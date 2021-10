คณะทันตแพทย์ จุฬาฯ คว้ามหวิทยาลัยอันดับ 1 ในไทย

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับการจัดอันดับให้เป็นที่ 1 ในประเทศไทย Top 3 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ TOP 100 ของโลกในสาขาทันตแพทยศาสตร์ จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัย โดย Scimago Instituion Ranking by Subjects 2021, Academic Ranking of World Universities by Subjects และ QS University Ranking by Subjects 2021 ซึ่งสะท้อนถึงความสำเร็จและความเป็นผู้นำด้านทันตแพทยศาสตร์ของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตลอดจนการเป็นที่ยอมรับในแวดวงวิชาการระดับนานาชาติของคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯดังนี้พิจารณาจาก 5 ตัวชี้วัดได้แก่ งานวิจัยคุณภาพสูงที่ตีพิมพ์ในระดับ Quartile 1 (30 คะแนน) การอ้างอิงทางวิชาการ (30 คะแนน) ความร่วมมือกับต่างประเทศ (10 คะแนน) งานวิจัยในวารสารระดับสูงที่เป็นที่ยอมรับ (30 คะแนน) และบุคลากรที่ได้รับรางวัลที่เป็นที่ยอมรับ (30 คะแนน)ในส่วนของการจัดอันดับโดยพิจารณา 4 ตัวชี้วัด ได้แก่ ความมีชื่อเสียงด้านวิชาการ (30%) ความมีชื่อเสียงต่อผู้จ้างงาน (10%) การอ้างอิงผลงานวิจัย (30%) และค่า H-index ซึ่งวัดจากจำนวนบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ และการอ้างอิงบทความเหล่านั้น (30%)