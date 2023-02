เอ็กโก กรุ๊ป เฟ้นหาสุดยอดไอเดียงานออกแบบเศษวัสดุเหลือใช้ โครงการ “Transformation for Life” Upcycling Design Contest

ภายใต้แนวคิดจากโครงสร้างหรือวัสดุเหลือใช้จากงาน “นวัตกรรมวิทย์ พลิกโลก” สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม ประจำปี 2565 โดยมีนิสิตนักศึกษาจากหลายสถาบันการศึกษา ร่วมส่งผลงานออกแบบเข้าประกวด 22 ทีม และมี 10 ทีมที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศและมานำเสนอผลงาน โดยผลงานออกแบบของนิสิตนักศึกษาจากทีมที่ชนะเลิศจะถูกนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ได้จริงต่อไปที่ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอมในฐานะประธานในกิจกรรมการประกวดรอบชิงชนะเลิศฯ เปิดเผยว่า ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งก่อตั้งและดำเนินงานโดยเอ็กโก กรุ๊ป เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านพลังงานไฟฟ้า สิ่งแวดล้อม และการอยู่ร่วมกับชุมชน ได้จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปีมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และแหล่งจุดประกายความคิดทางวิทยาศาสตร์แก่เยาวชน ซึ่งเป็นวัยต้นทางและกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ตามความเชื่อของเอ็กโก กรุ๊ป ที่ว่า “ต้นทางดี จะก่อกำเนิดผลลัพธ์ปลายทางที่ดี”การประกวดออกแบบวัสดุเหลือใช้ ภายใต้แนวคิด “Transformation for Life” Upcycling Design Contest: Zero Waste Solution เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากการจัดนิทรรศการภายในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4 เมื่อปลายปี 2565 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเห็นคุณค่าและประโยชน์ของเศษวัสดุเหลือใช้ที่สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่ (Upcycling) โดยใช้ทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด รวมทั้งเป็นการจัดการขยะให้เป็นศูนย์ (Zero waste) ตลอดจนเพื่อเปิดพื้นที่ให้นิสิตนักศึกษาได้มีเวทีในการพัฒนาทักษะเชิงปฏิบัติการด้าน การออกแบบและการใช้ความคิดสร้างสรรค์ ออกแบบและพัฒนาเพิ่มมูลค่าให้ของเหลือใช้สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่ ซึ่งเป็นแนวทางการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุดและทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรใหม่น้อยที่สุดนางสาวสลิล กล่าวซึ่งได้รับโล่รางวัลและเงินรางวัล 50,000 บาท ได้แก่ ผลงาน Innovative Sofa Set จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยผลงานชนะเลิศนี้จะถูกนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์จริงสำหรับใช้ใน ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอมต่อไปซึ่งได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 30,000 บาท ได้แก่ ผลงาน Phaknoi ม้านั่งอเนกประสงค์ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังซึ่งได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 10,000 บาท ได้แก่ ผลงาน Worm Paradise เรือนเพาะปลูก จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(Creative Economy Agency - CEA) หนึ่งในคณะกรรมการตัดสินการประกวด กล่าวว่า “การประกวดครั้งนี้เป็นประโยชน์ต่อ การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ โดยเฉพาะการให้เยาวชนได้เรียนรู้กระบวนการทำงานและข้อจำกัดต่าง ๆ เกี่ยวกับการ Upcycling ซึ่งเป็นเรื่องใหม่และมีความซับซ้อน เสมือนทำงานอยู่ในสนามจริง เพื่อให้เยาวชนเหล่านี้เติบโตไปเป็นนักออกแบบที่จะช่วยพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไป”หนึ่งในคณะกรรมการตัดสินการประกวด กล่าวว่า “ผู้เข้าร่วมการประกวดได้นำเสนอผลงานที่มีแนวคิดแตกต่างหลากหลาย ทำให้กิจกรรมสนุกและมีสีสัน ซึ่งการประกวดครั้งนี้เป็นโอกาสให้เยาวชนที่ศึกษาด้านการออกแบบได้แสดงฝีมือ พร้อมช่วยปลูกฝังแนวคิดเรื่องความยั่งยืนให้เป็นเรื่องใกล้ตัวของคนรุ่นใหม่ ทั้งในด้านการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวัน”และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กับผลงาน Innovative Sofa Set ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ กล่าวว่าผู้สนใจสามารถชมภาพบรรยากาศการประกวดออกแบบวัสดุเหลือใช้ “Transformation for Life” Upcycling Design Contest ได้เพิ่มเติมที่เฟซบุ๊ก www.facebook.com/KhanomLearningCenter