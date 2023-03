สสว.เชิญชวน MSME ติดอาวุธหลักคิด BCG ในธุรกิจได้ง่ายๆ

ร่วมกับและพันธมิตรขอเชิญชวนผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (MSME) เข้าร่วมอบรมหลักสูตร” ภายใต้โครงการขับเคลื่อนระบบการส่งเสริมธุรกิจ MSME ด้วย BCG (BIO-CIRCULAR-GREEN ECONOMY) ชูจุดเด่นหลักสูตรที่ออกแบบให้ผู้ประกอบการบูรณาการ BCG ในธุรกิจได้ง่ายๆ เพื่อโอกาสเติบโตอย่างยั่งยืนในสภาวะท้าทายทางเศรษฐกิจ ตั้งเป้าหมาย 1,000 ราย ใน 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ เริ่ม 31 มีนาคมนี้เปิดเผยว่า ปัจจุบันรัฐบาลไทยเร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยปรับใช้ BCG Economy Model เข้าไปช่วยตอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ ซึ่งแนวทางนี้จะช่วยต่อยอดจุดแข็งของประเทศ ทั้งในด้านความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยอาศัยกลไกทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูงขึ้นและเปลี่ยนระบบ เศรษฐกิจจาก “ทำมากแต่ได้น้อย” ไปสู่ “ทำน้อยแต่ได้มาก” โดย สสว.เป็นหน่วยงานหลักในการ ส่งเสริมและสนับสนุน MSME ในด้านต่างๆ เห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมธุรกิจ MSME โดยผ่านกลไกการพัฒนา BCGด้านกล่าวถึงการร่วมดำเนินงานในโครงการนี้ว่า สอวช. จะทำงานร่วมกับเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็นศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (UN Global Compact Network Thailand : UNGCNT) เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการครอบคลุมทั้งการพัฒนาระบบกระตุ้นผู้ประกอบการที่จะปรับตัวธุรกิจ การดำเนินงาน BCG พร้อมทั้งสร้างขีดความสามารถในการปรับตัวรับโอกาสได้ส่วนเปิดเผยว่า หลักสูตร “BCG เศรษฐกิจใหม่ใกล้ตัว” ภายใต้โครงการขับเคลื่อนระบบการส่งเสริมธุรกิจ MSME ด้วย BCG (BIO-CIRCULAR-GREEN ECONOMY) ได้รับการออกแบบให้เข้าใจเครื่องมือด้านความยั่งยืนได้ง่ายๆ แบบ Back to Basic เน้นการนำไปใช้ได้ทันที ประกอบ ด้วย 2 ส่วนหลัก คือ ส่วนแรกเป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ BCG Economy เพื่อให้เห็นความเชื่อมโยง ของเศรษฐกิจ BCG กับการพัฒนาธุรกิจของตนเอง เช่น โอกาสทางธุรกิจในอนาคตมองเห็นเศรษฐกิจ BCG ว่าเป็นทิศทางที่ธุรกิจสามารถดำเนินการ เพื่อการเติบโตก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ทั้งระบบนิเวศธุรกิจ รู้จักที่มา ความสำคัญและความจำเป็นในการปรับเปลี่ยน ธุรกิจให้สอดคล้องกับ BCG ตลอดจนกลไกและมาตรการสนับสนุน MSME เช่น นโยบายประเทศ มาตรการทางการเงิน การลงทุน และการส่งเสริมการค้า (T-MARK)ส่วนที่สองเป็นข้อมูลเกี่ยวกับ Circular Mark, Circular Economy และ Circular Design for BCG ที่จะเริ่มตั้งแต่การปูพื้นฐานความเข้าใจ และความสำคัญของ Circular Economy การประยุกต์ใช้หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน และการออกแบบ หมุนเวียน (Circular Design) ด้วยเครื่องมือ "CIRCO: Creating Business Through Circular Design" เครื่องมือเชิงระบบในการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับทิศทาง BCG ซึ่งช่วยให้ธุรกิจมองเห็นโอกาสในการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และปรับกลไกธุรกิจให้สามารถรักษาสมดุล ระหว่างการเติบโตทางกำไรและการรักษาความยั่งยืนของทรัพยากรธุรกิจได้ทั้งนี้ โครงการขับเคลื่อนระบบการส่งเสริมธุรกิจ MSME ด้วย BCG (BIO- CIRCULAR-GREEN ECONOMYตั้งเป้าหมายที่จะจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้และเข้าใจเรื่อง BCG ให้กับผู้ประกอบการ MSME จำนวน 1,000 ราย ใน 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ ในรูปแบบ On-Site และ Online ระหว่างเดือนมีนาคม – สิงหาคม 2566เริ่มครั้งแรกที่กรุงเทพมหานคร ในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 นี้ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียน ล่วงหน้าได้ที่https://forms.gle/T8W1fft7ENKi4NEDA หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซด์สมาคม เครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย www.globalcompact-th.com หรือ เว็บไซด์ CIRCO Hub Thailand circohub.th@gmail.com