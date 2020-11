“เก๋ ชลลดา” โพสต์คลิปไปส่ง “อิ่มอุ่น” ลูกลิงกำพร้า เมื่อ “หยาดเพชร” ลิงแม่ลูกอ่อนถูกรถชน กลับไปดาวลิงแล้ว!!

เมื่อไม่สามารถช่วยให้ “หยาดเพชร” ลิงแม่ลูกอ่อน รอดชีวิตจากการถูกรถชน “เก๋ ชลลดา เมฆราตรี” ประธานมูลนิธิ The Voice (เสียงจากเรา) จึงต้องนำ “อิ่มอุ่น” ลูกลิงกำพร้า ไปที่มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่า (Wildlife Friends Foundation Thailand หรือ WWFT) เพื่อดูแลต่อไป “เก๋ ชลลดา” โพสต์ในเพจเฟซบุ๊ก The Voice (เสียงจากเรา) เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 โดยมีคลิปและข้อความด้วยว่า“ก่อนขึ้นรถออกเดินทาง มุ่งหน้าสู่ จ. เพชรบุรี ที่อยู่ ที่อนุบาลลิง และสัตว์ป่า น่าสงสารทั้งหลายของ @wildlife_friends_foundation นะคะ วันนี้ เจ้าอิ่มอุ่น เริ่มออกแววแล้วเลย เริ่มดุ ซน กัด มือคุณหมอ เช้านี้ เราเช็ดตัวทำความสะอาดเค้าค่ะ ***การดูแล ต้องผู้เชี่ยวชาญ เข้าใจ ลักษณะลิงเท่านั้น*** ไม่ใช่ใครเลี้ยงก็ได้ คือ การตามใจ ทำให้เค้าหยุดร้อง ไม่ใช่วิธีที่ถูกนะคะ"คลิปวิด๊โอ "เก๋ ชลลดา ไปส่งลูกลิงกำพร้า" https://www.facebook.com/watch/?v=366020844812665 "คุณหมอเล่าให้ฟังว่า เค้าหลับแค่ 5 นาที ละก็ตื่นครึ่งชม. แล้วนอนต่อค่ะ กินนมทุกๆ ชม. เลย คุณหมอต้องอยู่ยาม ดูแลเค้าถึงเช้าเลย เพราะฉะนั้น การซื้อหามาเลี้ยง คือ การทำร้ายลิงนะคะ ต่อให้คุณมั่นใจว่า ทำใจได้ ที่จะเลี้ยงแล้วไปปล่อยป่า... ก็ไม่ใช่วิถีของเค้าเช่นกันค่ะ ป.ล ลิงเด็กก็เหมือน เด็ก คือ เอาแต่ใจตัวเอง ไม่ได้ดั่งใจ ก็จะทั้งกัด ทั้งร้อง นะคะหากคุณแอบเลี้ยงเพราะ คิดว่า เค้าน่ารัก สัก 3-4 ปี (โตจนดุ ทำร้ายข้าวของได้) เค้าจะไม่มีทางมีชีวิตรอดได้เลย ก็ต้องไปจบที่มูลนิธิ หรือ สถานพยาบาลอยู่ดี ... หรือ คุณคิดว่า เลี้ยงได้จนเค้าตาย เราขอบอกเลยนะคะ ว่า เคสเลี้ยงลิงนั้น มีเพียงไม่ถึง 2% จาก 100 ตัว (ยกตัวอย่าง) ที่เลี้ยงจนเค้าหมดลมหายใจ (แถมการเลี้ยง ต้องแอบๆ อีก เพราะ ผิดกฏหมาย) แล้วพอถึงวันที่เค้าโต คุณพูดแล้วไม่ฟัง ควบคุมไม่ได้ นั่นคือ สายเกินไปแล้วเช่นกัน ที่จะคืนสู่ป่านะคะ เพราะเค้าไม่รู้จักป่าไปแล้ว ... #สัตว์ป่าไม่ใช่สัตว์เลี้ยงไม่หามาเลี้ยง นะคะ #เราขอรณรงค์***ในคลิปวีดีโอนี้ กว่าเค้าจะได้ท่า กว่าจะนอนหลับ ก็เกือบๆ 2 ชม. เลยนะคะลูกแม่ #หยาดเพชรลิงถูกรถชนอาการสาหัส จะกลับคืนสู่วิถีลิงแล้วค่ะวันนี้”ขณะที่ เพจเฟซบุ๊ก Wildlife Friends Foundation Thailand โพสต์ภาพและข้อความ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563เกี่ยวกับ “อิ่มอุ่น” ลูกลิงกำพร้าและ “สมชาย” ลูกลิงแสมอีกตัว ที่รับมาดูแลในวันเดียวกันว่า “RESCUE NEWS – ช่วยชีวิต 2 ลิงน้อยได้ภายในวันเดียววานนี้ เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับสมาชิกใหม่ เป็นลูกลิงแสมกำพร้า 2 ตัวตัวแรก ชื่อว่า “อิ่มอุ่น” ได้รับการช่วยเหลือมาจาก จังหวัดอุทัยธานี โดย ความเมตตาจากคุณ เก๋ ชลดา และทีมงานจาก The Voice Thailand โดยก่อนหน้านี้ไม่กี่วัน คุณเก๋ ชลลดา ได้ให้ความช่วยเหลือ “อิ่มอุ่น” พร้อมแม่ของเค้าไว้ จากอุบัติเหตุโดนรถยนต์ชนด้วยอาการสาหัส แต่น่าเสียดาย ที่แม่เค้าได้จากไปแล้ว เหลือไว้แต่ “อิ่มอุ่น” ซึ่งต้องเป็นลูกลิงกำพร้าแม่ไว้เพียงลำพัง โดยคุณเก๋ ชลลดา ได้ขอให้ทางเราช่วยรับดูแล “อิ่มอุ่น” ไว้ เพราะเหตุผลที่ว่า เรามีประสบการณ์ และมีความชำนาญในการดูแลลูกลิงแสมอยู่แล้ว ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณ คุณเก๋ ชลลดา ที่เมตตา ให้ความช่วยเหลือลูกลิงแสมตัวนี้อย่างทันท่วงทีลูกลิงแสมตัวที่ 2 คือ “สมชาย” โดนลูกหลงจากอุบัติเหตุจากรถยนต์ชนกัน บริเวณวัดแห่งหนึ่ง ในจังหวัดเพชรบุรี โดยเค้าต้องสูญเสียแม่ลิงในที่เกิดเหตุ จากเหตุการณ์นี้ ได้รับความเมตตาจากพระภิกษุในวัดที่ได้แจ้งขอความช่วยเหลือจากเรา โดยหลังจากได้รับแจ้งเหตุ เราได้รีบออกไป ณ ที่เกิดเหตุอย่างเร่งด่วน และจากการตรวจอาการเบื้องต้น พบว่า มีปัญหาที่กระดูสันหลัง และเราก็ยังไม่สามารถประเมินได้ว่า เค้าจะสามารถทนบาดแผลนั้นได้แค่ไหน แต่ในที่สุด ทั้ง “อิ่มอุ่น” และ “สมชาย” ได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง จากทีมสัตว์แพทย์ ที่มีความชำนาญภายในโรงพยาบาลของเราต่อไปเพราะเหตุที่สัตว์ป่าไม่มีที่อยู่อาศัยอย่างเพียงพอ สัตว์ป่าหลายตัวยังต้องอยู่อาศัยร่วมกับชาวบ้านในชุมชน และก็มักจะมีเหตุการณ์อันน่าสลดใจแบบนี้อยู่บ่อยครั้ง สุดท้ายแน่นอนว่า สัตว์ป่า ก็มักจะเป็นฝ่ายผู้รับผลกระทบต่างๆ นี้ อยู่เสมอถ้าปราศจากความช่วยเหลือจากทุกท่าน เราก็คงไม่สามารถที่จะให้ความช่วยเหลือ และดูแลลูกลิงแสม 2 ตัวนี้ ให้ปลอดภัยเช่นนี้ได้อีก เพราะจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ยังคงส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความสามารถในการดูแลสัตว์ป่าเหล่านี้ แต่ถึงกระนั้น เราก็จะพยายามยืนหยัดในเจตนารมณ์ของเราต่อไป และขออนุโมทนาในทุกความเมตตา ที่ช่วยเหลือ และสนับสนุนเราให้ภารกิจนี้ ได้สำเร็จลุล่วงต่อไปโปรดให้ความเมตตา และให้ความช่วยเหลือ สัตว์กว่า 700 ชีวิต ในความดูแลของเรา รวมถึงลูกลิงแสม 2 ตัวนี้ โดยสัตว์ป่าเหล่านี้พร้อมรับการดูแลอุปการะจากท่านโดยตรง ตามรายละเอียด ดังนี้https://covidsupport.wfft.orgหรือท่านที่ต้องการบริจาคในการดูแลสัตว์ป่าในความดูแลของเราแบบทั่วไปเรียนเชิญที่ https://www.wfft.org/donate/ขอขอบพระคุณทุกความเมตตา และความช่วยเหลือตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจวบจนปัจจุบันนี้ เพราะหากไม่ได้รับการสนับสนุนจากทุกท่าน เราก็ไม่ทราบว่า เราจะผ่านสถานการณ์เช่นนี้ไปได้อย่างไร”