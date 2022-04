เจาะโลเคชั่น!! จัดการขยะสุดคูลกับแคมเปญ “ไปรษณีย์ reBOX”

“ชอปพร้อมชาร์จ” กฟผ. - ฟิวเจอร์พาร์ค หนุนผู้ใช้ EV พร้อมจัดโปรโมชั่นถึงสิ้นพ.ค.นี้

กฟผ. ร่วมกับ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค เพิ่มจุดให้บริการสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า EleX by EGAT รองรับไลฟ์สไตล์ใหม่ของผู้ใช้ EV ให้ Charge and Shop ได้พร้อมกัน เสริมด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษฉลองการเปิดสถานีใหม่แก่ลูกค้า EleX by EGAT และสม