“ชอปพร้อมชาร์จ” กฟผ. - ฟิวเจอร์พาร์ค หนุนผู้ใช้ EV พร้อมจัดโปรโมชั่นถึงสิ้นพ.ค.นี้

เปิดเผยว่า กฟผ. ได้เปิดให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า EleX by EGAT แห่งใหม่เพิ่มเติมอีกเป็นจุดที่สอง ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการที่ศูนย์การค้า ให้สามารถจับจ่ายใช้สอย หรือรับประทานอาหาร ในขณะที่ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าไปพร้อมกันได้ในเวลาเดียวกันสถานี EleX by EGAT สาขาฟิวเจอร์พาร์ค มี 2 จุด จุดแรก อยู่ ณ บริเวณอาคารจอดรถ ชั้น G โซนเซ็นทรัล และจุดที่สอง บริเวณนอกอาคาร Short Stay ใกล้จุดจอด Haupcar สถานีชาร์จทั้งหมดเป็นแบบ Normal Charge ขนาดกำลังไฟสูงสุด 22 กิโลวัตต์ รองรับผู้ใช้บริการได้สูงสุดถึง 6 คันพร้อมกัน และนับตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 พ.ค. 65 ผู้ใช้บริการที่สถานีชาร์จ สาขาฟิวเจอร์พาร์ค จะได้รับ EleXA Point เพิ่มพิเศษ 300 คะแนน นำไปแลกรับสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ในแอปพลิเคชัน EleXA ได้ ท่านละ 1 สิทธิ จำนวนจำกัด 200 สิทธิ ตลอดระยะเวลาดังกล่าวกล่าวว่า จากความนิยมรถไฟฟ้าในปัจจุบันที่กำลังมาแรงและมีแนวโน้มการเติบโตขึ้นด้วยกระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การใช้พลังงานสะอาดเพื่อลดมลพิษ รวมถึงมาตรการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของภาครัฐล่าสุด กระตุ้นตลาดรถไฟฟ้าให้ขยายตัวมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในขณะนี้ที่สถานการณ์ราคาน้ำมันแพง ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้รถยนต์ในวงกว้าง การหันมาใช้รถ EV จึงเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์เป็นอย่างดีนอกจากนี้ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์ ร่วมกับ กฟผ. ยังจัดโปรโมชั่นพิเศษสำหรับสมาชิกของฟิวเจอร์พาร์ค (FUTURE PARK MEMBER) ที่ใช้บริการภายในศูนย์การค้าฯ สามารถใช้ 200 คะแนน แลกส่วนลดคูปอง มูลค่า 50 บาท สำหรับค่าชาร์จที่สถานี EleX by EGAT ได้ทุกสถานีทั่วประเทศ โดยแลกคะแนนผ่านทางระบบ Line @Futurepark และพิเศษสุดสำหรับลูกค้าใหม่ที่เป็นสมาชิก EleXA สามารถสมัคร FUTURE PARK MEMBER และรับเซ็ทความอร่อยจากร้าน Mister Donut มูลค่า 60 บาท (สำหรับผู้สมัครในลำดับที่ 1 - 100 จำกัด 1 ท่าน/1 สิทธิ์) และจากร้าน Auntie Anne’s มูลค่า 45 บาท (สำหรับผู้สมัครในลำดับที่ 101 – 200 จำกัด 1 ท่าน/1 สิทธิ์) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2565ปัจจุบัน สถานีชาร์จ EleX by EGAT เปิดให้บริการแล้วทั้งสิ้น 42 สถานี ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทย และตั้งเป้าขยายสถานีชาร์จ EleX by EGAT รวมกว่า 100 สถานี ให้ได้ภายในสิ้นปี 2565 เพื่อเพิ่มความมั่นใจและตอบสนองไลฟ์สไตล์ชีวิตคนเมืองที่ใช้ EV รวมถึงอำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มผู้เดินทางข้ามจังหวัด (Highway) นอกจากนี้ กลุ่มผู้ประกอบการที่สนใจลงทุนติดตั้งสถานีชาร์จ EV ทั้งธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร สนามกอล์ฟ หรือ ธุรกิจอื่น ๆ ที่ต้องการเพิ่มจุดชาร์จ EV ให้กับลูกค้า สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line Official Account : @backenev