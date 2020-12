กระแสโลกมุ่ง “ยั่งยืน” ระวังความเสี่ยง ESG /ดร.สุวัฒน์ ทองธนากุล

ข้อคิด...

มีแนวคิดและแนวปฏิบัติที่เป็นกระแสโลกและการสร้างเครื่องมือหรือกฎเกณฑ์ที่ออกโดยกลไกสำคัญของระบบเศรษฐกิจและสังคมหลายสถาบันยืนยันได้ถึง “เอาจริง” เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” (Sustainable Development) ที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับโลก องค์การสหประชาชาติ โดยผู้นำ 193 ประเทศ ได้ร่วมกันสนับสนุนที่ประมวลปัญหาของโลก 19 หัวข้อ ซึ่งมุ่งหวังจะเร่งทำให้สำเร็จภายในปี 2030 เรียกว่าเป็น “ทศวรรษแห่งการลงมือทำ” (Decade of Action)กลยุทธ์การขับเคลื่อนเรื่องนี้ของกลไกประเทศต่างๆ เกิดเป็น UN Global Compact อย่างที่เมืองไทยก็เริ่มด้วยภาคเอกชนชั้นนำรวมตัวเป็นสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (GCNT) มีเป็นนายกสมาคมมีโครงการอบรม สัมมนาร่วมมือกับหน่วยงานระดับโลกเชื่อมโยงภาครัฐบาลและเอกชนเพื่อสร้างเสริมแนวคิดและวิธีการพัฒนาระบบบริหารสู่ความยั่งยืนในสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 เมื่อเร็วๆ นี้ 54 ธุรกิจชั้นนำในนามเครือข่าย GCNT ได้ประกาศจะลงทุนในโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมการบรรลุเป้าหมาย SDGs ของสหประชาชาติ มีจำนวน 1,088 โครงการ รวมเป็นเงินลงทุน 1,383,880 ล้านบาทแต่นักลงทุนสถาบันหรือนักลงทุนมืออาชีพจะให้ความสำคัญกับข้อมูลที่ไม่ใช่ตัวเลขทางการเงินด้วย นั่นคือ ข้อมูลการดำเนินงานที่เป็นปัจจัยนำไปสู่ความยั่งยืนที่เรียกว่า ESGs ได้แก่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลัอม (Environmental) รับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสีย (Social) และดำเนินงานอย่างมีบรรษัทภิบาล (Governance)ปีนี้มี 3,467 บริษัท ที่ได้รับเชิญให้ส่งข้อมูลเข้าร่วมประเมิน และมี 1,386 บริษัทที่พร้อมกรอกข้อมูลในแบบประเมินเสร็จสมบูรณ์ มีบริษัทจากเอชียแปซิฟิกเข้าร่วมประเมินมากถึง 364 บริษัทผลปรากฏว่า มี 8 บริษัทจดทะเบียนจากประเทศไทยติดกลุ่มผู้นำอุตสาหกรรม ได้แก่ ไทยเบฟเวอเรจ บ้านปู ไทยออยล์ ปตท. ทรู PTTCG SCG และ BTSทั้งนี้ บจ.จากประเทศไทยถูกจัดเป็นตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) ปีนี้ได้รับเลือกเป็นสมาชิก DJSI 22 บริษัทขณะที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็มีการจัดทำรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” ของบริษัทจดทะเบียน (Thailand Sustainability Investment (THSI)) ใช้เกณฑ์ในการคำนวณดัชนี SET THIS เพื่อส่งเสริมการลงทุนใน “หุ้นยั่งยืน” ที่ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงเรื่อง ESG และมีการทบทวนรายชื่อดัชนีทุกครึ่งปีการประเมินข้อมูลจัดทำรายชื่อหุ้นยั่งยืนนั้น เป็นการคัดเลือกจากบจ.ที่สมัครใจส่งข้อมูลตอบแบบประเมินความยั่งยืน และเป็นประเด็นคำถามในแนวเดียวกับ DJSIบริษัทที่ผ่านเข้าเกณฑ์ THIS ได้ จะต้องได้คะแนนการตอบแบบประเมินอย่างน้อย 50% ในแต่ละด้านของ ESG หรือผ่านการคัดเลือกของ DJSIรองผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เคยบอกว่าแสดงว่าปัจจัย ESG นั้น ตัว (G) คือการกำกับกิจการที่ดี (Corporate Governance) หรือการมีธรรมาภิบาลในการบริหารของบจ.จึงสำคัญที่สุด เพราะเมื่อการบริหารมีความซื่อสัตย์ สุจริต ทำสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรมย่อมจะทำดีต่อ (E) สิ่งแวดล้อม และ (S) สังคมหรือผู้มีส่วนได้เสียดังนั้น ตลาดหลักทรัพย์จึงสนับสนุนให้สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ทำการสำเร็จและวัดผลบรรษัทภิบาล (CGR) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสะท้อนคุณภาพการกำกับดูแลกิจการที่ดีของธุรกิจ ปรากฏว่าผลการสำรวจปี 2563 บจ.ไทย 692 บริษัทได้คะแนนเฉลี่ย 83%ธุรกิจที่ใฝ่ดี มุ่งความยั่งยืนจึงตื่นตัวที่จะนำประเด็นความเสี่ยงด้าน ESG ไปคำนึงถึงการกำหนดพันธกิจและกลยุทธ์ เพราะถ้าทำบิดเบี้ยวก็มีโอกาสผิดกฎหมายและถูกต่อต้านจากผู้ถูกผลกระทบ แถมนักลงทุนก็ไม่คบด้วย