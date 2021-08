บลจ. เรนเนสซานซ์ ได้รับการแต่งตั้งบริหารกองทุนฯ สหกรณ์ออมทรัพย์ กฟผ.

นายยิบพงษ์ สินเจิมสิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เรนเนสซานซ์ จำกัด (คนที่ 3 จากขวา) ร่วมด้วย นายชาติชาย โรจนรัตนางกูร รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหารการเงิน สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด (คนที่ 4 จากขวา) และนายพูนสุข โตชนาการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จํากัด ร่วมลงนามในสัญญาการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) เพื่อเข้าดำเนินการบริหารงานจัดการกองทุนดังกล่าว พร้อมด้วย ดร.วรวุฒิ คงศิลป์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารร่วมอาวุโส (Senior Partner) จากบริษัท วินตัน แอสโซสิเอซ จำกัด (Winton Associates Ltd., UK Co Advisor and Investment Banking) ประเทศอังกฤษ (คนที่ 5 จากขวา) และนายสืบพงษ์ บูรณศิรินทร์ กรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด (สอ.กฟผ.) (คนที่ 5 จากซ้าย) ร่วมแสดงความยินดี ณ สำนักงานใหญ่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เมื่อเร็วๆ นี้