ตลาดหลักทรัพย์ฯ เผยรายชื่อ บจ. ผ่านเกณฑ์เบื้องต้น เข้าชิงรางวัล SET Awards 2022

เปิดเผยว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับวารสารการเงินการธนาคารจัดงาน SET Awards ต่อเนื่องเป็นปีที่ 19 โดยการมอบรางวัล SET Awards เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อยกย่องบริษัทที่มีความโดดเด่นเป็นองค์กรต้นแบบในตลาดทุนทั้งด้านการดำเนินงานและด้านคุณภาพ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพตลาดทุนไทย ควบคู่การขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืนและเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ตลาดหลักทรัพย์ฯ “To Make the Capital Market ‘Work’ for Everyone” โดยในปี 2565 มี บจ. ที่ผ่านเกณฑ์คัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นทั้งสิ้น 694 บริษัท ก่อนจะเข้าสู่กระบวนการพิจารณา และประกาศและมอบรางวัล SET Awards 2022 ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 นี้“ในปีนี้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เพิ่มรางวัลสำหรับกลุ่ม Business Excellence ได้แก่ การเพิ่มรางวัล Best REIT Performance Award เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือ REITs ซึ่งเป็นเครื่องมือระดมทุนที่สำคัญของธุรกิจไทย และเพิ่มประเภทรางวัลด้าน ESG สำหรับ Best Asset Management Awards ที่มอบแก่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่ให้ความสำคัญกับการลงทุนอย่างรับผิดชอบ (responsible investment) ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) และรางวัลสำหรับกลุ่ม Sustainability Excellence ได้เพิ่มระดับรางวัลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนในระดับ “ดี” (Commended Sustainability Awards) จากเดิมที่มีรางวัลระดับ “ยอดเยี่ยม” และ “ดีเด่น” เนื่องจากปัจจุบันมีบริษัทจดทะเบียนร่วมประเมินความยั่งยืนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี และมีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับการดำเนินงานด้านความยั่งยืนอย่างจริงจัง” นายภากรกล่าวกล่าวว่า การมอบรางวัล SET Awards ประสบความสำเร็จมาอย่างต่อเนื่องในทุกปี โดยปี 2565 คณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทางด้านความยั่งยืน ซึ่งเป็นเรื่องที่ทุกประเทศทั่วโลกให้ความสำคัญ จึงมีการปรับปรุงเกณฑ์โดยได้ผนวกเรื่อง ESG ในการพิจารณารางวัลต่างๆ ของ SET Awards เช่น การนำคะแนนด้าน ESG มาใช้พิจารณารางวัล Best Investor Relations Awards หรือการเพิ่มรางวัลด้าน ESG สำหรับกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้นรางวัล SET Awards แบ่งเป็น 2 กลุ่มรางวัล ได้แก่ 1) กลุ่มรางวัล Business Excellence มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทที่ปรึกษาทางการเงินและทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และ 2) กลุ่มรางวัล Sustainability Excellence ซึ่งมอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้อย่างโดดเด่น ซึ่งทั้ง 2 กลุ่มรางวัลมีสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (SASIN) เป็นผู้ทำการประมวลผลรางวัลนอกจากนี้ ทั้งกลุ่มรางวัล Business Excellence และกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence ยังมีรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ หรือ SET Awards of Honor สำหรับบริษัทหรือบุคคลที่สามารถรักษาความดีเด่นในด้านต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเกณฑ์พิจารณารางวัล SET Awards 2022 และรายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นได้ที่ www.set.or.th/setawards