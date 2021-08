เจียไต๋ ผลักดันคนรุ่นใหม่! แสดงศักยภาพบนเวที One Young World พร้อมขับเคลื่อนองค์กรและโลกสู่ความยั่งยืน

บริษัท เจียไต๋ จำกัด ผู้นำธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรของไทย หนึ่งในองค์กรของไทยที่มีอายุกว่า 100 ปี ได้แสดงให้เห็นว่าเป็นองค์กรที่มีการพัฒนาตนเองให้ทันกับยุคสมัยอยู่เสมอ ไม่เพียงแต่การคิดค้นนวัตกรรมเกษตรใหม่ๆ เท่านั้น แต่ยังได้บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งอนาคต ซึ่งก็คือกลุ่มพนักงานเจียไต๋ที่ต่างขับเคลื่อนองค์กรและเป็นหัวใจที่ผลักดันองค์กรสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนล่าสุด เจียไต๋เปิดโอกาสให้กับพนักงานคนรุ่นใหม่ได้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำเยาวชนบนเวทีระดับนานาชาติซึ่งอยู่ภายใต้โครงการ “ซีพีสานฝัน ปันโอกาส” ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยนางสาวจารุพร สุขเกษตร ผู้จัดการฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์ ธุรกิจเมล็ดพันธุ์ เป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่จากเจียไต๋ที่ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 20 ผู้นำรุ่นใหม่จากผู้สมัครทั้งหมด 150 คนในกลุ่มธุรกิจต่างๆ ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ และเป็นตัวแทนจากประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำเยาวชน “One Young World SUMMIT 2021” ที่จัดประชุมในรูปแบบออนไลน์เป็นครั้งแรก ที่เมืองมิวนิก ประเทศเยอรมนี ระหว่างวันที่ 22–25 กรกฎาคม 2564 โดยมีเยาวชนกว่า 2,000 คนจาก 190 ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมประชุมพร้อมกันโดยเวทีนี้เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้แสดงออกทางความคิดต่อประเด็นปัญหาสำคัญต่างๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งในปีนี้มี 6 ประเด็น ได้แก่ วิกฤตการณ์ภาวะโลกร้อน การศึกษา สิทธิและเสรีภาพ การแก้ปัญหาความขัดแย้ง การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และบทเรียนจากโรคระบาด เพื่อมุ่งสร้างความเปลี่ยนแปลงจากพลังคนรุ่นใหม่สู่อนาคตที่ยั่งยืนประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจียไต๋ จำกัด เกริ่นถึงทิศทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของเจียไต๋ ก่อนกล่าวเสริมว่า “ที่เจียไต๋ นวัตกรรมหรือ Innovation คือหนึ่งในค่านิยมหลักขององค์กร เราให้ความสำคัญกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ไม่จำกัดเพียงแค่สินค้าและบริการ แต่ยังหมายรวมถึงกลุ่มพนักงานทุกระดับชั้นที่จะต้องใฝ่เรียนรู้ พัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้และทักษะของตนเองอยู่เสมอ เราได้สนับสนุนและเปิดเวทีให้พนักงานได้แสดงออกทางความคิดผ่านกิจกรรม หลักสูตรการเรียนรู้ และโครงการต่างๆ เช่น โครงการ Chia Tai Incubation ที่พนักงานสามารถนำเสนอผลงานและต่อยอดสู่ธุรกิจใหม่ในรูปแบบสตาร์ทอัพ โดยเจียไต๋จะเป็นผู้สนับสนุนและเป็นที่ปรึกษานอกจากนี้ ภายในอาคารสำนักงานใหญ่เจียไต๋ บนถนนสุขุมวิท 60 เราได้สร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน มีการจัดที่ทำงานแบบ co-working space เพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกันเป็นทีมและสร้างบรรยากาศการทำงานให้เอื้อต่อวัฒนธรรมในการสร้างสรรค์แนวคิดใหม่ๆ และยังมีพื้นที่ให้พนักงานสามารถผ่อนคลายความเหนื่อยล้าจากการทำงาน เช่น ฟิตเนสและห้อง Golf Simulator เพื่อส่งเสริมสุขภาพพนักงานอย่างจริงจัง นับเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจของเจียไต๋ในการพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่จะนำพาวงการเกษตรไปสู่ความยั่งยืน ล่าสุด เราจึงได้ส่งตัวแทนพนักงานรุ่นใหม่ที่มีความสามารถและตั้งใจ เข้าร่วมงานประชุมออนไลน์กับตัวแทนเยาวชนทั่วโลกในการประชุม One Young World SUMMIT 2021 เพื่อเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงที่จะจุดประกายเรื่องวิกฤตการณ์ภาวะโลกร้อน (Climate Crisis) ที่กำลังเป็นปัญหารุนแรงขึ้น และส่งผลกระทบต่ออาชีพเกษตรกรรมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นกัน ทั้งหลายเหล่านี้คือหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสร้างองค์กรให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ เพื่อให้พนักงานทุกคนที่เสมือนเมล็ดพันธุ์แห่งอนาคตที่มีคุณภาพของเจียไต๋ สามารถเติบโตและขยายกิ่งก้านสาขาไปพร้อมๆ กับบริษัทและก้าวสู่ศตวรรษต่อไปได้อย่างยั่งยืน”ผู้จัดการฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์ ธุรกิจเมล็ดพันธุ์ บริษัท เจียไต๋ จำกัด ตัวแทนพนักงานคนรุ่นใหม่ได้กล่าวถึงการเข้าร่วมโครงการ One Young World SUMMIT 2021 นี้ว่า “หัวข้อที่ได้เลือกไปนำเสนอนั้นคือ “วิกฤตการณ์ภาวะโลกร้อน” เนื่องจากตนเองทำงานอยู่ในธุรกิจเมล็ดพันธุ์มากว่า 8 ปี โดยปัจจุบันรับผิดชอบกลุ่มผลิตภัณฑ์ผักใบ หรือ Brassica ทำให้ได้ลงพื้นที่จริงและเล็งเห็นปัญหาความท้าทายที่พี่น้องเกษตรกรต้องประสบจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วและรุนแรง ทั้งความร้อนที่สูงขึ้น ฝนที่ไม่ตกต้องตามฤดูกาล ตลอดจนภาวะภัยแล้งที่คาดการณ์ไม่ได้ ปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อคุณภาพและปริมาณของผลิตผล รายได้ และคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ต่อเนื่องไปจนถึงความมั่นคงทางอาหารในภาพรวม ซึ่งวิกฤตการณ์นี้แท้จริงแล้วยังส่งผลต่อทุกๆ คนบนโลกใบนี้เช่นกัน ตนจึงอยากเป็นหนึ่งในกระบอกเสียงที่จะสร้างความตระหนักและจุดประกายให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เพราะเราสามารถลงมือแก้ไขได้ที่ต้นเหตุ เริ่มจากแก้ไขที่ตัวเราเอง โดยเจียไต๋ในฐานะที่เป็นผู้นำในธุรกิจด้านการเกษตรก็จะผลักดันและแก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่างจริงจังด้วยเช่นกัน”“ขอขอบคุณคณะผู้บริหารของเจียไต๋และเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่ได้มอบโอกาสให้ได้เป็นตัวแทนจากเจียไต๋เข้าร่วมการประชุมในเวทีโลก นับว่าเป็นโอกาสอันดีที่ได้แบ่งปันประสบการณ์การทำงาน พัฒนาตนเอง ทั้งยังได้สะท้อนมุมมองและความตั้งใจขององค์กรให้ทั่วโลกได้รับรู้ โดยเฉพาะในแง่ของการให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงความมุ่งมั่นที่จะรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และร่วมแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร โดยตนจะนำประโยชน์ที่ได้รับจาก One Young World มาพัฒนาในงานที่ทำ พร้อมถ่ายทอดประสบการณ์ในครั้งนี้ให้กับเพื่อนพนักงานเจียไต๋ เพื่อร่วมผลักดันองค์กร และสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนในองค์กรไม่หยุดนิ่งที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเอง และสามารถสร้างประโยชน์ในวงกว้างให้กับสังคมได้ต่อไป” นางสาวจารุพร กล่าวปิดท้ายเพราะพนักงานทุกคนคือเมล็ดพันธุ์แห่งอนาคตของเจียไต๋ การสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้และบ่มเพาะนวัตกรรม จึงเหมือนการมอบดินที่อุดมสมบูรณ์มีธาตุอาหารครบถ้วน ซึ่งจะช่วยให้เมล็ดพันธุ์เติบใหญ่เป็นต้นไม้ที่แข็งแกร่ง ผลักดันเจียไต๋ให้สามารถบรรลุเจตนารมณ์ของบริษัทในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนผ่านการส่งมอบนวัตกรรมการเกษตรด้วยผลิตภัณฑ์ และบริการที่มีคุณภาพได้ต่อไป