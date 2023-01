วันนี้ (14 ม.ค.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 โดยเน้นให้เด็กได้เรียนรู้เรื่องราวด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไปพร้อมกับความสุข ความสนุกจากกิจกรรมสาระบันเทิง ภายใต้แนวคิด เด็กไทยยุคใหม่ ร่วมใจลดโลกร้อน (Go Green Go Together) ซึ่งสอดคล้องกับคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบไว้ให้กับเด็กทุกคนว่า รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี