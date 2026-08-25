แค่หลงลืมตามวัย หรือสัญญาณเตือน “ภาวะสมองเสื่อม”

นพ.พลากร เลิศศักดิ์วรกุล (ว.55376) อายุรแพทย์เฉพาะทางสมองและระบบประสาท ศูนย์สมองและระบบประสาท โรงพยาบาลหัวเฉียว กล่าวว่า หากคุณหรือคนใกล้ชิดเริ่มมีอาการหลงลืมบ่อยขึ้น สับสนเรื่องทิศทาง วางแผนหรือตัดสินใจลำบาก สมาธิลดลง การใช้ภาษาเปลี่ยนไป หรือบุคลิกภาพแตกต่างไปจากเดิม
อาการเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณเตือนของภาวะสมองเสื่อม ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มที่เกิดจากความเสื่อมของสมอง เช่น โรคอัลไซเมอร์ และกลุ่มที่เกิดจากโรคซึ่งสามารถรักษาและแก้ไขได้ เช่น เนื้องอกในสมอง ภาวะน้ำคั่งในโพรงสมอง ภาวะขาดวิตามิน B12 หรือกรดโฟลิก ภาวะโลหิตจาง ความผิดปกติของฮอร์โมนไทรอยด์ ภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ รวมถึงการติดเชื้อในสมอง
แม้ปัจจุบันจะยังไม่มีวิธีรักษาภาวะสมองเสื่อมให้หายขาด แต่สามารถชะลอการดำเนินของโรค โดยการการตรวจประเมินภาวะสมองเสื่อมตั้งแต่เนิ่นๆ ผ่านการดูแลควบคู่กันทั้งการใช้ยาชะลออาการตามแพทย์สั่งอย่างสม่ำเสมอและการดูแลแบบไม่ใช้ยา เช่น การออกกำลังกาย พักผ่อนให้เพียงพอ งดสูบบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ควบคุมน้ำหนัก และหมั่นกระตุ้นสมองด้วยการคิดคำนวณหรือเล่นเกมภาษา โดยศูนย์สมองและระบบประสาท โรงพยาบาลหัวเฉียว พร้อมให้บริการชุดตรวจคัดกรองภาวะสมองเสื่อม เพื่อการดูแลสุขภาพสมองของคุณและคนที่คุณรักได้อย่างทันท่วงที สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 08-1234-1361