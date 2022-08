สมาคมวารสารศาสตร์ ธรรมศาสตร์ฯ จับมือ กสทช. จัดโครงการ “New Media-New Gen” มุ่งเป้ากลุ่มบุคลากรรุ่นใหม่

สมาคมวารสารศาสตร์ ธรรมศาสตร์ โดยการสนับสนุนของกองทุนวิจัยและพัฒนา กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อสาธารณะ(กสทช.) ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมโครงการ “เส้นทางสู่สื่อมืออาชีพโทรทัศน์และวิทยุรุ่นใหม่ New Media – New Gen” รวมศิษย์เก่ามืออาชีพชั้นนำของวงการและผู้เชี่ยวชาญในวงการสื่อถึง 14 คน เปิดคลาสแรก กับหัวข้อวันที่ 22 สิงหาคมนี้ เวลา 13.00 – 16.00 น. นำโดยวิทยากรรับเชิญ คุณธวัชชัย ฤกษ์สำราญ รองผู้อำนวยการธุรกิจโมบายล์ และคณะกรรมการยุทธศาสตร์ 5G บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และคุณระวี ตะวันธรงค์ นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ที่ กันตนา สตูดิโอ ซอยเหม่งจ๋าย ผู้สนใจเข้าอบรมรับเพียง 30 คนต่อรอบเท่านั้นนอกจากนี้ ยังมีอีก 5 คลาสที่เข้มข้นไม่แพ้กัน เพราะได้วิทยากรชื่อดังมาร่วมแชร์ความรู้ และประสบการณ์ อาทิ คุณชญาน์ทัต วงศ์มณี (ทอฟฟี่ แบรดชอว์) ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้าง content เจ้าของคอลัมน์ Game on, Bitch! จากเพจ The Standard, คุณนันทสิทธิ์ นิตย์เมธา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสื่อใหม่ สถานีโทรทัศน์ PPTV HD36} ผศ.รวีวรรณ ทรัพย์อินทร์ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ทีมวิทยากรสื่อเสียงจาก บริษัท ตัวแม่ เอนเทอร์เทนเมนท์ จำกัด ที่มีประสบการณ์กว่า 15 ปีในสายงานวิทยุ (ทีม MCOT Academy) คุณกล้า ตั้งสุวรรณ และคุณพุทธศักดิ์ ตันติสุทธิเวท บริษัท WISESIGHT จำกัด ผู้ให้บริการด้านการวิเคราะห์ข้อมูลโซเชียลมีเดีย, คุณชวิศฐานิต ชัยชาติ Vice President สถานีโทรทัศน์ช่องวัน 31, คุณจิรศักดิ์ ก้อนพรหม Assistant Vice President Workpoint Group, รศ.รุจน์ โกมลบุตร คณะวารสารศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ อจ.บุญยศิษย์ บุญโพธิ์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่จะมาร่วมแชร์ความรู้และส่งต่อประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่น มุ่งเป้ากลุ่มบุคลากรรุ่นใหม่(First Jobber) ในวงการสื่อมวลชน และกลุ่มนักศึกษาสื่อสารมวลชน (Media Student)เปิดอบรม Onsite รับสมัครครั้งละ 30 คน เริ่ม 22 สิงหาคม – 7 พฤศจิกายน 2565 นี้ ที่กันตนา สตูดิโอ(เหม่งจ๋าย) และอบรม Online ผ่าน facebook page สมาคมวารสารศาสตร์ ธรรมศาสตร์ รวม 6 หัวข้อที่พลาดไม่ได้ ดังนี้1.สื่อมืออาชีพในโลกยุค Digital Media2.การสร้างเนื้อหา (Content) ที่มีคุณภาพทุก Platforms3.สื่อเสียงจากวิทยุสู่ Platform Digital Radio4.ทักษะใหม่ที่ New Gen ต้องมี DATA &AI5.ทักษะสร้างสรรค์ใหม่ (Re Creative Skill)6.การมีทัศนคติที่เป็นกลาง ความเข้มแข็งในจริยธรรมและจรรยาบรรณสื่อผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้ารับการอบรมฟรี โดยสแกน QR code ลงทะเบียน หรือ โทร.081 734 5038 ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 15 สิงหาคม นี้เท่านั้น!! ผู้เข้าอบรมครบทุกหัวข้อจะได้รับใบประกาศนียบัตรเพื่อนำไปประกอบการสมัครงานได้