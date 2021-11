aT-Center กรุงเทพฯ ประกาศความสำเร็จของงานจับคู่เจรจาธุรกิจ

งานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในงานแสดงสินค้าอาหารเกาหลีที่ใหญ่ที่สุดโดยมีผู้ประกอบการธุกิจค้าส่ง ค้าปลีก นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายสินค้าในกลุ่มอาหาร และผู้ประกอบการรายย่อย นักธุกิจ ทั้งชาวไทย ชาวอินเดีย และชาวพม่า ตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมฯ เพื่อหาพันธมิตรทางธุรกิจแบบตัวต่อตัวกับบริษัทผู้ผลิต-ผู้ส่งออกสินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่มชื่อดังจากประเทศเกาหลีใต้มากมาย พร้อมมีกิจกรรมสัมมนาออนไลน์จากผู้เชี่ยวชาญธุรกิจด้านอาหาร และ ด้านการนำเข้าและส่งออก ที่จะมาแชร์ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเทรนด์ของธุรกิจอาหารเกาหลีในประเทศไทยที่น่าสนใจ โดยงานจัดขึ้นผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ระหว่างวันที่ 26 - 27 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมาโดยงานในปีนี้ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ได้รับการตอบรับที่ดีผู้ประกอบการค้าปลีกค้าส่ง รวมถึงผู้นำเข้าและผู้ประกอบการที่กำลังมองหาโอกาสเติบโตทางธุรกิจ ทั้งชาวไทย อินเดีย และพม่า 67 ราย เข้าร่วมกิจกรรมจับคู่ทางธุรกิจกับผู้ส่งออกสินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่มชื่อดังทั้งสิ้น 38 บริษัทจากประเทศเกาหลีใต้ อาทิ EVERGOOD CORPORATION, JO EUN FARM AGRICULTURAL ASSOCIATION CORPORATION,NATURE FARM CORP,KWANGDONG PHARMACEUTICAL CO., LTD และ VILAC CO., LTD. พร้อมให้ผู้ซื้อทดลองผลิตภัณฑ์ในระหว่างการปรึกษาทางธุรกิจแบบเอ็กซ์คลูซีฟ เพื่อเฟ้นหาพันธมิตรทางการค้าระหว่างประเทศ และพูดคุยกับตัวแทนส่งออกจากประเทศเกาหลีใต้ได้โดยตรง โดยมีการจับคู่ปรึกษาทางธุรกิจได้กว่า 234 ราย ซึ่งถือว่าเป็นการปิดท้ายดีลทางธุรกิจได้อย่างสวยงามภายในงานทั้ง 2 วัน นอกจากกิจกรรมจับคู่ทางธุรกิจแล้ว ยังมีการสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญ ในหัวข้อโดยเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับเทรนด์ของธุรกิจอาหารเกาหลีที่มีต่อผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน ตลอดจนกลยุทธ์เพื่อขยายตลาดในประเทศไทย และหัวข้อโดยในประเด็นที่เกี่ยวกับการจัดทำฉลากสินค้าสำหรับการนำเข้าสินค้าอาหารจากเกาหลี มายังประเทศไทย