3 ผักหาง่าย ต้านเซลล์มะเร็งได้ดีกว่าที่คิด!

ในยุคที่ใครๆ ก็ตามหาอาหารเสริมราคาแพงเพื่อดูแลสุขภาพ รู้ไหมว่า “ยาดีที่สุด” อาจวางอยู่ในตู้เย็นบ้านคุณเอง แพทย์และนักโภชนาการหลายท่านเห็นตรงกันว่า แค่รู้จักเลือกกินผักพื้นบ้านใกล้ตัวให้ถูกวิธี ก็เหมือนมีเกราะป้องกันโรคร้ายตามธรรมชาติชั้นดีแล้ว
มาดูกันว่า 3 ผักติดบ้านสุดฮิตนี้ มีดีอย่างไร และต้องกินแบบไหนถึงจะได้ประโยชน์สูงสุด
1. บรอกโคลีและพืชตระกูลกะหล่ำ: ผักสายคลีน ล้างสารพิษสะสม
ผักกลุ่มนี้มีสารเด็ดชื่อ “ซัลโฟราเฟน” ที่ช่วยเปิดสวิตช์ระบบขับสารพิษในตับ ช่วยกำจัดของเสียก่อนจะไปทำลายเซลล์ และยังช่วยสะกิดให้เซลล์ที่ผิดปกติทำลายตัวเองไปเองด้วย
กินยังไงให้ได้ประโยชน์: แนะนำให้ “นึ่ง” สั้นๆ แค่ 3–5 นาทีก็พอ อย่าต้มจนเละ
เคล็ดลับ: หั่นผักทิ้งไว้แป๊บหนึ่งก่อนนำไปปรุง เพื่อให้สารอาหารออกฤทธิ์ได้เต็มที่
2.มะเขือเทศ: ยิ่งโดนความร้อน ยิ่งปลดปล่อยพลัง
ผักส่วนใหญ่กินสดดีกว่า แต่สำหรับมะเขือเทศ “กินสุกชนะเลิศ” เพราะความร้อนและน้ำมันจะช่วยดึงสาร “ไลโคปีน” ออกมา ให้ร่างกายดูดซึมไปใช้ต่อต้านอนุมูลอิสระได้ง่ายขึ้น ช่วยลดความเสี่ยงมะเร็งต่อมลูกหมากและมะเร็งกระเพาะอาหารได้ดี
เมนูแนะนำ: ไข่ผัดมะเขือเทศ ซุปมะเขือเทศ หรือมะเขือเทศตุ๋นจัดไปเลย
3.เห็ดสารพัดชนิด: เทรนเนอร์ปลุกภูมิคุ้มกัน
เห็ดไม่ได้ฆ่ามะเร็งตรงๆ แต่เป็นเหมือน “เทรนเนอร์” ช่วยฝึกให้ระบบภูมิคุ้มกันและเม็ดเลือดขาวของเราเก่งขึ้นในการไล่จับเซลล์แปลกปลอม
กินยังไงให้ได้ประโยชน์: ควรปรุงสุกทุกครั้ง และถ้าใช้เห็ดหอมแห้ง แนะนำให้นำไปตากแดดสักนิดก่อนนำมาปรุง จะช่วยเพิ่มวิตามินดีได้ด้วย
จับคู่สูตรอร่อย ได้ประโยชน์คูณสอง!
ลองทำเมนู “ไก่ตุ๋นมะเขือเทศใส่เห็ด” กินคู่กับ “บรอกโคลีนึ่ง” ดู มื้อเดียวได้ทั้งไลโคปีน สารช่วยดีท็อกซ์ และตัวกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ครบจบในจานเดียว!
สุดท้ายอย่าลืมว่า การกินผักเป็นแค่ตัวช่วยเสริม การนอนหลับให้เพียงพอ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ลดเค็ม งดบุหรี่และแอลกอฮอล์ ยังคงเป็นหัวใจสำคัญในการดูแลสุขภาพ