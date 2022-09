CMO ผนึกพันธมิตรชั้นนำ เร่งขยายธุรกิจเอ็นเตอร์เทนเมนต์ต่อเนื่อง

เปิดเผยว่า บริษัทฯ ตั้งเป้าขยายธุรกิจ Entertainment แบบเต็มรูปแบบ ทั้งการจัดงานคอนเสิร์ต เทศกาลดนตรี, Music Festival โดยจะจัดงาน “CMO Presents OMG 2022” (OH MY GHOST : THE FREAKIEST MUSIC FESTIVAL) เทศกาลดนตรีระดับโลก นำดีเจชื่อดัง “MARSHMELLO” ที่สาย EDM รู้จักกันดี เข้ามาร่วมแสดงกับดีเจทั้งไทยและต่างประเทศอีกหลายคนงานนี้ร่วมกับ SPACEPLUS Bangkok ผับเอ็กซ์คลูซีฟหรู และ The Concert แพลตฟอร์มสำหรับจัดการอีเว้นท์และจำหน่ายบัตรครบวงจร เป็นพันธมิตรชั้นนำในวงการงานคอนสิร์ต ร่วมสร้างปรากฎการณ์ใหม่ๆ โดยจะเป็นปาร์ตี้ครั้งแรกในไทยที่เปิดพื้นที่โซนไร้แอลกอฮอล์ให้เยาวชนอายุระหว่าง 15-19 ปี เข้าร่วมชมอีกด้วย นอกจากนี้ การจัดเตรียมระบบภาพแสงเสียงอย่างเต็มที่ โดย PM CENTER และ Nerve Creative ดูแลงานโปรดักชั่นทั้งหมดกล่าวว่า คอนเสิร์ตครั้งนี้จะจัดในคอนเซ็ปต์แบบ Halloween และสร้าง Experience รูปแบบใหม่ ด้วยเวทีแบบ Center Stage 360 องศา ขนาดยักษ์กลางสนามฟุตบอลพร้อมระบบแสงภาพเสียงเต็มรูปแบบ นับเป็นประสบการณ์ใหม่ให้กับงานเฟสติวัล โดยมี Marshmello ดีเจชั้นนำเป็นไฮไลท์ในงาน และคาดว่าจะมีผู้เข้าชมมากกว่า 20,000 คน ทั้งนี้ การจัดงานยังคำนึงถึงความปลอดภัยภายใต้เงื่อนไขการรักษาความปลอดภัยด้านสาธารณสุข และยังพร้อมจัดงานคอนเสิร์ตและเฟสติวัลภายใต้เครือ CMO ตลอดปีนี้ด้านกล่าวว่า SPACEPLUS ร่วมเป็นผู้สนับสนุนคอนเสิร์ตในครั้งนี้ เป็นการย้ำจุดยืนที่จะช่วยส่งเสริมและสร้างประสบการณ์ทางดนตรีที่เหนือชั้น เชื่อว่างานนี้จะเป็นอีกหนึ่งคอนเสิร์ตที่ถูกพูดถึงในเรื่องความสนุกและโปรดักชั่นอย่างแน่นอนทิ้งท้ายด้วยย้ำว่า The Concert สนับสนุนงานนี้อย่างเต็มที่ มั่นใจว่าคอนเสิร์ต OMG 2022 จะสร้างประสบการณ์รูปแบบใหม่ในวงการ Entertainment ที่ทำให้เห็นศักยภาพของคนไทย และทีมงานไทยที่สามารถเนรมิตงานระดับ World Class ได้เช่นกัน ซึ่งมั่นใจว่านอกจากผู้ชมจะได้รับความบันเทิงแล้ว จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ชมได้อีกด้วย