รู้ยัง? มะเร็งชอบคนเครียด..แต่อาจไม่ใช่เหตุผลที่คุณคิด!

เคยได้ยินคำขู่ยอดฮิตแบบนี้เวลางานรุมเร้าไหม? “อย่าเครียดมากนะ เดี๋ยวเป็นมะเร็งหรอก!” ฟังแล้วก็ชวนนอยด์จนอยากจะทิ้งงานไปนอนเฉย ๆ แต่ในความเป็นจริงแล้ว “มะเร็งชอบคนเครียด” จริงอย่างที่เขาว่ากันไหม? วันนี้เราจะมาแกะรอยความสัมพันธ์ลับ ๆ ระหว่าง “ความเครียด” กับ “เซลล์มะเร็ง” แบบเข้าใจง่าย ๆ
1. ความเครียดไม่ได้ “สร้าง” มะเร็งโดยตรง
ต้องเคลียร์ให้ชัดก่อนว่า ความเครียดเพียงอย่างเดียว ไม่มีพลังพอที่จะไปเปลี่ยนเซลล์ดี ๆ ให้กลายเป็นเซลล์มะเร็งได้ จุดเริ่มต้นของมะเร็งจริง ๆ มักมาจากสารก่อมะเร็งตัวจริงเสียงจริงรอบตัวเรา เช่น ควันบุหรี่, แอลกอฮอล์, รังสี UV, สารเคมีตกค้าง หรือแม้แต่พันธุกรรม ดังนั้น สบายใจได้เปลาะหนึ่งว่า ความเครียดไม่ใช่ “ผู้ร้ายตัวจริง” ที่ลงมือสร้างมะเร็งขึ้นมาตั้งแต่แรก
2. แต่ความเครียดคือ “แบ็กหลัง” ตัวเป้งที่มะเร็งเลิฟ
ถามว่าอ้าว... แล้วทำไมคนเครียดถึงเสี่ยงล่ะ? นั่นเป็นเพราะเมื่อเราเครียดเรื้อรัง ร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนความเครียด (คอร์ติซอลและอะดรีนาลีน) ออกมาไม่หยุด ซึ่งเจ้าฮอร์โมนพวกนี้แหละที่เข้าไป “เปิดทางสะดวก” ให้มะเร็งเติบโตได้ง่ายขึ้น ผ่าน 2 กลไก ได้แก่
ทุบระบบภูมิคุ้มกัน: ปกติในร่างกายเราจะมีเซลล์เม็ดเลือดขาวสายโหดที่ชื่อว่า NK Cells คอยทำหน้าที่เหมือนตำรวจลาดตระเวน ตรวจเจอเซลล์แปลกปลอมหรือเซลล์มะเร็งระยะเริ่มต้นปุ๊บ... จะตรงเข้าทำลายปั๊บ! แต่พอเราเครียดจัด ๆ ฮอร์โมนเครียดจะไปกดการทำงานของตำรวจกลุ่มนี้ ทำให้ระบบรักษาความปลอดภัยในร่างกายเราหละหลวม เซลล์มะเร็งเลยแอบโตได้สบายใจเฉิบ
สร้างบ้านที่มะเร็งชอบ: ความเครียดเรื้อรังจะกระตุ้นให้เกิด “การอักเสบในร่างกาย” ซึ่งสภาพแวดล้อมที่อักเสบ ๆ แฉะ ๆ แบบนี้แหละ คือดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ที่ช่วยให้เซลล์มะเร็งแบ่งตัวและสร้างหลอดเลือดมาเลี้ยงตัวเองได้ดีเหลือเกิน
3. พฤติกรรมแก้เครียดต่างหาก... ตัวพาสารก่อมะเร็งเข้าบ้าน
ลองสังเกตตัวเองดูว่า เวลาเราเครียดมาก ๆ เรามักจะเยียวยาตัวเองด้วยอะไร?
“ขอชานมไข่มุกหวานร้อย เปย์หมูกระทะเยียวยาจิตใจ” (นำไปสู่ภาวะอ้วน ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงมะเร็ง)
“นอนไม่หลับ พลิกไปพลิกมาจนเช้า” (ร่างกายไม่ได้ซ่อมแซมตัวเอง)
“ขออัดบุหรี่สักมวน หรือกรึ๊บเหล้าสักหน่อยเผื่อจะโล่ง” (สารก่อมะเร็งของจริง)
กลายเป็นว่า ความเครียดไม่ได้ทำร้ายเราโดยตรง แต่เป็น “พฤติกรรมแก้เครียด” ต่างหาก ที่จูงมือสารก่อมะเร็งเข้ามาฝังตัวในร่างกายเราแบบเต็ม ๆ
ด้วยเหตุนี้ ถ้าถามว่า มะเร็งชอบคนเครียดไหม? คำตอบคือ ชอบ! แต่ชอบในฐานะ “ผู้สมรู้ร่วมคิด” ที่ช่วยบั่นทอนระบบภูมิคุ้มกัน และคอยสปอยล์ให้เซลล์ร้ายโตไวขึ้น
เพราะฉะนั้น การดูแลตัวเองที่ดีที่สุด ไม่ใช่แค่การกินคลีนหรือออกกำลังกายหนัก ๆ แต่คือการ “ดีท็อกซ์อารมณ์” ของตัวเองด้วย หาเวลาไปทำสิ่งที่ชอบ ปล่อยจอยกับชีวิตบ้าง ลาพักร้อนให้ร่างกายและใจได้รีเซ็ต เพราะจิตใจที่แจ่มใสและเสียงหัวเราะ คือยาต้านมะเร็งที่ดีที่สุดและฟรีที่สุดในโลก