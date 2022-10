จุฬาฯ ขึ้นแท่นอันดับ 1 ของไทย จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ARWU 2022

รายงานข่าวจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดเผยว่า จุฬาฯ นำชื่อเสียงและความภาคภูมิใจมาสู่มหาวิทยาลัยไทยอีกครั้ง ครองจากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกนอกจากนี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยังได้รับการจัดอันดับให้เป็น- Top 5 in ASEAN- World Top 100 in Vet Sci (สาขาสัตวแพทยศาสตร์)- World Top 200 in Dentistry (สาขาทันตแพทยศาสตร์)ทั้งนี้ การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกทางด้านผลงานทางวิชาการโดย Academic Ranking of WorldUniversities (ARWU) จัดโดย Center for World-Class Universities, Shanghai Jiao Tong University และShanghaiRanking Consultancy ใช้เกณฑ์ชี้วัดจาก Quality of Education, Quality of Faculty, ResearchOutput และ Per Capita Performanceสามารถติดตามผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย ARWU 2022 เพิ่มเติมได้ที่