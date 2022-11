โลตัส มุ่งสู่ Zero carbon emission จับมือ Altervim ลุยเปิดสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าทั่วไทย

เมื่อเร็วๆ นี้ จับมือ Altervim สร้างสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า Altervim Super Charge ปักหมุดโลตัส 100 สาขาก่อนเดินหน้าในโลตัสสาขาอื่นในกรุงเทพฯ และหลายจังหวัด อาทิ เชียงใหม่ นครราชสีมา ระยอง กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร หาดใหญ่ เชื่อมต่อการเดินทางทั่วประเทศไทยผู้อำนวยการบริหารฝ่ายศูนย์การค้าและพื้นที่เช่า โลตัส กล่าวว่า “จากที่โลตัส ประกาศนโยบายด้านความยั่งยืน ‘Vision 2030. Actions every day’ ที่ครอบคลุมการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG) ผนวกเข้ากับแผนธุรกิจ ซึ่งสอดรับกับเป้าหมายกรุงเทพฯ ว่าด้วยเศรษฐกิจ BCG (Bangkok Goals on BCG Economy) ที่ผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคได้ร่วมกันรับรองในการประชุมที่ผ่านมา ซึ่งครอบคลุมการจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ขับเคลื่อนการปล่อยก๊าซคาร์บอนให้เหลือศูนย์ ด้านการค้าและการลงทุนที่ยั่งยืน ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืนและการจัดการขยะ"โลตัส ในบทบาทองค์กรผู้นำธุรกิจค้าปลีกไทย มีความมุ่งมั่นที่จะช่วยผลักดันเป้าหมายนี้เช่นกัน โดยโลตัสได้ประกาศเป้าหมายที่จะเป็นองค์กรที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) ภายในปีค.ศ.2030 และเป็นองค์กรที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปีค.ศ.2050 ซึ่งมีแผนการดำเนินการเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายหลายรูปแบบ รวมถึงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งทางตรงและทางอ้อม"โลตัสได้ร่วมมือกับ Altervim เปิดบริการสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EV Station) Altervim Super Charge นำร่องที่ โลตัส นอร์ธ ราชพฤกษ์ เพื่อสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดและอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าที่มาจับจ่ายใช้สอยที่โลตัสสามารถชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าได้ โดยตั้งเป้าเปิดสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าจำนวน 100 สถานี ในโลตัส สาขาพื้นที่กรุงเทพฯ และตามหัวเมืองใหญ่ และเดินหน้าขยายการเปิดให้บริการสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าในสาขาโลตัสทั่วไทยในอนาคต ซึ่งจะทำให้โลตัสเป็นค้าปลีกไทยรายแรกที่มีสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าจำนวนมากและครอบคลุมที่สุดในประเทศ มุ่งสู่การเป็นผู้นำค้าปลีกพลังงานสะอาดและเป็น SMART Community Center ศูนย์รวมการใช้ชีวิตในแบบสมาร์ทของชุมชน ซึ่งการใช้รถยนต์ไฟฟ้า นับเป็นเทรนด์ที่กำลังได้รับความนิยมในปัจจุบันและเป็นแนวทางของโลกอนาคต สอดคล้องกับข้อมูลจาก International Energy Agency ที่ประมาณการว่าในปีพ.ศ.2573 ทั่วโลกจะมีรถยนต์ไฟฟ้าวิ่งบนถนนมากถึง 145 ล้านคันสำหรับประเทศไทย คณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ ได้ออกนโยบายว่าภายในปีพ.ศ.2578 จะเตรียมยกเลิกการขายรถยนต์น้ำมัน พร้อมสนับสนุนด้านการลดอัตราภาษีของรถยนต์ไฟฟ้า แสดงให้เห็นว่าในอนาคต ผู้บริโภคในประเทศไทยจะมีการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น โลตัสจึงพร้อมมีส่วนช่วยรณรงค์และสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดของผู้บริโภค และตอบรับเทรนด์โลกอนาคตที่ยั่งยืน”ด้านประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อัลเตอร์วิม จำกัด กล่าวว่า “Altervim มุ่งขับเคลื่อนสังคมที่ยั่งยืน ผ่านการดำเนินธุรกิจด้านพลังงานทดแทนหลากหลายรูปแบบ โดยความร่วมมือกับโลตัสในครั้งนี้ นับเป็นก้าวสำคัญในการช่วยให้ผู้บริโภคเข้าถึงสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าได้โดยสะดวก เพราะโลตัสมีสาขาครอบคลุมทั่วประเทศ โดยในเฟสแรกจะปูพรมเปิดสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพฯ และหัวเมืองใหญ่ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาค สามารถเชื่อมต่อการเดินทางได้ทั่วไทยปัจจุบัน สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า Altervim Super Charge พร้อมให้บริการแล้วที่โลตัส นอร์ธ ราชพฤกษ์ เป็นสาขาแรก โดยมีจำนวน 6 ช่องจอด มีเครื่องชาร์จ DC ขนาด 150 กิโลวัตต์ จำนวน 2 เครื่อง แต่ละเครื่องมีหัวชาร์จแบบ CCS2 จำนวน 2 หัว จึงพร้อมให้บริการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแบบ DC Super Charge ถึง 4 คันในเวลาเดียวกัน ซึ่งเป็นการชาร์จแบบสั้น สามารถชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าได้ทุกรุ่นที่รองรับ CCS2 ได้เต็มกำลัง โดยใช้ระยะเวลาเร็วสุดไม่เกิน 20 นาทีเท่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดแบตเตอรี่ของรถยนต์ด้วย และยังมีบริการเครื่องชาร์จแบบ AC แบบมาตรฐาน หัวชาร์จ Type 2 จำนวน 2 เครื่อง โดยสามารถใช้บริการผ่านทางแอปพลิเคชั่น Altervim Super Charge เพื่อสร้างประสบการณ์แบบใหม่ให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการที่ โลตัส นอร์ธ ราชพฤกษ์”โลตัส นอร์ธ ราชพฤกษ์ ซึ่งเป็นสาขาแฟลกชิป SMART Community Center ถูกออกแบบบนพื้นฐานของความยั่งยืนทั้งในมิติชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยความร่วมมือกับ Altervim ที่สาขานี้ นอกจากด้านสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า Altervim Super Charge แล้ว ยังมีการติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์ขนาด 7,100 ตารางเมตร ที่ติดตั้งบนหลังคาสาขา มีกำลังผลิตพลังงานสะอาดรวม 995 กิโลวัตต์ สามารถทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้าในสาขาได้ถึง 25% และคิดเป็นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากถึง 13,400 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ตลอดอายุการใช้งานประมาณ 20 ปี โดยโลตัสมีแผนงานติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์ที่หลังคาสาขาและศูนย์กระจายสินค้า 1,042 สาขา มีกำลังผลิตรวม 135 เมกะวัตต์ ภายในปี ค.ศ. 2024