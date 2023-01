"วราวุธ" เชื่อมั่นเวที CAL Forum รุ่น 2 ต่อยอด “การมีส่วนร่วมลดโลกร้อน”

เป็นประธานเปิดโครงการ Climate Action Leaders Forum (CAL Forum) รุ่น 2 เมื่อวันที่ 20 ม.ค.ที่ผ่านมา ร่วมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) พร้อมด้วยผู้นำจากทุกภาคส่วน ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และสื่อมวลชน จาก 63 องค์กร เข้าร่วมในพิธีเปิด ณ สโมสรราชพฤกษ์ โครงการ North Park กรุงเทพฯรมว.ทส. กล่าวว่าทุกภาคส่วนที่เข้าร่วมเวทีผู้นำ CAL Forum รุ่น 2 ถือเป็นส่วนสำคัญในการสร้างแรงกระเพื่อมในสังคมไทย ทั้งในภาคเอกชน สังคม สื่อมวลชน และทุกฝ่ายให้หันมาสนใจและขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างจริงจัง ส่งผลให้เกิดการสร้างความตระหนักรู้ในทุกระดับชั้น เพราะถือเป็นอีกหนึ่งเวทีที่จะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เพื่อส่งเสริมให้การทำงานของประเทศไทยในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทัดเทียมกับนานาประเทศ“เพราะการขับเคลื่อนงานเพียงลำพัง ไม่สามารถที่จะประสบผลสำเร็จได้ ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจึงจะสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน เพราะทุกภารกิจล้วนมีความโยงใยเชื่อมโยงกัน ถ้าเราร่วมมือร่วมใจกัน ไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้ครับ ดังที่พูดเสมอว่า Together is possible”ทั้งนี้การประชุม Climate Action Leaders Forum หรือเวทีผู้นำ CAL Forum จัดขึ้นโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ร่วมกับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์วิกฤตสภาพภูมิอากาศ และความสำคัญของการดำเนินงานลดโลกร้อน ด้วยความรับผิดชอบร่วมในระดับที่แตกต่าง (Climate Action Literacy) และสร้างเวทีสื่อสาร แลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์ เพื่อนำไปสู่บทบาทการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ (Climate Action Communication) ผ่านผู้นำจากทุกภาคส่วน มาร่วมสร้างเวทีระดับผู้นำรูปแบบใหม่ ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมอง แนวคิด ประสบการณ์ การมีส่วนร่วมลดโลกร้อนตลอดจนสร้างเวทีสื่อสาร เพื่อนำไปสู่บทบาทการลดก๊าซเรือนกระจกสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน และบรรลุตามเป้าหมาย Carbon Neutrality และ Net Zero Greenhouse Gas Emission ของประเทศต่อไป