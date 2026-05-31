วิกฤตผ้าเหลือง! เผยอาหารทำบุญ ทำพระไทยป่วย ‘เบาหวาน-ความดัน-ไขมันพุ่ง’

สสส. เผยสถิติน่ากังวล สุขภาพพระสงฆ์ไทยเผชิญวิกฤตโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) สูงถึง 78% จากพฤติกรรมการฉันอาหารไม่ถูกหลักโภชนาการ พร้อมเปิดตัวโครงการ “ตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระ” ดึงเทคโนโลยี AI ชุบชีวิต 3 ศิลปินในดวงใจร่วมรณรงค์พุทธศาสนิกชนปรับวิถีตักบาตร “ลดหวาน ลดมัน เลี่ยงเค็ม” หวังสร้างสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน
4 สัญญาณเตือน: วิกฤตสุขภาพพระสงฆ์ไทยจากโรค NCDs (ข้อมูลปี 2565-2568)
จากข้อมูลโครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคพระภิกษุสามเณร ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยกระทรวงสาธารณสุข พบสัญญาณอันตรายที่สะท้อนถึงสุขภาวะของพระสงฆ์ไทยอย่างเด่นชัด
สัญญาณที่ 1: ยอดผู้ป่วยนอกพุ่งสูงต่อเนื่อง
จำนวนพระสงฆ์และสามเณรทั่วประเทศที่ต้องเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยนอก (OPD) สูงเกิน 7 แสนรายต่อปี โดยกลุ่มอายุ 60–69 ปี เข้ารักษามากที่สุด (545,781 ราย) ตามด้วยช่วงอายุ 50-59 ปี (487,851 ราย)
สัญญาณที่ 2: 3 โรคหลัก (ความดัน-ไขมัน-อ้วน) ครองแชมป์
พระสงฆ์ทั่วประเทศเสี่ยงป่วยโรค NCDs สูงถึง 78% โดยมี โรคความดันโลหิตสูง เป็นโรคที่พบมากที่สุดในการเข้ารักษาแบบผู้ป่วยนอกสูงถึง 73,077 ราย พบภาวะ ไขมันในเลือดสูงเกินมาตรฐาน (คอเลสเตอรอล > 200 mg/dL) ในพระสงฆ์ที่เข้ารับการตรวจเกือบครึ่งหนึ่ง (สูงสุด 55.42% ในปี 2565 และ 47.84% ในปี 2568) มีภาวะ โรคอ้วน ในปริมาณสูงสะสมระหว่าง 35.73% - 44.95%
สัญญาณที่ 3: ภาวะเสี่ยงเบาหวานพุ่งกระโดดแบบรายปี
กลุ่มพระสงฆ์ที่ร่างกายเริ่มมีความผิดปกติในการจัดการน้ำตาลเติบโตอย่างน่ากลัว จาก 7.92% ในปี 2565 พุ่งสูงถึง 18.60% ในปี 2568
สัญญาณที่ 4: โรคแทรกซ้อนรุนแรงจนถึงขั้นมรณภาพ
เมื่อโรค NCDs ลุกลาม นำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนจนต้องเข้าโรงพยาบาล (IPD) ได้แก่ โรคเบาหวาน (1,868 ราย), โรคสมองขาดเลือด/อัมพฤกษ์อัมพาต (1,822 ราย) และภาวะหัวใจล้มเหลว (1,726 ราย)
ความเสื่อมโทรมของร่างกายทำให้ภูมิคุ้มกันลดลง ส่งผลให้ “โรคปอดอักเสบ” กลายเป็นสาเหตุการมรณภาพอันดับ 1 ของพระสงฆ์ติดต่อกัน 3 ปีซ้อน (ปี 2565-2567)
สาเหตุสำคัญ: ปัจจัยหลักเกิดจากการฉันอาหารที่ไม่ถูกหลักโภชนาการ รสหวานจัด เค็มจัด และมีไขมันสูง ซึ่งมาจากการถวายอาหารของพุทธศาสนิกชนที่มักเลือกอาหารโปรดของผู้ล่วงลับโดยไม่ได้คำนึงถึงสุขภาพของผู้รับ
ขยายขอบเขตความคิดถึง ผ่านโครงการ “ตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระ”
นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ผู้จัดการกองทุน สสส. ระบุว่า วิกฤตนี้สามารถป้องกันได้ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน สสส. จึงเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ “ตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระ” เพื่อเปลี่ยนผ่านสู่การตักบาตรวิถีใหม่ “ลดหวาน ลดมัน เลี่ยงเค็ม” ยกระดับจากการระลึกถึงผู้ล่วงลับ สู่การใส่ใจสุขภาพของพระสงฆ์ผู้รับอาหาร ซึ่งช่วยทั้งการสืบทอดพระพุทธศาสนาและลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของประเทศในระยะยาว
นอกจากนี้ สสส. ได้สร้างสรรค์ภาพยนตร์โฆษณาชุดพิเศษ โดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ชุบชีวิตและเสียงของ 3 ศิลปินในดวงใจคนไทย ได้แก่ คุณเศรษฐา ศิระฉายา, คุณสรพงศ์ ชาตรี และคุณยอดรัก สลักใจ (โดยได้รับความอนุเคราะห์จากครอบครัว) เพื่อร่วมเชิญชวนให้คนไทยตระหนักถึงบทบาทสำคัญในการเลือกอาหารที่ดีต่อสุขภาพตักบาตรพร้อมกันทั่วประเทศ รวมถึงมีการทำโครงการทดลองพื้นที่ต้นแบบ (Experiment project) ร่วมกับผู้ตักบาตร ร้านค้า และวัด ณ ถนนไกรสีห์ บางลำพู เพื่อเตรียมขยายผลไปยังพื้นที่อื่น ๆ ทั่วประเทศต่อไป
