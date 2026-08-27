สุขภาพดีเริ่มต้นที่การป้องกัน.. ผู้ประกันตนทุกโรงพยาบาล อายุ 50 ปีขึ้นไปทุกท่าน ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี!

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ช่วยลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ และช่วยลดความรุนแรงของอาการและภาวะแทรกซ้อนจากโรค รวมถึงช่วยลดการแพร่ระบาดของเชื้อ พร้อมกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันให้สามารถป้องกันเชื้อไข้หวัดใหญ่ได้อย่างต่อเนื่อง
ผู้ประกันตนทุกโรงพยาบาลตามมาตรา 33 และมาตรา 39 อายุ 50 ปีขึ้นไป (ผู้ที่เกิดก่อน พ.ศ. 2519) สามารถเข้ารับบริการ ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2569 (ให้บริการทุกวันไม่มีวันหยุด) สอบถามรายละเอียดได้ที่ แผนกประกันสังคม โรงพยาบาลหัวเฉียว โทร. 0-2223-1351 ต่อ 5220