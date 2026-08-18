โรงพยาบาลหัวเฉียว รับมอบเงินบริจาค 1,000,000 บาท

นายวิวัฒน์ เวศย์ไกรศรี (ที่ 5 จากขวา) และครอบครัว มอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลหัวเฉียว โรงพยาบาลเอกชนเพื่อสังคม ในสังกัดมูลนิธิ ป่อเต็กตึ๊ง โดยมี นายวิชิต ชินวงศ์วรกุล (ที่ 5 จากซ้าย) รองประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และรองประธานคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหัวเฉียว พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลหัวเฉียว ร่วมรับมอบ เมื่อเร็วๆ นี้ ณ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ
ในนามของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหัวเฉียว ขอขอบพระคุณและขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย ตลอดจนบารมีหลวงปู่ไต้ฮงกงอันเป็นที่เคารพศรัทธา อำนวยพรให้ครอบครัวเวศย์ไกรศรีทุกท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญ สุขภาพแข็งแรงตลอดไป