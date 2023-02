จุฬาฯ จัดเข้ม ! ยกระดับ “พื้นที่ลด-ละ ถุงพลาสติกใช้แล้วทิ้ง” [ชมคลิป]

เพจเฟซบุ๊ค Chula Zero Waste โพสต์ชวนชาวจุฬาฯ กลับมาจับไขควง ขันน็อตมาตรการให้เข้มงวดมากขึ้น ต้องการให้ชาวจุฬาฯ ช่วยกันลด ละ เลิกรับถุงพลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง แล้วหันมาพกถุงใช้ซ้ำส่วนตัว ไม่ว่าจะเป็นถุงผ้า ถุงกระดาษ หรือถุงพลาสติกที่มีอยู่แล้ว พกมาใช้ให้เต็มความสามารถของวัสดุ“เพื่อเป็นการปรับตัวไปพร้อมๆ กัน ในตลาดนัดสโมสรอาจารย์ฯ ที่ตั้งอยู่บริเวณลานข้างศาลาพระเกี้ยว เราได้จัดบูธ Chula Zero Waste มาตั้งให้บริการถุงใช้ซ้ำสำหรับผู้ที่ลืมพกถุงของตัวเองมา รับไปใช้ได้เลย ขอเพียงรับไปแล้วก็ต้องใช้ซ้ำให้คุ้มๆ ก่อนจะทิ้งด้วยนะ”เพราะถุง 1 ใบ สามารถใช้ได้มากกว่า 1 ครั้ง ใช้ได้วนไปจนกว่ามันจะพัง! (โดยเฉพาะถุงพลาสติกที่ทนทานกว่าถุงกระดาษมาก!)ส่วนใครที่มีถุงผ้า ถุงกระดาษ หรือถุงพลาสติกที่ยังมีสภาพดี สามารถนำมาบริจาคให้เพื่อนๆ ที่ลืมพกถุงมาจากบ้านได้นำไปใช้แทนการซื้อถุงพลาสติกใบใหม่ ก็สามารถนำมาบริจาคได้ที่บูธ Chula Zero Waste กลางตลาดนัดสโมสรอาจารย์ฯ ทุกวันอังคาร และวันศุกร์ เวลา 8.00-13.00 น. ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ และมีนาคมนี้!อ่านโพสต์ "ทบทวนมาตรการฯ" ได้ที่ https://bit.ly/3HYj52m ส่วนใครอยากอ่านมาตรการตัวจริง เข้าไปดูได้ที่ https://bit.ly/3YP2vqR