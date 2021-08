สามย่านมิตรทาวน์ คว้ารางวัล Thailand Energy Awards 2021

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) ประกาศความสำเร็จล่าสุดหลังโครงการสามย่านมิตรทาวน์ คว้ารางวัลดีเด่น Thailand Energy Awards 2021 และได้รับเลือกเป็นมิกซ์ยูสตัวแทนประเทศไทย เข้าชิง ASEAN Energy Awards 2021 สานต่อการเป็นผู้นำการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อ พาณิชยกรรมและอาคารอนุรักษ์พลังงาน หลังจากอาคารสำนักงานให้เช่า 4 อาคาร ภายใต้การบริหารงาน ได้รับรางวัลและการรับรองมาตรฐานอาคารอนุรักษ์พลังงานระดับเวิร์ลคลาสมาก่อนหน้านี้เปิดเผยว่า “เป็นความภาคภูมิใจของคณะทำงานอย่างมากที่สามย่านมิตรทาวน์ได้รับรางวัลดีเด่นจากการประกวด Thailand Energy Awards 2021 ซึ่งจัดขึ้นโดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน โดยได้รับการคัดเลือกประเภทอาคารสร้างสรรค์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ประเภทอาคารใหม่ (New and Existing Building) พร้อมได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยไปร่วมแข่งขันในระดับอาเซียน ASEAN Energy Awards 2021 ประเภท New and Existing Building ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์พลังงานอาเซียน หลังผ่านมาตรฐาน ลีด (Leadership in Energy and Environmental Design : LEED) ระดับโกลด์ จากสภาอาคารเขียวสหรัฐอเมริกาเมื่อปีที่ผ่านมา”โครงการสามย่านมิตรทาวน์ พัฒนาในรูปแบบผสมผสาน หรือมิกซ์ยูสแบบครบวงจร เราพัฒนาภายใต้แนวคิด ‘คลังแห่งอาหารและการเรียนรู้’ (Urban Life Library) ภายในโครงการแบ่งเป็น 3 โซน ได้แก่ โซนพลาซ่า ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ (Samyan Mitrtown) โซนอาคารสำนักงาน มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ (Mitrtown Office Tower) และสุดท้ายโซนที่อยู่อาศัยประกอบด้วย ทริปเปิ้ล วาย เรสซิเด้นซ์ (Triple Y Residence) และ โรงแรม ทริปเปิ้ลวาย โฮเทล (Triple Y Hotel) เนื่องจากเป็นโครงการที่มีรูปแบบการใช้พื้นที่หลากหลายจากโซนที่แตกต่างกัน เราจึงให้ความสำคัญกับเรื่องการอนุรักษ์พลังงานในการออกแบบและบริหารจัดการพื้นที่ควบคู่กัน โดยสะท้อนผ่านรางวัลด้านพลังงานจากสถาบันชั้นนำที่เป็นที่ยอมรับจากทั้งไทยและต่างประเทศได้แก่เน้นการเข้าใช้พื้นที่ได้ง่ายและเป็นมิตรกับผู้ใช้งาน โดยเลือกปลูกพรรณไม้ที่สูงโปร่งและใบมีลักษณะเป็นพุ่มหนาอย่างต้นยางนาเพื่อสร้างร่มเงา เสริมด้วยไม้พุ่มและพืชคลุมดินเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มากที่สุด นอกจากนี้ ดาดฟ้าบนชั้น 5 ยังทำเป็นพื้นที่สีเขียว ที่เป็นจุดชมวิวและทำกิจกรรมที่หลากหลาย เลือกชนิดของต้นไม้ลำต้นตรงสูงแตกพุ่มด้านบน รวมถึงพืชพรรณที่หลากหลายเพื่อทำหน้าที่กรองแสงและฝุ่นให้กับอาคารชั้น G ถึงชั้น 2 ใช้รูปแบบพื้นที่แบบเปิด (Open Air) แทนการใช้ระบบปรับอากาศช่วยลดการใช้ไฟฟ้า โดยมีการศึกษาทิศทางลม และการกำหนดช่องเปิดที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดความสบายและอากาศถ่ายเท เสริมด้วยการใช้พัดลม (Ceiling Fan) ซึ่งการนำเสนอความคิด Outdoor in Indoor Space ที่สมบูรณ์แบบในย่าน CBD ของกรุงเทพมหานครโดยมีอุโมงค์คอนกรีตเปลือยโครงสร้างที่ช่วยลดการใช้เคมีภัณฑ์ในการก่อสร้าง อุโมงค์นี้จะเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้า MRT สถานีสามย่าน นอกจากนี้ยังจัดให้มีสถานีชาร์จแบตเตอรี่ (EV Charger) สำหรับลูกค้าที่ใช้รถไฟฟ้า เพื่อร่วมสนับสนุนการใช้พลังงานไฟฟ้าทดแทนน้ำมันเพื่อการรับแสงธรรมชาติให้มากที่สุด นอกจากช่วยลดการใช้ไฟฟ้าสำหรับแสงสว่างภายในอาคาร ยังช่วยสร้างความรู้สึกสบายไม่อึดอัดให้กับผู้ใช้งาน และใช้การออกแบบกรอบอาคารที่สามารถลดความร้อนที่เข้าสู่ตัวอาคารได้ดี เช่น การใช้ผนังฉลุช่วยในการบังเงา และกระจก Insulated Low-E ซึ่งช่วยลดความร้อน แต่ยังคงได้รับแสงธรรมชาติเต็มที่ เป็นต้นสามารถประหยัดการใช้น้ำประปาลงได้ 45.37% เมื่อเทียบกับสุขภัณฑ์ทั่วไปออกแบบเพื่อการประหยัดพลังงานด้วยเทคโนโลยีล่าสุดและระบบจัดการอัจฉริยะ ตัวอย่างเช่น- เครื่องชิลเลอร์ และเครื่องสูบน้ำประสิทธิภาพสูง (High Efficiency VFD Chiller) ประหยัดพลังงานมากกว่าอาคารประหยัดพลังงานทั่วไป 15%- สารทำความเย็นของเครื่องชิลเลอร์ (Chiller) ไม่ทำลายโอโซน และมีค่าศักยภาพในการทำให้เกิดภาวะโลกร้อน (Global Warming Potential) ต่ำ- ระบบจัดการชิลเลอร์ (Chiller plant management) ควบคุมการทำงานอุปกรณ์อัตโนมัติ ให้เกิดประสิทธิภาพ และประหยัดพลังงานสูงสุด- เครื่องปรับอากาศ AHU ควบคุมการทำงานทั้งน้ำเย็นและปริมาณลมให้สอดคล้องกับโหลดความร้อน และติดตั้งแผ่นกรอกอากาศ 2 ชั้น สามารถกรองฝุ่น PM 2.5 ได้นอกเหนือจากการเลือกใช้วัสดุและการตกแต่งอาคารแล้ว การบริหารจัดการพลังงานภายในอาคาร ยังเป็นสิ่งที่โครงการให้ความสำคัญ อาทิ การตั้งค่าอุปกรณ์ต่างๆ ให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละพื้นที่ เพื่อให้เกิดการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งการตรวจสอบซ่อมบำรุงอย่างใกล้ชิดอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่ต้องปรับตัว เนื่องจากจำนวนผู้ใช้บริการ และพื้นที่เปิดให้บริการ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพื่อลดการใช้พลังงาน และลดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมแบบครอบคลุมทั้งวงจร บริษัทฯ ยังส่งเสริมการคัดแยกขยะ โดยจัดสรรถังแยกขยะสำหรับเศษอาหาร ขยะทั่วไป ขวดพลาสติก ขวดแก้ว และกระป๋องอลูมิเนียม เพื่อรองรับการทิ้งขยะอย่างถูกประเภท และนำขยะไปจัดการต่อได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ ยังจัดกิจกรรมให้ผู้เช่าและผู้ใช้บริการร่วมคัดแยกขยะส่งเข้ากระบวนการรีไซเคิลได้มากกว่า 4 ตัน ตั้งแต่เดือนกันยายน 2563 จนถึงปัจจุบัน“สามย่านมิตรทาวน์ จะเป็นต้นแบบอาคารมิกซ์ยูสอนุรักษ์พลังงานที่รักษาสมดุลระหว่างการดูแลธรรมชาติและการรักษาคุณภาพชีวิตของผู้ใช้บริการ โดยเราให้ความสำคัญตั้งแต่การออกแบบอาคาร การควบคุมการก่อสร้าง รวมถึงการบริหารจัดการ เพื่อการส่งต่อประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับผู้ใช้บริการ เราได้มีการดำเนินการด้านการอนุรักษ์พลังงานมาอย่างต่อเนื่อง โดยอาคารที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทฯ ล้วนผ่านเกณฑ์มาตรฐานการอนุรักษ์พลังงานระดับเวิร์ลคลาส เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) มุ่งมั่นที่จะยกระดับอสังหาริมทรัพย์ของไทยให้เทียบเท่านานาประเทศ โดยมองว่าการให้ความสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่ผู้พัฒนาต้องร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและโลกใบนี้” นายวิทวัส กล่าวทิ้งท้ายได้แก่