‘หอมแขก’ อาวุธลับต้านมะเร็ง เคลียร์หลอดเลือด ที่คนไทยมองข้าม

เวลาเดินตลาดหรือซูเปอร์มาร์เก็ต สายตาของเรามักจะกวาดไปเจอหอมแดงไทยเม็ดจิ๋วรสจัดจ้าน ไม่ก็หอมหัวใหญ่ลูกโตสีเหลืองทอง แต่ขยับไปอีกนิด เราจะเห็นหอมอีกชนิดหนึ่งที่มีขนาดอยู่ตรงกลาง ผิวสีม่วงแดงสดสะดุดตา นั่นคือ “หอมแขก” (หรือหอมแดงแขก) วัตถุดิบราคาเป็นมิตรที่หลายคนอาจจะมองข้าม แต่อยากบอกว่าประโยชน์ของมันนั้น “ไม่ธรรมดา” เลยทีเดียว
พามาทำความรู้จักหอมแขกให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ทั้งในแง่ของโภชนาการ และเหตุผลที่คุณควรหยิบมันใส่ตะกร้าในครั้งต่อไป
1. สีม่วงจัดจ้าน แหล่งรวมสารต้านอนุมูลอิสระชั้นเลิศ
เสน่ห์อันดับแรกของหอมแขกคือ สีม่วงอมแดงเข้ม ซึ่งสีสันเหล่านี้ไม่ใช่แค่เพื่อความสวยงาม แต่เป็นตัวบ่งชี้ว่ามันอัดแน่นไปด้วยสาร “แอนโทไซยานิน” (Anthocyanin) ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระกลุ่มเดียวกับที่พบในผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ ช่วยปกป้องเซลล์จากการถูกทำลาย ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็ง และช่วยชะลอความเสื่อมของร่างกายได้อย่างดีเยี่ยม
2. มิตรแท้ของหัวใจและหลอดเลือด
ในหอมแขกมีสารฟลาโวนอยด์ที่ชื่อว่า “เควอซิทิน” (Quercetin) อยู่ในปริมาณสูงมาก สารตัวนี้เปรียบเสมือนไม้กวาดที่ช่วยทำความสะอาดหลอดเลือด ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดี (LDL) และช่วยให้หลอดเลือดมีความยืดหยุ่น ส่งผลให้ระบบไหลเวียนโลหิตทำงานได้สะดวก ใครที่ต้องการควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ หอมแขกคือหนึ่งในสมุนไพรที่ไม่ควรมองข้าม
3. เกราะป้องกันหวัด และสารต้านการอักเสบธรรมชาติ
สังเกตไหมว่าเวลาเราคัดจมูก คนโบราณมักจะให้ทุบหอมแดงวางไว้ใกล้หมอน? สำหรับหอมแขกก็มีคุณสมบัตินั้นเช่นกัน เพราะมีสารกลุ่มซัลเฟอร์ (Sulfur compounds) สูง ซึ่งมีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียและไวรัส การกินหอมแขกเป็นประจำจึงช่วยเสริมภูมิคุ้มกัน บรรเทาอาการหวัด และลดการอักเสบภายในร่างกายได้เป็นอย่างดี
4. ปรับสมดุลลำไส้ด้วย “พรีไบโอติก”
หอมแขกเป็นแหล่งอาหารชั้นดีของแบคทีเรียตัวดีในลำไส้ เพราะมีเส้นใยอาหารประเภท “อินูลิน” (Inulin) สูง เมื่อระบบขับถ่ายและจุลินทรีย์ในลำไส้ของเราสมดุล สุขภาพโดยรวม ผิวพรรณ รวมถึงระบบภูมิคุ้มกันก็จะดีขึ้นตามไปด้วย
กิน “หอมแขก” อย่างไร ให้ได้ประโยชน์สูงสุด?
เน้นกินสด เพื่อวิตามินเต็มร้อย: สารเควอซิทินและวิตามินซีในหอมแขกจะสลายตัวได้ง่ายเมื่อโดนความร้อนจัด ดังนั้น การกินสดในเมนู ยำต่าง ๆ น้ำอาจาด หรือสลัดผัก จึงเป็นวิธีที่ร่างกายจะได้รับคุณค่าทางสารอาหารไปแบบเต็ม ๆ เม็ด แถมรสชาติของหอมแขกจะมีความหวานนำ เผ็ดนุ่มนวล ไม่ฉุนจัดจนแสบปากเหมือนหอมแดงไทย
อย่าปอกเปลือกลึกเกินไป: สารต้านอนุมูลอิสระและสารแอนโทไซยานินจะกระจุกตัวอยู่หนาแน่นที่สุดบริเวณเนื้อชั้นนอกสุด (ใต้เปลือกแห้งสีม่วง) เวลาปอกจึงควรลอกแค่เปลือกแห้งบาง ๆ ออกก็พอ เพื่อรักษาคุณค่าทางอาหารไว้ให้มากที่สุด
หอมแขกไม่ใช่แค่ “ตัวสำรอง” ในห้องครัวที่มีไว้แทนหอมแดงหรือหอมหัวใหญ่ แต่เป็นวัตถุดิบทางเลือกที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทั้งปอกง่าย สีสันชวนกิน และให้ประโยชน์ต่อร่างกายในราคาที่สบายกระเป๋า จากนี้ลองเพิ่มหอมแขกซอยบาง ๆ ลงในเมนูยำหรือสลัดจานโปรดของคุณดู ร่างกายของคุณจะขอบคุณในความเปลี่ยนแปลงเล็ก ๆ น้อย ๆ นี้แน่นอน