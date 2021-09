‘ลดคาร์บอนเป็นศูนย์’ เป้าไทย..ห่าง ไกลกว่าเพื่อนบ้าน! อาจารย์ธรณ์ ข้องใจ! “ทำไมนานขนาดนั้น”

อ่านข้อมูลเพื่มเติม

-รายงาน Climate Change 2021: The Physical Science Basis

อ่านข้อมูลเพื่มเติม

-นโยบาย Net Zero Emission ของไทยจะเป็นเพียงหน้าไหว้หลังหลอกหรือไม่?

อาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นนักวิชาการด้านทะเลและสิ่งแวดล้อม ให้ข้อสังเกต เป้าหมายประเทศไทย ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (คาร์บอนไดออกไซด์) สุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) ภายใน ค.ศ. 2065-2070 หรืออีก 49 ปีข้างหน้า ว่า คลิปไลฟ์สด บนเพจเฟซบุ๊คt (เมื่อ 11 ส.ค.ที่ผ่านมา) ช่วงหนึ่ง อาจารย์ธรณ์ โชว์แผนภาพนานาชาติ วางเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือ Net Zero ดังนี้ ปี 2030- อุรุกวัย, ปี 2035-ฟินแลนด์, ปี 2040 - ออสเตรีย และ ไอซ์แลนด์, ปี 2045 - สวีเดน และ เยอรมนีแต่ส่วนใหญ่ ตั้งเป้าปี 2050 - สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส เดนมาร์ก นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น แคนาดา สหภาพยุโรป สเปน เกาหลีใต้ ฟิจิ ไอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา สวิตเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ แอฟริกาใต้ คอสตาริกา บราซิล สปป.สาว กัมพูชา และเมียนมา หรือที่ยาวกว่านั้น ปี 2060 – ได้แก่ จีน และ อินโดนีเซีย“คงจะเห็นว่า แม้กระทั่ง ประเทศเพื่อนบ้าน สปป.สาว กัมพูชา และเมียนมา ก็ยังตั้งเป้าหมาย Net Zero ปี 2050 เหมือนกับนานาประเทศส่วนมาก ขณะที่จีน ขอยืดเวลาออกไป 10 ปี เหมือนกับอินโดนีเซีย เขามีประชากร โรงงานอุตสาหกรรมที่สร้างก๊าซเรือนกระจกมากกว่าไทยด้วยซ้ำไป ”ตัวเลขดังกล่าว มาจากมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เมื่อวันที่ 4 สิงหาคมที่ผ่านมา ในการเห็นชอบกรอบแผนพลังงานชาติ (National Energy Plan) ซึ่งกำหนดแนวนโยบายภาคพลังงาน มีเป้าหมายสนับสนุนให้ประเทศไทยสามารถมุ่งสู่พลังงานสะอาดและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (คาร์บอนไดออกไซด์) สุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) ภายใน ค.ศ. 2065-2070 (พ.ศ.2608-2613) ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและการสนับสนุนทางการเงินทั้งนี้ กระบวนการจัดทำแผนพลังงานชาติ คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ค.ศ. 2022 โดยจะมีการรับฟังความคิดเห็นกรอบแผนพลังงานชาติในช่วงเดือนสิงหาคมถึงตุลาคม 2021 เพื่อนำความเห็นมาประกอบการจัดทำแผน 5 แผนหลัก และรวมเป็นแผนพลังงานชาติ หลังจากนั้นจะมีการรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพลังงานชาติ ก่อนนำเสนอ กพช. ให้ความเห็นชอบต่อไปแต่หากดูไทม์ไลน์ มติที่ประชุม กพช. (เมื่อ4 สิงหาคม 2021) เกิดขึ้นก่อนผลศึกษาล่าสุด ในรายงาน IPCC AR6 Climate Change 2021: The Physical Science Basis (เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2021) ซึ่งเป็นข้อมูล “Red code” หรือสัญญาณเตือนสุดท้ายของโลก ที่มีรายละเอียดข้อมูลวิจัย ข้อแนะนำให้ทุกประเทศบนโลกควรวางมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกให้เข้มข้นอย่างไร เพื่อให้บรรลุเป้า Net Zero ภายในปี 2050รายงาน IPCC Climate Change 2021: The Physical Science Basis ฉบับนี้ พอดีกับช่วงเวลาก่อนที่จะมีการประชุม Conference of Parties ครั้งที่ 26 (COP26) หรือการประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เป็นความหวังสุดท้ายในการร่วมมือระหว่างประเทศก่อนที่จะสายมากไปกว่านี้ เหมือนตามที่ Mr.António Guterres เลขาธิการของสหประชาชาติ ที่ออกมากล่าวว่าดังนั้น เป้าหมาย Net Zero ของประเทศไทย ที่ตั้งไว้ปี 2065-2070 จึงมีแรงกดดันสำคัญจากรายงาน IPCC Climate Change 2021: The Physical Science Basis และข้อเปรียบเทียบกับนานาประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเทียบเคียงกับเพื่อนบ้านที่ชายแดนติดกันแม้กระทั่ง แรงกดดันของบรรดาองค์กรเอกชนที่เร่งขับเคลื่อนเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด รวมถึงเอ็นจีโอ ระดับโลก "อย่างในบทความตอนหนึ่งของผู้อำนวยการ กรีนพีซ ประเทศไทย ที่บอกว่าหนึ่งไฮไลต์จากมติที่ประชุม กพช. ดังกล่าวข้างต้น คือ การเห็นชอบ กรอบแผนพลังงานชาติ (National Energy Plan) ซึ่งได้กำหนดแนวนโยบายภาคพลังงาน โดยมีเป้าหมายสนับสนุนให้ประเทศไทยสามารถมุ่งสู่พลังงานสะอาดและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (คาร์บอนไดออกไซด์) สุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) ภายใน ค.ศ. 2065-2070 (พ.ศ.2608-2613)แต่จนถึงปัจจุบัน ประเทศไทยยังไม่มีการกำหนดยุทธศาสตร์การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระยะยาว สิ่งที่รัฐบาลมีอยู่ในมือ ณ เวลานี้มีเพียง แผนที่นำทางการลดก๊าซเรือนกระจก ปี พ.ศ.2564-2573 (Nationally Determined Contribution Roadmap on Mitigation 2021-2030) ซึ่งตั้งเป้าไว้ที่ 20-25%ส่วนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ร่างทรงของ คสช. ที่สัญญาลมๆ แล้งๆ ว่าจะนำพาสังคมไทยไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนนั้น มีเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจกลงเพียง 20% (ตามแผนที่นำทางลดก๊าซเรือนกระจก) และ ใช้พลังงานหมุนเวียน 40% นโยบายที่เป็นยุทธศาสตร์แผนงานข้างต้นนี้ มีลักษณะเบี้ยหัวแตก ย้อนแย้งและอิหลักอิเหลื่ออย่างยิ่ง!