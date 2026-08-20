กิจกรรมบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เนื่องในโอกาสเดือนแห่งวันแม่ ที่โรงพยาบาลหัวเฉียว

โรงพยาบาลหัวเฉียว โรงพยาบาลเอกชนเพื่อสังคม ในสังกัดมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมกับ สภากาชาดไทย เปิดหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เนื่องในโอกาสเดือนแห่งวันแม่ เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ทำความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน และเตรียมความพร้อมในการส่งต่ออวัยวะเพื่อมอบชีวิตใหม่ให้แก่ผู้ป่วย
บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างอบอุ่น โดยมี พว. นงลักษณ์ ใจบุญ (กลาง) ผู้อำนวยฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลหัวเฉียว คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล บุคลากร และประชาชนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมบริจาคอย่างคับคั่ง ซึ่งการรวมพลังส่งต่อการให้อันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ สะท้อนถึงเจตนารมณ์อันแน่วแน่ของโรงพยาบาลหัวเฉียว ในการดำเนินงานเพื่อสาธารณประโยชน์ ตามปณิธานของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง “ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต”