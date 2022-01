ปิดก๊อก! หยุดพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง แบบไหนดี! ชมอนิเมชั่น The Story of Plastic มีคำตอบ!

ปัญหามลพิษจากขยะพลาสติกกลายเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของทุกประเทศในโลก แต่เนื้อหาข่าวมักมุ่งไปที่ประเด็นขยะพลาสติกซึ่งหลุดรอดอยู่ในสิ่งแวดล้อม แต่นั่นเป็นแค่ส่วนหนึ่งของผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งที่ความจริงแล้ว “ขยะพลาสติก”โดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single use plastic) ส่งผลกระทบทั้งต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่กระบวนการผลิต การขนส่ง และอื่นๆ อีกมากมายขอชวนไปหาคำตอบกันในอนิเมชั่นสั้นเรื่อง The Story of Plastic ความยาวประมาณ 4 นาที จะเข้าใจทันทีว่าทุกคนมีส่วนร่วม มีส่วนช่วยลดปริมาณพลาสติกได้The Story of Plastic อนิเมชั่น ผลิตโดย The Story of Stuff Project; เวอร์ชั่นภาษาไทย แก้ไขโดย Trash Hero Thailand หากต้องการดูวิดีโอนี้ในภาษาอังกฤษ (ด้วยซับไตเติ้ลภาษาต่าง ๆ) สามารถเข้าไปดูได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=iO3SA4YyEYU