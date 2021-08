คุ้มไหมที่จัดโอลิมปิคตอนนี้ ญี่ปุ่นสื่อสารอะไรกับโลก / ดร.สุวัฒน์ ทองธนากุล

ข้อคิด……

ข้อมูลอ้าวอิง:

suwatmgr@gmail.com

เมื่อมั่นใจในระบบการควบคุมให้ปลอดภัยจากการแพร่เชื้อ โดยไม่ให้กองเชียร์ชาวต่างประเทศเข้าชมการแข่งขัน ตามผลการสำรวจที่ชาวญี่ปุ่น 77% พากันวิตกแล้วการแข่งขันที่เริ่มมาตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม จนถึง 8 สิงหาคม 20 21 ก็เริ่มขึ้น เป็นสีสันให้ชาวโลกได้ลุ้นกับผลการแข่งขัน ที่แฟนกีฬาทั่วโลก 5 พันล้านคนได้ชมการถ่ายทอดทางโทรทัศน์และบนออนไลน์จากนั้นจะตามมาด้วยพาราลิมปิก เป็นการประชันความสามารถของนักกีฬาคนพิการ ช่วงวันที่ 24 สิงหาคม ถึง 5 กันยายนศกนี้มหกรรมการแข่งขันระดับโลกเริ่มขึ้นอย่างระมัดระวัง ไม่ให้เกิดการแออัด เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไวรัส พิธีเปิดการแข่งขันโอลิมปิกซึ่งตามธรรมเนียมประเทศเจ้าภาพมักจะจัดกันอย่างอลังการยิ่งใหญ่ แต่คราวนี้ญี่ปุ่นออกแบบการจัดอย่างเรียบง่าย แต่งดงาม และให้รายละเอียดเชิงวัฒนธรรม ที่อ่อนน้อม ให้ความรู้สึกดีต่อผู้เกี่ยวข้องในการแข่งขันและผู้ชมทั่วโลกเพื่อไม่ให้สวนทางกับอารมณ์ของสังคมโลก ที่มีผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจำนวนมากมาย ผู้คนยังมีความวิตกกังวลใจ ต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดขณะนี้อย่างกว้างขวางดูจากแนวคิดการจัดงาน Tokyo 2020 ก็คือส่วนคำขวัญของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ครั้งนี้ คณะกรรมการโอลิมปิกสากลได้มีมติเร่งด่วนก่อนวันจัดพิธีเปิดงาน โดยเพิ่มคำต่อท้ายร่างเดิมเพื่อย้ำความสำคัญของ "ในช่วงเวลาที่ยากลำบาก ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิค- 19 ดังนั้นคำขวัญโอลิมปิก 2020 จึงใช้ว่า…นี่เป็นการแสดงบทบาท ในการสร้างต้นแบบการจัดแข่งขันกีฬา ที่คำนึงถึงความยั่งยืนของโลก ซึ่งหวังจะจุดประกายความคิดให้ชาวญี่ปุ่นและชาวโลกให้ร่วมกันส่งเสริม และส่งต่อไปยังการจัดกีฬาโอลิมปิก พาราลิมปิก และกิจกรรมกีฬาอื่นๆ ในอนาคตขณะที่การสื่อสารไดัเปิดเป้าหมายและแผนงานให้สังคมโลกได้รับรู็และติดตามดูความคืบหน้า โดยได้จัดทำเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ www.olympics.com แนวทางการดำเนินงาน ได้คำนึงถึงความสอดคล้องกับ17เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDGs (Sustainable Development Goals ) ขององค์การสหประชาชาติ ที่ใช้เป็นกรอบแนวคิดในการจัดกีฬาโอลิมปิก2020 เพื่อความยั่งยืนของสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมี 5 แนวหลัก ได้แก่(Climate Change)ประหยัดพลังงาน และใช้พลังงานหมุนเวียนเท่าที่เป็นไปได้ และมุ่งลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นศูนย์(Resource Management) ประหยัดทรัพยากรด้วยหลัก3R คือ ลด (Reduce) ใช้ซ้ำ (Reuse) แปรรูปมาใช้ใหม่ (Recycle) และเลือกใช้วัสดุหมุนเวียน ในทุกงานที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน โดยมีเป้าหมายมีขยะเป็นศูนย์ (Zero Waste)ตัวอย่างเช่นทำจากอะลูมิเนียมรีไซเคิลจากวัสคุเหลือใช้ทำจากการรีไซเคิลขวดพลาสติกทำจากขยะอิเล็กทรอนิกส์(Natural์ Environment and Biodiversity) เลือกใช้วัตถุดิบของท้องถิ่น ที่ไม่มีผลทำลายธรรมชาติ เช่นปลาที่ใช้ปรุงอาหารสำหรับผู้ร่วมงาน ไม้ที่ใช้สร้างอาคารที่พักนักกีฬา ใช้การยืมไม้จากอุตสาหกรรมไม้ทั่วประเทศ เพื่อลดการตัดไม้ และลดการนำเข้าไม้จากต่างประเทศ ก็จะลดการตัดไม้ทำลายป่าของโลกด้วย(Human R ights , Labor , and Fair Business Practices) ยึดหลักปฏิบัติด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชน ของสหประชาชาติ อาสาสมัครในมหกรรมครั้งนี้กว่า 80,000 คน การคัดเลือกคำนึงถึงสัดส่วนชาย-หญิง 40 : 60 และช่วงอายุ10-80 ปี เพื่อให้โอกาสคนทุกช่วงวัย(Involvement ,Cooperation and Communication)การมีจุดมุ่งหมายเพื่อโลกที่ดีขึ้น (Purpose for the World )โดยการจัดTokyo 2020 ด้วยแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน เราได้เห็นการไม่ใช่เพียงการแต่มีแนวปฏิบัติที่ตั้งใจทำจึงสร้างผลลัพธ์ที่ดีได้ผมเห็นด้วยกับบทสรุปของรายงานของSDGs Move ที่ระบุว่าโดยเฉพาะเป็นการสื่อกับโลกว่าได้อย่างชัดเจน และสร้างวิธีคิดว่า ”เราจึงได้เห็น ขบวนคนวิ่งคบเพลิง มีทั้ง ผู้สูงวัย ผู้พิการ บุคลากรทางการแพทย์ และการคำนึงถึงสัดส่วนทางเพศของผู้มีส่วนร่วมทำงานอย่างสมดุล รวมทั้งยังมีนักกีฬาทีมผู้ลี้ภัย ที่แสดงถึงความหวังและการไม่ถูกทอดทิ้งและ