาง “คู่คิดธุรกิจ” เจาะลึกผลสำรวจ “การจ้างงาน” ล่าสุด เผยสิ่งที่ผู้สมัครอยากให้ผู้ประกอบการรู้

JobsDB Thailand รายงานผลสำรวจใหม่ล่าสุดในหัวข้อที่ SEEK (ซีค) ร่วมกับ Boston Consulting Group (BCG) (บริษัท เดอะ บอสตัน คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำกัด) และ The Network (เดอะ เน็ตเวิร์ค) พันธมิตรระดับโลก จัดทำขึ้น พบว่า ธรรมชาติของตลาดแรงงาน เทรนด์การจ้างงาน และความต้องการของผู้หางานเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สำหรับในประเทศไทย ตลาดแรงงานยังคงคึกคัก โดยผู้ตอบแบบสอบถามชาวไทยมากกว่าครึ่งระบุว่าได้รับการเสนองานจำนวนหลายครั้งต่อปี นอกจากนี้ ผู้หางานชาวไทยส่วนใหญ่มองหาความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน, ความก้าวหน้าในสายงาน และความเป็นไปได้ในการริเริ่มทำธุรกิจส่วนตัวในภายหลัง เป็นหลักสำคัญเมื่อเริ่มมองหางานใหม่ ทั้งนี้ ผู้สมัครงานชาวไทยยังคงต้องการทำงานประจำที่ 5 วันต่อสัปดาห์ แต่มองหาการทำงานในรูปแบบ Hybrid มากขึ้น รวมถึงเปิดกว้างสำหรับโอกาสงานพาร์ทไทม์หากมีข้อเสนอที่น่าสนใจกล่าวว่า “ในปัจจุบัน เมื่อโลกกำลังปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัลและมีการเปิดประเทศแบบเต็มรูปแบบ ส่งผลให้การช่วงชิงบุคลากรในตลาดงานมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะในหลายอุตสาหกรรมที่บุคลากรที่มีทักษะกำลังเป็นที่ต้องการ JobsDB ตระหนักดีว่าหลายองค์กรมีข้อจำกัดและปัจจัยการพิจารณาจ้างงานที่แตกต่างกันไป แต่ข้อจำกัดเรื่องความสามารถในการดึงดูดพนักงานให้อยากเข้ามาทำงานกับองค์กรเป็นเรื่องเฉพาะตัวของแต่ละองค์กร ซึ่งข้อจำกัดนี้เป็นเรื่องที่ท้าทายกับความอยู่รอดโดยเฉพาะในกลุ่ม SMEs ซึ่งหากขาดบุคลากรที่ดีมีความสามารถก็อาจไม่สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อสร้างรายได้ ในที่สุดอาจต้องปิดตัวลง ดังนั้น JobsDB จึงมีการค้นคว้า จัดหาข้อมูล และเผยแพร่ผลสำรวจว่าผู้สมัครงานในปัจจุบันต้องการอะไรและผู้ประกอบการควรปรับตัวอย่างไร ควบคู่การจัด seekTALKS ขึ้นเป็นประจำทุกเดือน”“ท่ามกลางการแข่งขันมากมาย SMEs ต้องพิจารณาว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะเสนองานพร้อมกับความยืดหยุ่นในเรื่องของเวลาการทำงานให้แก่ผู้สมัครงานเพื่อให้มีความสมดุลในชีวิตและการทำงาน (work life balance) หรือเสนอความก้าวหน้าในตำแหน่งงานภายในระยะเวลาที่สั้นกว่าที่องค์กรใหญ่เสนอ หรือแม้แต่การเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถทำงานแบบ Hybrid ได้แบบไม่จำกัด เพื่อเอาชนะใจผู้สมัครงาน โดยเราหวังว่าองค์กร SMEs ทั่วประเทศจะสามารถนำข้อมูลจากผลสำรวจและแนวทางที่เหล่ากูรูและผู้เชี่ยวชาญทางด้าน HR แนะนำใน seekTALKS ไปใช้ประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่มากก็น้อย ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนให้ SMEs ได้เติบโตและเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยต่อไป” ดวงพร กล่าวเสริมทั้งนี้ JobsDB Thailand (จ๊อบส์ดีบี ไทยแลนด์) แพลตฟอร์มหางานออนไลน์ของประเทศไทยในเครือ SEEK (ซีค) ร่วมกับพาร์ทเนอร์ระดับองค์กรและผู้ประกอบการชั้นนำของประเทศไทย จัดงานเสวนา seekTALKS สานต่อแคมเปญ “Forward Together” ตอกย้ำปณิธานสูงสุดของ JobsDB ที่ไม่เพียงแต่เป็นแพลตฟอร์มสรรหาบุคลากรสำหรับองค์กร แต่ยังเป็นพาร์ทเนอร์คู่คิดและสื่อกลางที่ดีที่สุดสำหรับทั้งผู้ประกอบการและผู้หางานในการอัปเดตข่าวสารตลาดงาน ซึ่งกิจกรรม seekTalks จัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน ทั้งนี้ สำหรับเดือนมีนาคม เพื่อต่อยอดข้อมูลจากผลสำรวจล่าสูด “สิ่งที่ผู้สมัครอยากให้ผู้ประกอบการรู้ : อนาคตแห่งการจ้างงานและการสรรหาที่เปลี่ยนไป (What Job Seekers Wish Employers Knew: Unlocking the Future of Recruitment)” โดย SEEK ร่วมกับ BCG และ The Network JobsDB Thailandโดยได้จัดเสวนาออนไลน์ภายใต้หัวข้อ "อนาคตของการจ้างงาน จาก New Normal สู่ Next Normal" มีดร.พิมพวัฒน์ กมลศิริ Co-Founder และ CEO บริษัท IEQ Center Consulting ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาบุคลากรแก่บริษัทชั้นนำมากมาย และธนินี วงศ์วิเศษสันต์ Head of Marketing จาก JobsDB Thailand ร่วมอัปเดตข้อมูลและมุมมองสำหรับทั้งผู้ประกอบการและผู้หางานที่เปลี่ยนไปในตลาดงาน “อนาคตของการจ้างงานจาก NEW Normal สู่ NEXT Normal” เพื่อให้ผู้ประกอบการตลอดจนผู้หางานรู้เท่าทันสถานการณ์และเตรียมพร้อมรับมือในตลาดแรงงานไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างประโยชน์สูงสุดในสายอาชีพseekTALKS แคมเปญระดับภูมิภาคโดย SEEK (ซีค) เปิดตัวครั้งแรกในช่วงปลายปีที่ผ่านมา มีจุดมุ่งหมายเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับตลาดงานและเทรนด์การสรรหาบุคลากรอันเป็นประโยชน์แก่ทั้งผู้ประกอบการและแรงงานในแต่ละประเทศ เพื่อสร้างการรับรู้ในวงกว้างให้องค์กรและแรงงานได้เตรียมวางแผนกลยุทธ์ รวมถึงปรับตัวให้สามารถอยู่รอดในสถานการณ์ปัจจุบันได้ต่อไป สำหรับประเทศไทย JobsDB Thailand ได้เชิญเหล่ากูรูและอินฟลูเอนเซอร์ทางด้าน HR มาร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลอินไซต์ในแวดวงทรัพยากรบุคคลและการสรรหาในงานเสวนารูปแบบ Online Webinar เป็นประจำทุกเดือน โดยเน้นการให้ความรู้กับกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs เป็นหลัก เพื่อสนับสนุนให้ธุรกิจขนาดเล็กเหล่านี้สามารถปรับตัวและวางทิศทางในการจ้างงาน เพื่อดึงดูดผู้หางาน ได้อย่างตรงตามความต้องการของผู้หางานที่สุด ท่ามกลางการ เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องของตลาดแรงงานในปัจจุบัน