‘วราวุธ’ ปลื้ม! เรือดักขยะพลังแสงอาทิตย์ Interceptor เตรียมปฏิบัติการในแม่น้ำเจ้าพระยา

กล่าวว่า เมื่อเดือน พฤศจิกายน ปี 2562 ผมได้ต้อนรับ มร. โบแยน สแลต ประธานกรรมการบริหารและผู้ก่อตั้งองค์กร The Ocean Cleanup ซึ่งเป็นองค์กรชั้นนำด้านเทคโนโลยีกำจัดขยะทะเล ในวันนั้น ผมได้เจรจาหารือถึงความเป็นไปได้ในการนำเรือเก็บขยะ Interceptor™ มาใช้ในประเทศไทยครับลิ้งค์ดูข้อมูลเมื่อปี 2562 https://www.topvarawut.com/เรือเก็บขยะพลังแสงอาทิตย์/ เรือ Interceptor™ เป็นผลงานที่สร้างด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจาก Ocean Clean Up สามารถเก็บขยะได้วันละ 50,000 - 100,000 ชิ้น ปฏิบัติการได้ตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์เมื่อวานนี้ (31 มี.ค. 2565) ผมได้ร่วมเป็นสักขีพยาน ในพิธีลงนามความร่วมมืออย่างเป็นทางการ ระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์กร Ocean Clean Up และ Ecomarine ผู้ให้บริการด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ “เพื่อบริหารจัดการเครื่องดักจับขยะพลาสติกในแม่น้ำเจ้าพระยา ลดปริมาณและกำจัดขยะพลาสติกในแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน” ในการนำเรือ Interceptor มาใช้ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ณ ทําเนียบเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ ประจำกรุงเทพมหานคร โดยได้รับการสนับสนุนความร่วมมือจากภาคเอกชนและภาควิชาการ รวมถึง กลุ่มธุรกิจโคคา-โคล่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.)เรือ Interceptor™ จะปฏิบัติการเก็บขยะในแม่น้ำเจ้าพระยา ถือเป็น 1 ในแม่น้ำ 15 สายจากทั่วโลก ที่จะมีเรือลำนี้ไว้ใช้ ทำความสะอาดแม่น้ำ ลดปริมาณขยะที่ไหลลงสู่ท้องทะเล เพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ดียิ่งขึ้นครับ"ประเทศไทยพยายามอย่างมากในการแก้ปัญหามลภาวะพลาสติก โดยก่อนหน้านี้ประเทศไทยถูกจัดอันดับเป็นประเทศอันดับที่ 6 ที่ปล่อยขยะลงสู่ทะเลมากที่สุดในโลก แต่จากการประเมินผลล่าสุด ประเทศไทยลดอันดับมาอยู่ที่อันดับที่ 10 ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดี รัฐบาลมุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาให้ดีที่สุดต่อไปตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ และผมมั่นใจว่าเราจะสามารถประสบความสำเร็จได้ด้วยความร่วมมือจากทุกฝ่ายจึงเป็นโอกาสอันดีของประเทศไทยที่ได้เครื่อง Interceptor มาแก้ปัญหาขยะพลาสติกในแม่น้ำเจ้าพระยา ผมขอขอบคุณทุกฝ่ายในความร่วมมือครั้งนี้ รอคอยที่จะได้เห็นความร่วมมือภายใต้โครงการนี้เกิดขึ้นและประสบผลอย่างดีในประเทศไทย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งนี้จะสะท้อนให้เห็นความตั้งใจของเราทุกคนที่กำลังร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อส่งต่อโลกที่ดีขึ้นให้แก่คนรุ่นถัดไปครับ”