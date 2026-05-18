‘ยอดฟักแม้ว’ ราชาแห่งซิงก์ที่สายเกาต์และคนคุมน้ำหนักต้องกดเลิฟ!

ถ้าพูดถึงผักใบเขียวที่เคี้ยวกรอบ รสชาติหวานธรรมชาติ และกินง่ายไม่มีรสขมเลย ชื่อของ “ยอดฟักแม้ว” หรือ “ยอดมะระหวาน” ต้องติดโพลอันดับต้นๆ แน่นอน
แต่รู้ไหมว่านอกจากความอร่อยฟินเวลากระทบน้ำมันหอยแล้ว เจ้าน้องยอดเขียวๆ นี้ ยังซ่อนคุณประโยชน์ระดับซูเปอร์ฟู้ดเอาไว้จนได้ฉายาในกลุ่มคนรักสุขภาพมากมาย มาดูกันว่าผักจานนี้พกพลังอะไรมาบำรุงร่างกายเราบ้าง
................................................................
1. “ราชาแห่งซิงก์” (Zinc) ในโลกของผัก
ถ้าคิดว่าอยากเติมแร่ธาตุสังกะสี (Zinc) ต้องไปพึ่งพาสายอาหารทะเลอย่างหอยนางรมอย่างเดียว ขอบอกว่ายอดฟักแม้วนี่แหละคือคำตอบของสายเขียว เพราะเป็นผักที่มีซิงก์สูงมาก ซึ่งดีต่อร่างกายในทุกช่วงวัย
วัยรุ่นและวัยทำงาน: ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรง ไม่ป่วยง่าย บำรุงผิวพรรณ ลดการอักเสบของสิว และช่วยให้แผลหายเร็วขึ้น
วัยเด็ก: แร่ธาตุตัวนี้มีส่วนสำคัญมากในการเจริญเติบโต และช่วยเสริมพัฒนาการด้านความสูง
วัยเก๋า: ช่วยปกป้องเซลล์สมอง ชะลอความเสื่อมของระบบประสาท และลดความเสี่ยงโรคความจำเสื่อมได้ดีเยี่ยม
..................................................................................
2. มิตรแท้ “ชาวเกาต์” (ผักยอดอ่อนที่เป็นข้อยกเว้น!)
ปกติแล้วคนที่เป็นโรคเกาต์มักจะถูกสั่งห้ามรับประทานผักส่วนที่เป็นยอดอ่อน เพราะกลัวเรื่องกรดยูริก แต่ขอบอกว่า ยอดฟักแม้วคือข้อยกเว้นที่ปลอดภัยมาก เพราะน้องมี “สารพิวรีน” (Purine) ต่ำมาก คนที่เป็นโรคเกาต์หรือมีปัญหาเรื่องกรดยูริกสูง สามารถตักเข้าปากเคี้ยวกรอบๆ ได้แบบสบายใจหายห่วง
...........................................................
3. เพื่อนคู่ใจสายฟิตหุ่นและคุมน้ำหนัก
สำหรับใครที่กำลังนับแคลอรีหรืออยู่ในช่วงลดน้ำหนัก ยอดฟักแม้วคือไอเท็มเด็ดที่ต้องมีติดตู้เย็น เพราะเป็นผักที่ให้พลังงาน (แคลอรี) ต่ำมาก แต่มาพร้อมกับเส้นใยอาหาร (Fiber) ที่สูงสุดๆ กินแล้วช่วยให้อิ่มท้องได้นาน ดีต่อระบบขับถ่าย ช่วยดีท็อกซ์ลำไส้ และลดการสะสมของไขมันได้เป็นอย่างดี
ทริกสั้นๆ ส่งท้าย เวลาไปตลาด ให้เลือกยอดฟักแม้วที่ “มือเกาะ (เส้นฝอยๆ ตรงปลายยอด) ยังชี้ตรง” อยู่ เพราะนั่นเป็นสัญญาณว่าน้องเพิ่งถูกเก็บมาใหม่ๆ เนื้อยังละอ่อน อัดแน่นไปด้วยสารอาหารและวิตามินอย่างเต็มเปี่ยม แถมเอามาผัดแล้วกรอบอร่อย ไม่เหนียวเคี้ยวยากแน่นอน ประโยชน์แน่นขนาดนี้ เย็นนี้ต้องจัดเมนูยอดฟักแม้วสักจานแล้วล่ะ