ส่งต่อความรักและสุขภาพที่ดีเป็นของขวัญวันแม่

เทศกาลวันแม่ปีนี้ มอบของขวัญที่มีค่าที่สุดด้วยการใส่ใจสุขภาพคนที่คุณรัก โรงพยาบาลหัวเฉียว ขอเชิญชวนคุณแม่เข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก ในโปรแกรม “Happy Healthy MOM” เพื่อช่วยค้นหาความผิดปกติได้อย่างละเอียดและแม่นยำตั้งแต่ระยะเริ่มต้น แม้ยังไม่แสดงอาการ ซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสในการรักษาได้อย่างทันท่วงที พร้อมสร้างความมั่นใจในการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอย่างยั่งยืน
เพราะสุขภาพที่ดีของคุณแม่คือจุดเริ่มต้นความสุขของทุกคนในครอบครัว มาร่วมส่งต่อความรักและความห่วงใยได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2569 ณ ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 4 อาคาร 1 โรงพยาบาลหัวเฉียว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 081-234-1363