จุฬาฯ จัดเต็ม Chula Sustainability Fest 2022 ครั้งแรกกับเทศกาลความยั่งยืน ณ อุทยาน 100 ปี จุฬาฯ

เต็มอิ่มกับกิจกรรมมากมายที่จะสร้างทั้งความสนุก สุขภาพดี และความตระหนักถึงไลฟ์สไตล์ที่สร้างความยั่งยืนให้กับชีวิต สังคมและสิ่งแวดล้อม อาทิ Walk and Talk with อาจารย์ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ชมหนังกลางแปลงและเสวนาจากภาพยนตร์นิทรรศการภาพถ่ายเวิร์คชอป “A cup of awareness” การแสดงดนตรีในสวนจากศิลปินชื่อดัง CU Night Run และตลาดสีเขียวกล่าวถึงที่มาและธีมของงานในครั้งนี้ว่า “เราตั้งใจจะขับเคลื่อนประเด็นที่ผู้คนจับต้องได้เพื่อดึงดูดให้คนเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสังคมที่ยั่งยืน เราจึงหยิบเอาเรื่องสุขภาวะ Health and Well-being มาเป็นธีมในปีนี้ ซึ่งเป็นด้านที่จุฬาฯ มีความเชี่ยวชาญ ประกอบกับที่ผ่านมา สถานการณ์โควิด-19 ทำให้ผู้คนหันมาสนใจและใส่ใจสุขภาพร่างกายมากขึ้น”นอกจากประเด็นสุขภาวะแล้ว งาน Chula Sustainability Fest 2022 เน้นให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะประเด็น Carbon Neutrality หรือการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ ซึ่งจุฬาฯ อยากผลักดันให้สังคมร่วมกันขับเคลื่อนให้เป็นจริงล่าวว่า “สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปเป็นภัยคุกคามที่ร้ายแรงที่สุดของมนุษยชาติ เราทุกคนล้วนได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น เราจึงควรลุกขึ้นมาทำอะไรบางอย่าง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เพื่อส่งต่อคุณภาพชีวิตที่ดีและสิ่งแวดล้อมให้ลูกหลานในอนาคต”ทั้งนี้ ในงานจะเป็นประธานและกล่าวนำในพิธีประกาศเจตนารมณ์เป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจกในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยการพัฒนาความยั่งยืนเป็น 1 ใน 3 ยุทธศาสตร์สำคัญของจุฬาฯ ซึ่งสอดคล้องกับวาระการพัฒนา 2030 ในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ในการร่วมกันบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ตลอดหลายปีที่ผ่านมา จุฬาฯ ได้แสดงผลงานการพัฒนาที่ยั่งยืนในรูปแบบการจัดทำรายงาน “Sustainability Report” แต่ในปีนี้ได้มีการปรับรูปแบบการนำเสนอเนื้อหาให้เป็นรูปธรรมจับต้องและเข้าถึงประชาชนได้กล่าวว่า “เราต้องการแสดงให้เห็นถึง Commitment ของจุฬาฯ ที่มีต่อสังคม โครงการที่คณะและหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยทำอย่างต่อเนื่องหลายปีที่ผ่านมา สามารถนำมาเป็น showcase ได้ในหลากหลายรูปแบบ” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรภัทร์ อิงคโรจน์ฤทธิ์ ผู้ช่วยอธิการบดี จุฬาฯ หัวหน้าคณะทำงานการจัดงาน Chula Sustainability Fest 2022 กล่าว พร้อมเผยจุดประสงค์หลักของการจัดงาน 3 ประการCommitment กำหนดนโยบายอย่างชัดเจนเพื่อการดำเนินงานอย่างเป็นระบบConnect เชื่อมโยงประชาคมจุฬาฯ ทุกภาคส่วน ทั้งคณาจารย์ บุคลากร นิสิต นิสิตเก่า และขยายสู่ประชาชนโดยทั่วไป เพราะความยั่งยืนของสังคมไม่สามารถทำโดยคนใดคนหนึ่งได้Inspired สร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นให้ผู้คนรู้สึกอยากเข้ามามีส่วนร่วมช่วยกันผลักดันการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยความเอาจริงเอาจังในการทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย SDGs จุฬาฯ ผลิตผลงานทางวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรมมามากมายอย่างต่อเนื่อง ทำให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล อย่างเช่นการได้รับการจัดอันดับจาก Time Higher Education World University Rankings 2022 ให้เป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของประเทศไทย สามปีซ้อน และเป็นอันดับที่ 16 ของโลกในปีล่าสุด“เราหวังว่างานเทศกาลครั้งนี้จะเปิดมุมมองให้สังคมได้เห็นความเชื่อมโยงของสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคมและสุขภาวะ นำไปสู่ความตระหนักในการสร้างความสมดุลยั่งยืนให้เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่นิสิตนักศึกษา ที่เมื่อพวกเขาเติบโตไปเป็นผู้นำในองค์กร ในสาขาวิชาชีพต่างๆ จะได้มีการพัฒนาในแนวทางที่ถูกต้องต่อสังคมมากขึ้นตามไปด้วย” ผศ.ดร.วรภัทร์ กล่าวโลกจะมีอนาคต เมื่อปัจจุบันมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผู้คนและสรรพสิ่งอยู่ร่วมกันแบบสมดุลระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม คุณกอปร ลิ้มสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มภารกิจการจัดการสิ่งแวดล้อม สำนักบริหารระบบกายภาพ จุฬาฯ กล่าวถึงสาระสำคัญที่ต้องการไฮไลท์ในงานเทศกาล“Climate Change เป็นประเด็นที่ทั่วโลกตื่นตัว จุฬาฯ เองก็ตระหนักในเรื่องนี้และพยายามขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหานี้มาโดยตลอด เรามีหน่วยงานในมหาวิทยาลัยที่ต่างคนต่างทำงานในความรับผิดชอบมากมาย แต่ครั้งนี้ เราจะเชื่อมให้กลุ่มบุคลากรต่างๆ ผนึกกำลังกัน และขับเคลื่อนงานนี้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นมิติใหม่ของการขับเคลื่อนความยั่งยืนของจุฬาฯ”ในการร่วมกันขับเคลื่อนความยั่งยืนประเด็นสุขภาวะ (Health and Well-being) และสิ่งแวดล้อม (Carbon Neutrality) หลายหน่วยงานในจุฬาฯ เข้ามาร่วมมือกันทำงานแบบ cross function ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายที่ 17 : Partnerships For The Goals หน่วยงานต่างๆ อาทิ สำนักบริหารระบบกายภาพ จุฬาฯ ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จุฬา (SHECU) สำนักบริหารกิจการนิสิต จุฬาฯ ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ (CCC) สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ และเครือข่ายพันธมิตร เช่น ศูนย์ BCGeTEC คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ที่ทำโครงการ Chula Carbon Neutrality Challenge การประกวดโครงการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเน้นที่การลดการปล่อยคาร์บอนสุทธิให้เป็นศูนย์ เป็นต้น“ต้องขอขอบคุณทีมผู้บริหารหน่วยงานต่างๆ ในจุฬาฯ ที่ให้ความร่วมมือในการจัดงานนี้ร่วมกัน นี่จะเป็นจุดสตาร์ทที่เราจะมาสร้างปรากฎการณ์การทำงานร่วมกันแบบยั่งยืนต่อไปในอนาคต”โดยเปิดให้ผู้สนใจเข้าร่วมสนุกและเรียนรู้กับกิจกรรมเพื่อสุขภาวะและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนกิจกรรมมีมากมาย อาทิ Safety Talk “ฮวงจุ้ยกับการจัดห้องทำงานตามหลักการยศาสตร์” (ergonomics ศาสตร์ที่ว่าด้วยการปรับเปลี่ยนสภาพงานให้เหมาะกับผู้ปฏิบัติงาน) เสวนาความรู้คู่สุขภาพ “กลวิธีจัดการความเครียดในยุคโควิด” และ “Smoking : Friend or Foe และ NCD โรคร้ายที่เราสร้างเอง” กิจกรรมจิตวิทยา เช่น เวิร์คชอป “A cup of awareness” นิทรรศการภาพถ่าย “A Sustainable Happiness ความสุขที่ยั่งยืน” นิทรรศการและซุ้มกิจกรรมเกี่ยวกับความยั่งยืน สุขภาพดีกับกิจกรรมโยคะ-ซุมบ้า กิจกรรม CU Night Run เพลิดเพลินกับคอนเสิร์ตในสวนจากวงนิสิตจุฬาฯ และศิลปินชื่อดัง อาทิ แสตมป์ อภิวัชร์, มาเรียม เกรย์, วง Serious Bacon, และ อูน Diamond Grains ฯลฯ อิ่มอร่อยกับอาหารออร์แกนิก และชอปสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากมายในพื้นที่ ตลาดสีเขียว จาก Greenery Market และ Chula SDGs Marketและเพื่อความสนุกแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คณะผู้จัดงานเชิญชวนให้ทุกคนเดินทางด้วยรถสาธารณะ เช่น รถไฟฟ้า แล้วต่อรถป๊อปของจุฬาฯ มาที่งาน หรือจะชิลขี่จักรยาน anywheel ที่จุดบริการป้ายรถเมล์ มาด้วยรถ Muvmi หรือเดินออกกำลังกายเบาๆ มาพร้อมกลุ่มเพื่อน ก็เป็นทางเลือกที่คนรุ่นใหม่และประชาคมจุฬาฯ เลือกใช้เสมอสอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทศกาล Chula Sustainability Fest 2022 ได้ที่ โทร. 0-2218-0101 Facebook : CU Let It Green https://www.facebook.com/chulasustainability/ Facebook : Chulalongkorn University https://www.facebook.com/ChulalongkornUniversity/