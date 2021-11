เจียไต๋ สนับสนุนสังคม Zero Waste ต่อยอดคอลเล็กชัน RabAdapt รังสรรค์ดิสเพลย์กระต่ายจากเศษกระสอบถุงปุ๋ย

ถือว่าสร้างประโยชน์ต่อผู้คน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยผนึกกำลังกับนางสาววิชชุลดา ปัณฑรานุวงศ์ เจ้าของแบรนด์วิชชุลดา ศิลปินผู้สร้างสรรค์งานศิลปะจากวัสดุเหลือใช้ (Social Activist Artist) เป็นผู้ออกแบบด้วยกระบวนการ Upcycle ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ซึ่งได้สนับสนุนกลุ่มช่างตัดเย็บที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 มาร่วมเป็นผู้ผลิตกระเป๋า และเงินที่ระดมได้จากการจำหน่ายกระเป๋าคอลเล็กชัน RabAdapt ผ่านร้านปันกันทั้งหมดจะมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนทุนในมูลนิธิยุวพัฒน์และด้วยแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กรที่มุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ใน 3 มิติ นั่นคือ Prosperity People และ Planet – เพื่อความมั่งคั่ง เพื่อผู้คน และเพื่อโลกของเรา เจียไต๋ จึงต่อยอดไปอีกขั้นโดยร่วมกับนางสาววิชชุลดาหยิบไอเดียนำเศษกระสอบถุงปุ๋ยที่เหลือจากการทำกระเป๋ามาสร้างสรรค์ดิสเพลย์กระต่ายอีกต่อ เพื่อลดปริมาณขยะให้เหลือน้อยที่สุด และผลักดันการนำเสนอสินค้าด้วยวัสดุที่เหลือใช้แต่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์และแรงบันดาลใจด้วยสีสันสีเหลืองสะดุดตาและรูปทรงที่สูงใหญ่ ไม่เพียงเป็นดิสเพลย์ของกระเป๋าคอลเล็กชันนี้เท่านั้น แต่ยังสะท้อนให้เห็นความตั้งใจของเจียไต๋ ที่ต้องการกระตุ้นให้พนักงานและผู้คนที่พบเห็นตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดปริมาณขยะ และตอกย้ำความมุ่งมั่นขององค์กรที่ให้ความสำคัญเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้ กระต่ายซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ปุ๋ยตรากระต่ายยังเป็นสัญลักษณ์ของความโชคดี ด้วยรูปลักษณ์ดิสเพลย์ที่เป็นกระต่ายยืนสองขา ถือถาดใส่กระเป๋า ก็เปรียบเสมือนการส่งมอบความโชคดีผ่านกระเป๋าคอลเล็กชัน RabAdapt ให้กับผู้ที่เป็นเจ้าของดิสเพลย์กระต่าย ทำขึ้นจากเศษเหล็กที่นำมาเชื่อมและขึ้นโครงประกอบขึ้นเป็นรูปร่างด้วยเศษกระดาษหนังสือพิมพ์อีกชั้น ก่อนแต่งตัวปิดทับเพิ่มเอกลักษณ์ด้วยเศษกระสอบถุงปุ๋ยตรากระต่ายที่เหลือมาจากการตัดเย็บกระเป๋า โดยใช้ลูกเล่นของสีและผิวสัมผัสจากลายของกระสอบถุงปุ๋ยตรากระต่ายที่มีสีเหลือง ขาว แดง และดำ ทำให้ไม่ต้องใช้สีพ่นสเปรย์ที่จะทำให้เกิดมลภาวะและสร้างขยะกระป๋องสเปรย์ ก่อนออกมาเป็นดิสเพลย์กระต่ายรูปร่างสมบูรณ์ถือถาดที่หุ้มด้วยเศษผ้าไหมที่เหลือจากกระบวนการตัดเย็บกระเป๋าเช่นกัน เมื่อนำกระเป๋าคอลเล็กชัน RabAdapt มาจัดวางบนถาด ก็จะได้ดิสเพลย์นำเสนอสินค้าจากเศษของเศษที่โดดเด่นไม่ซ้ำใคร สร้างสรรค์ สร้างจุดขาย แถมยังช่วยโลกได้อีกทางในขณะที่ภาคธุรกิจและประชาชนต่างกำลังปรับตัวเพื่อรักษาและคืนความสมดุลสู่สิ่งแวดล้อม เจียไต๋มุ่งมั่นเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันให้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนและ Zero Waste สามารถเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน ตามเจตนารมณ์ของเจียไต๋ ที่มุ่งมั่นการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ผ่านการส่งมอบนวัตกรรมการเกษตรด้วยผลิตภัณฑ์ และบริการที่มีคุณภาพ สำหรับผู้ที่สนใจ กระเป๋าคอลเล็กชัน RabAdapt ยังคงจำหน่ายที่ร้านปันกันทั้ง 16 สาขา และช่องทางออนไลน์ที่ LINE My Shop: pankan online shop หรือ https://shop.line.me/@pankanonline และสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE Official: @pankanonline โดยเงินที่ระดมได้ทั้งหมดจะมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนทุนในมูลนิธิยุวพัฒน์ นอกจากนี้ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารโครงการได้ทาง www.chiataigroup.com และ Facebook: Chiatai.group.official