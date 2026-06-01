เผย 4 เหตุผลสุดจึ้ง! ทำไมแมลงวันชอบมาเกาะแขนขาเรา

เคยสงสัยไหมว่า ทั้งที่ตัวเราก็เพิ่งอาบน้ำมาสะอาดเอี่ยม หรือไม่ได้มีแผลอะไรเลย แต่ทำไมเจ้าแมลงวันถึงชอบบินมาห้อมล้อม เกาะตามแขนตามขา ไล่เท่าไหร่ก็ยังดื้อแพ่ง กลับมาเกาะที่เดิมซ้ำๆ
เรื่องน่ารำคาญใจนี้ มีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ซ่อนอยู่ 4 ข้อหลักๆ
1. ร่างกายเราคือ “แหล่งเกลือแร่และน้ำ” ชั้นดี
เวลาเราใช้ชีวิตประจำวันหรือออกกำลังกาย ร่างกายจะขับเหงื่อออกมาตามผิวหนัง ซึ่งในเหงื่อจะประกอบไปด้วยน้ำ, เกลือ (โซเดียม), แอมโมเนีย, ยูเรีย และกรดแลกติก สิ่งเหล่านี้คือสารอาหารและแหล่งแร่ธาตุที่แมลงวันโปรดปราน ผิวหนังบริเวณแขนและขาจึงเหมือนเป็น “บุฟเฟ่ต์เกลือแร่” ที่พวกมันบินมากินเพื่อดับกระหายและเติมพลังงาน
2. มันกำลัง “ชิม” ผิวของเราอยู่
รู้หรือไม่ว่า แมลงวันมีอวัยวะรับรสอยู่ที่ “ขา” ของมัน! เวลาที่มันบินมาเกาะตามแขนหรือขาของเรา แล้วเราเห็นมันเดินย่ำไปย่ำมา หรือทำท่าเอาขาหน้ามาถูๆ กัน นั่นแปลว่ามันกำลังใช้ขา “ชิม” ผิวหนังของเราอยู่ว่ามีคราบไขมัน คราบโปรตีน หรือเศษเซลล์ผิวหนังที่ตายแล้ว พอจะให้มันกินเป็นอาหารได้หรือเปล่า
3. ดึงดูดด้วย “อุณหภูมิและความร้อน”
แมลงวันเป็นสัตว์เลือดเย็น มันจึงชอบและตอบสนองต่อวัตถุที่มีความอบอุ่น ร่างกายของมนุษย์เราแผ่รังสีความร้อนและคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาตลอดเวลา ทำให้พวกมันมองเห็นและบินพุ่งตรงมาเกาะเพื่ออาศัยความอบอุ่นจากผิวหนังของเรา โดยเฉพาะในวันที่อากาศเย็นหรือมีลมพัด
4. กลิ่นเฉพาะตัวของผิวหนัง
มนุษย์ทุกคนจะมีกลิ่นตัวเฉพาะบุคคล (กลิ่นทางเคมีที่เกิดจากแบคทีเรียบนผิวหนังย่อยสลายเหงื่อ) ซึ่งบางคนอาจจะมีส่วนประกอบของสารเคมีบางชนิด เช่น กรดไขมัน หรือสารฟีโรโมนที่ดึงดูดแมลงวันเป็นพิเศษ จึงไม่แปลกใจเลยว่าทำไมในกลุ่มเพื่อนที่นั่งอยู่ด้วยกัน แมลงวันถึงเลือกตอมแค่บางคนมากเป็นพิเศษจนน่าหงุดหงิด
ทั้งนี้ สาเหตุที่แมลงวันบินกลับมาเกาะที่เดิมซ้ำๆ ทันทีที่เราปัด เป็นเพราะแมลงวันมีระบบประสาทและดวงตาที่ประมวลผลเร็วมาก (เร็วกว่ามนุษย์ประมาณ 7 เท่า) บวกกับสัญชาตญาณในการหาอาหารจากกลิ่นเคมีที่ยังติดอยู่บนผิวเรา มันจึงไม่เข็ดหลาบ และมองว่าการที่เราปัดมือ เป็นแค่ “สิ่งกีดขวางชั่วคราว” เท่านั้น