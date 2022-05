25 เซเลบชั้นนำของไทย ผุด NFT เมกะโปรเจกต์ "Human X Club" เชื่อมโลกจริง - Metaverse

วงการ NFT (Non-Fungible Token) เมืองไทยไม่น้อยหน้าต่างชาติ D.OASIS เตรียมผลักดัน NFT Blue Chip ของไทยกับ “Human X Club” เมกะโปรเจกต์ NFT โดยเป็นความร่วมมือกันของเหล่า 25 ดารา ศิลปิน นักกีฬาทีมชาติ นักธุรกิจ และ KOLs ฯลฯ ประกอบด้วย กลุ่มศิลปิน : Tattoo Colour, Polycat, Pyra, กอล์ฟ พิชญะ, ไมค์ พิรัชต์ (Mike Angelo), ชิน ชินวุฒ, VJ วุ้นเส้น กลุ่มนักกีฬา : นักฟุตบอลทีมชาติไทย กวินทร์ ธรรมสัจจานันท์, อุ้ม ธีราทร บุญมาทัน, ต้น นฤบดินทร์ วีรวัฒโนดม, นักฮอกกี้น้ำแข็งทีมชาติไทย น้ำตาล วิลาสินี รัตนนัย, นักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยและเหรียญเงินโอลิมปิก เทม เทวินทร์ หาญปราบ กลุ่มนักธุรกิจและ KOLs : พลพัฒน์ อัศวะประภา หรือ หมู Asava, รวิศ หาญอุตสาหะ เจ้าของแบรนด์ศรีจันทร์และ Mission to the Moon, เฟื่องลดา สรานี สงวนเรืองจาก LDA World, เก๋ไก๋ สไลเดอร์ ณัฐธิชา นามวงษ์ ร่วมกับศิลปิน Art ชื่อดัง Cuscus the Cuckoos จัดทำขึ้น ภายใต้แนวคิด “Beyond Human X” ซึ่งได้นำคาแรคเตอร์ที่โดดเด่นของดาราศิลปินทั้ง 25 ท่านมาไว้ใน NFT โดยคอลเล็คชั่นแรกจะมีจำนวนทั้งหมด 7,000 ตัว ซึ่งแต่ละตัวจะมีบุคลิกลักษณะ สิทธิพิเศษที่แตกต่างกันออกไป ไม่ซ้ำกันทั้งนี้ Human X Club NFT จะเป็น Utility NFT ในรูปแบบ Phigital ที่ผสมผสานระหว่างโลกจริง (Physical World) และโลก Metaverse ให้เข้ากันโดยใช้เทคโนโลยีล่าสุด โดยเฟสแรกจะเป็นรูปแบบ Profile Picture ที่สามารถใช้เปลี่ยนเป็นรูป Profile ในช่องทาง Social Media ต่าง ๆ รับสิทธิ์เข้า Exclusive Club แตะไหล่เซเลบ และยังจะได้รับสิทธิพิเศษแบบ exclusive มากมาย เช่น fan meeting, mini concert กับศิลปินโปรด และ airdrops ต่างๆรวมทั้งยังได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าสู่ D.OASIS Sandbox Metaverse แหล่งรวมความบันเทิงระดับโลกก่อนใคร ซึ่งทั้ง 25 เซเลบใน Human X Club ยังมีแผนจะจับมือกันเข้า Metaverse พร้อมกัน เร็วๆ นี้กล่าวว่า “Human X Club NFT ไม่ได้เป็นเพียงแค่งานศิลปะเท่านั้น แต่สามารถนำเราเข้าสู่ Metaverse และ Web 3 ในรูปแบบของ 3D Avatar โดยบทบาทของ D.OASIS ทำหน้าที่เป็น Creative และ Technology Partner ของ Human X Club และพร้อมสนับสนุนโครงการ NFT และ Metaverse ของไทยให้เทียบชั้นระดับเอเชีย ซึ่งจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่ 18 พฤษภาคมนี้”