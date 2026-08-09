เช็กให้ชัวร์! ขี้ลืม สมองเสื่อม หรืออัลไซเมอร์? แยกให้ออก จะได้ไม่ต้องกังวลเกินเหตุ

เคยเป็นแบบนี้ไหม? เดินไปจะหยิบของ แต่ดันลืมว่าจะมาหยิบอะไร หรือวางกุญแจไว้แล้วหาไม่เจอ จนโดนคนรอบข้างแซวว่า “จะเป็นอัลไซเมอร์หรือเปล่า?”
ความจริงแล้ว อาการหลงๆ ลืมๆ ที่เราพบเจอในชีวิตประจำวัน ไม่ได้หมายความว่าจะต้องจบลงด้วยการเป็นโรคอัลไซเมอร์เสมอไป นพ.ฆนัท ครุธกูล ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์โรคหัวใจ โภชนาการคลินิก และเวชศาสตร์ชะลอวัย ได้แบ่งปันมุมมองและไขข้อข้องใจผ่านเพจเฟซบุ๊ก คุยกับหมอฆนัท เพื่อช่วยให้เราเข้าใจความแตกต่างระหว่าง “ขี้ลืมตามวัย” “ภาวะสมองเสื่อม” และ “โรคอัลไซเมอร์” ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
1. ขี้ลืมตามวัย
เมื่ออายุมากขึ้น การประมวลผลและการดึงข้อมูลในสมองอาจช้าลงตามธรรมชาติ เปรียบเหมือนหนังสือที่วางผิดชั้น อาจใช้เวลาหาค่อนข้างนาน แต่เมื่อมีคนช่วยเตือน หรือทบทวนสักพักก็นึกออก
จุดสังเกต: ยังสามารถใช้ชีวิตประจำวัน ทำงาน และดูแลตัวเองได้ตามปกติ ไม่มีความสับสนเรื่องเวลาหรือสถานที่
น่ารู้: บางคนอาจมีภาวะบกพร่องทางการรู้คิดเล็กน้อย (Mild Cognitive Impairment หรือ MCI) ซึ่งเป็นระยะกึ่งกลางระหว่างขี้ลืมตามวัยกับสมองเสื่อม แม้ยังใช้ชีวิตได้ตามปกติแต่ควรติดตามอาการอย่างใกล้ชิด
2. ภาวะสมองเสื่อม
ภาวะสมองเสื่อมไม่ใช่ชื่อโรคเฉพาะ แต่เป็น “กลุ่มอาการ” ที่เกิดจากการทำงานของสมองเสื่อมถอยลง จนกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น มีปัญหาด้านการตัดสินใจ การวางแผน การใช้ภาษา หรือพฤติกรรมเปลี่ยนไป
จุดสังเกต: เกิดได้จากหลากหลายสาเหตุ ไม่ใช่แค่โรคอัลไซเมอร์เท่านั้น แต่อาจเกิดจากโรคหลอดเลือดสมอง, การขาดวิตามินบี 12, ภาวะต่อมไทรอยด์ผิดปกติ, ผลข้างเคียงจากยา หรือแม้กระทั่งโรคซึมเศร้า
ความหวัง: หากตรวจพบตั้งแต่เนิ่นๆ ภาวะสมองเสื่อมจากบางสาเหตุสามารถรักษาหรือชะลอไม่ให้แย่ลงได้
3. โรคอัลไซเมอร์
โรคอัลไซเมอร์เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของภาวะสมองเสื่อม เกิดจากการสะสมของโปรตีนผิดปกติในสมอง ทำให้เซลล์ประสาทค่อยๆ เสื่อมและตายลงอย่างต่อเนื่อง
จุดสังเกต: ในระยะแรกมักลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นสดๆ ร้อนๆ แม้มีคนเตือนก็นึกไม่ออก เมื่ออาการดำเนินไปจะเริ่มจำคนใกล้ชิดไม่ได้ หลงทางในสถานที่คุ้นเคย และไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในที่สุด
แนวทางการดูแล: ปัจจุบันยังไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่การตรวจพบในระยะแรก ร่วมกับการใช้ยาและการดูแลที่เหมาะสม สามารถช่วยชะลอการดำเนินของโรค และรักษาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยให้ยาวนานที่สุด
สรุปความต่างง่ายๆ
ขี้ลืมตามวัย: ลืมแต่ยังนึกออกเมื่อมีคนเตือน ไม่กระทบการใช้ชีวิต
ภาวะสมองเสื่อม: เป็นกลุ่มอาการที่กระทบชีวิตประจำวัน มีหลายสาเหตุ ซึ่งบางสาเหตุรักษาได้
โรคอัลไซเมอร์: เป็นโรคเฉพาะที่ทำให้สมองเสื่อมลงเรื่อยๆ และไม่สามารถนึกออกได้เอง
“ขี้ลืม ไม่ได้แปลว่าเป็นอัลไซเมอร์ และภาวะสมองเสื่อม ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะเป็นอัลไซเมอร์”
สัญญาณเตือนที่ควรรีบพบแพทย์
หากคุณหรือคนใกล้ตัวเริ่มมีอาการเหล่านี้ ควรรีบไปปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุ
1. ถามคำถามเดิมๆ ซ้ำไปซ้ำมา
2. ลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้น แม้มีคนช่วยเตือนก็นึกไม่ออก
3. หลงทางในสถานที่ที่คุ้นเคยเป็นอย่างดี
4. ไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันที่เคยทำเป็นประจำได้
เคล็ดลับการดูแลสมองให้แข็งแรง
นพ.ฆนัท แนะนำว่า การดูแลสมองสามารถเริ่มต้นได้ทันทีตั้งแต่วันนี้ ได้แก่
- ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และพักผ่อนให้เพียงพอ
- รับประทานอาหารที่มีประโยชน์
- ควบคุมโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และไขมันในเลือด
- ฝึกใช้สมองและมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม เช่น การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ การพูดคุยพบปะผู้คน
แม้อาจไม่สามารถป้องกันโรคอัลไซเมอร์ได้ 100% แต่การดูแลตนเองอย่างถูกวิธีจะช่วยให้สมองแข็งแรง ชะลอความเสื่อม และคงคุณภาพชีวิตที่ดีไปได้อีกนาน